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 Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 82-мм минометов, БМП и гранатометов. За сутки - 18 обстрелов, - штаб

Несмотря на режим тишины, российско-оккупационные войска не прекращают вооруженных провокаций против сил АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"За минувшие сутки было зафиксировано 18 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

Так, по данным штаба, на приморском направлении, по защитникам Красногоровки враг бил из минометов калибром 82-мм. Морских пехотинцев в районе Водяного обстреливал из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Павлополя - из автоматических гранатометов. По защитникам Широкино противник применил вооружения БМП. Опорные пункты вблизи Лебединского, Талаковки и Гнутово обстреливал из стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения, - штаб АТО

На донецком направлении, по позициям в районах Каменки и Авдеевки враг вел огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. Гранатометы и стрелковое оружие применял по защитникам Луганского и Верхнеторецкого.

На луганском направлении, из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны защитники Крымского.

"Несмотря на вооруженные провокации подразделений российско-оккупационных войск, украинские защитники строго придерживались режима тишины и огонь в ответ не открывали", - отметили в пресс-центре АТО.

Как сообщалось ранее, 18 апреля боевики 35 раз обстреляли позиции сил АТО.
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Не враг, а торговый партнер, с которым семимильными шагами растет экспорт и импорт! Пора уже перестраиваться!
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З бамбаською гопотою. Расіянці тут ні при чому. Читай рішення міжнародного суду.
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Так в Украине гражданская война? Ты солидарен с Хуйлом, манкурт?
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на РАБссии идёт крупное импортозамещение,дохляков хоронят ночью,а раненых на всю башку долбодятлов рюсскага мирка вонючего возят в Питер,для опытов..
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"Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 82-мм минометов, БМП и гранатометов. За сутки - 18 обстрелов, - штаб"

Во как... Уже не террористы и не пособники террористов, а просто враг. После Гааги нельзя теперь называть их террористами.
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Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 82-мм минометов, БМП и гранатометов.....

Если бы знали что ВСУ имеют оружие способное дать достойный ответ на их обстрелы то они бы так не выделывались.
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ЕС и страны НАТО призывали Украину не обострять ситуацию в центре Европы и не доводить дело до горячего с РАБссией противостояния....
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ці кляті виродки, масковіто-бурято - педафіли, завжди будуть стріляти по Українським захисникам!! шоб їм там повилазили, а хуйло путін-здох як муха!!!!
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интересно, это сепары злые из-за семи котлов или херои ато?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг открывал огонь по позициям ВСУ из 82-мм минометов, БМП и гранатометов. За сутки - 18 обстрелов, - штаб
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