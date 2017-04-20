"Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 82-мм минометов, БМП и гранатометов. За сутки - 18 обстрелов, - штаб"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"За минувшие сутки было зафиксировано 18 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.
Так, по данным штаба, на приморском направлении, по защитникам Красногоровки враг бил из минометов калибром 82-мм. Морских пехотинцев в районе Водяного обстреливал из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Павлополя - из автоматических гранатометов. По защитникам Широкино противник применил вооружения БМП. Опорные пункты вблизи Лебединского, Талаковки и Гнутово обстреливал из стрелкового оружия.
На донецком направлении, по позициям в районах Каменки и Авдеевки враг вел огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. Гранатометы и стрелковое оружие применял по защитникам Луганского и Верхнеторецкого.
На луганском направлении, из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны защитники Крымского.
"Несмотря на вооруженные провокации подразделений российско-оккупационных войск, украинские защитники строго придерживались режима тишины и огонь в ответ не открывали", - отметили в пресс-центре АТО.
Как сообщалось ранее, 18 апреля боевики 35 раз обстреляли позиции сил АТО.
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Во как... Уже не террористы и не пособники террористов, а просто враг. После Гааги нельзя теперь называть их террористами.
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Если бы знали что ВСУ имеют оружие способное дать достойный ответ на их обстрелы то они бы так не выделывались.
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