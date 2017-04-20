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Все про:КНДР (180) США (12404) ядерное оружие (466) Тиллерсон (67)

 США пересматривают свою политику в отношении Северной Кореи, - Тиллерсон

США пересматривают свою политику в отношении КНДР, если какие-то переговоры с Пхеньяном и будут вестись, то на иных условиях, чем в прошлом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы пересматриваем все положения, связанные с Северной Кореей, как с точки зрения государственного спонсирования терроризма, так и другие способы оказать давление на режим в Пхеньяне, чтобы вновь включиться в работу с нами, но работа с нами будет на других условиях, чем в процессе прошлых переговоров", - сказал он журналистам в среду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ядерная война может начаться в любой момент", - постпред КНДР при ООН

По словам госсекретаря, "мы рассматриваем все эти варианты".

Как сообщал, 17 апреля вице-президент США Майк Пенс заявил, что "эра стратегического терпения" США "закончилась" в отношении КНДР из-за ее нежелания отказаться от ядерного оружия и баллистических ракет.

Читайте также: Пентагон по поручению Трампа начал оценку ядерного потенциала США

Ранее президент США Дональд Трамп как верховный главнокомандующий Вооруженными силами США отправил на Корейский полуостров авианесущую корабельную группу во главе с авианосцем ВМС США "Карл Винсон" - как считают, в попытке дать сигнал Северной Корее о ее амбициях развивать ядерное оружие и баллистические ракеты вопреки резолюциям Совета безопасности ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп готов ударить по ядерным объектам Северной Кореи, - The Times

В ответ Пхеньян уже угрожал ядерной атакой в ответ на возможную агрессию со стороны США. В марте Северная Корея запустила в сторону Японского моря четыре баллистические ракеты. Еще один пуск состоялся 5 апреля, накануне визита в США лидера Китая Си Цзиньпина. Пхеньян и ранее неоднократно нарушал шесть резолюций Совета безопасности ООН, которые требуют положить конец деятельности КНДР в ракетной и ядерной областях. В последние месяцы Пхеньян снова активизировал ракетные испытания.


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якщо США вважає КНДР спонсором тероризму, а парашну федерацію ні, то можна привітати кацапів - Трамп таки їхній
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Запад еще дает Путину возможность сохранить лицо. Но обратный отсчет уже запущен. https://ru.tsn.ua/blogi/themes/politics/v-mire-zhivotnyh-844630.html
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Вперше написала путін з великої літери,точніше не виправила
Вибачаюсь...
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Ксень,я когда спешу,тоже ошибки шлёпаю целое море и океян впридачу
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Обезьяна с гранатой уже не смешит ?
То-то...
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США пересматривают свою политику в отношении Северной Кореи, - Тиллерсон

Пока не пересмотрите свою политику с россией угомонит северную корею не получится.
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гы....все таки обосцанные обамой подъезды были не так плохи
и по сути не очень воняли...
да ? русня!
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Сев.Корею опекает Китай и Япония,без их согласия США ничего предпринимать на сегодня не будут.Поиграют мускулами не более...
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Власти Сирии передислоцировали свои военные самолеты поближе к российской военной базе «Хмеймим» в надежде обезопасить их от ударов коалиции, утверждает в среду телекомпания CNN. А зря. Терпилы Путина никогда ответки не дают. Обдрыстались еще в Донбассе - Давайте всех в одну кучу чтобы Трампу лишние "Томагавки" не тратить зря
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Следствием этого перебазирования уже стало то, что вертолет Сирийских ВВС Ми-8 позавчера был обстрелян и поврежден кацапской установкой "Панцирь-С" возле базы Хмеймим. Вертолет не разбился и смог совершить вынужденную посадку. Официальная версия случившегося: "Слабая координация штабов, повлекшая за собой инцидент".
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ПС
Между прочим, еще одна какаха через забор в огород "Панциря-С", который по идее должен крылатые ракеты расстреливать "как в тире" (с) МО РФ.
По идее Панцирь-С должен был тот Ми-8 просто в хлам разнести. )))
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Сто процентов , что это за Панцирь такой что даже вертолет не смог толком сбить .
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та он засомневался в последний момент - может это феллахи за сигаретами полетели, мож ещё кто...
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Кстати сегодня 20 апреля 1938 года,кремлевские коммуняцкие Крысы в Украине приняли постановление о полной русификации Украины и обязательном изучении рюсскага наречия во всех школах и ВУЗах Украины.
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Жратву им больше НЕ давать , и они сами повыздыхают !
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Китаёсы пичкают Чучхэ деликатесами что Рузвельт кремлевских шакалов с 1941 по 1945 годы...
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ранее неоднократно нарушал ШЕСТЬ резолюций Совета безопасности ООН...
интересно - если бы не США - то ООН и дальше бы жевала сопли? сдается мне - бесхребетность и беспомощность и саботаж этой конторы надо бы перевести в деньги - на которые она содержится и взглянуть повнимательней - нужна ли она вообще - если какая - нибудь тварь типа путина может одним движением заблокировать ее работу?
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Не легко будет штатам с таким президентом наводить порядок с северной кореей. Уже на "взлете" ляпы не понимания "ошибочные высказывания". Все, что надо знать про мощную авианосную группу "отправленную" трампом к берегам корейского полуострова в одной статье ВВС.
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Они отвлекали внимание чтобы проскочить Зондский пролив ,там же пиратов немеряно , вот и боялись что пираты авианосец захватят .
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Трамп - клоун. Все бы ничего, только его клоунада происходит не на манеже цирка.
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Трамп никому ничего не должен кроме американцев , а мы пытаемся его действия оценить в пользу Украины или россии , так неправильно .
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Ждали что следующим будет хуйло , но видимо Каддафи ждет колобка
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Даже скорее Путин соревнуется с корейским колобком , кто первый встретится с Кадаффи
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я боюсь опять весь пар в гудок уйдёт. трамп уже не знает куда его флот идёт. кто в лес кто по дрова... разок выебнулся в сирии и обосрался - а ну как володя заругается...
корею нужно было валить во время парада, когда вся сволочь собралась на трибуне. один удар десятом томагавков и мир бы стал иным. победителей не судят. и вован бы тут же под шконку заполз.
но не судьба. орангутангу не быть орлом
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к как с точки зрения государственного спонсирования терроризма, так и другие способы оказать давление на режим в Пхеньяне,Источник: http://censor.net.ua/n437007ЭТА ФРАЗА ПРОСТО ПОДАРОК ДЛЯ ВАТЫ, её можно трактовать ого-го
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША пересматривают свою политику в отношении Северной Кореи, - Тиллерсон
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