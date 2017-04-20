 США пересматривают свою политику в отношении Северной Кореи, - Тиллерсон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Мы пересматриваем все положения, связанные с Северной Кореей, как с точки зрения государственного спонсирования терроризма, так и другие способы оказать давление на режим в Пхеньяне, чтобы вновь включиться в работу с нами, но работа с нами будет на других условиях, чем в процессе прошлых переговоров", - сказал он журналистам в среду.
По словам госсекретаря, "мы рассматриваем все эти варианты".
Как сообщал, 17 апреля вице-президент США Майк Пенс заявил, что "эра стратегического терпения" США "закончилась" в отношении КНДР из-за ее нежелания отказаться от ядерного оружия и баллистических ракет.
Ранее президент США Дональд Трамп как верховный главнокомандующий Вооруженными силами США отправил на Корейский полуостров авианесущую корабельную группу во главе с авианосцем ВМС США "Карл Винсон" - как считают, в попытке дать сигнал Северной Корее о ее амбициях развивать ядерное оружие и баллистические ракеты вопреки резолюциям Совета безопасности ООН.
В ответ Пхеньян уже угрожал ядерной атакой в ответ на возможную агрессию со стороны США. В марте Северная Корея запустила в сторону Японского моря четыре баллистические ракеты. Еще один пуск состоялся 5 апреля, накануне визита в США лидера Китая Си Цзиньпина. Пхеньян и ранее неоднократно нарушал шесть резолюций Совета безопасности ООН, которые требуют положить конец деятельности КНДР в ракетной и ядерной областях. В последние месяцы Пхеньян снова активизировал ракетные испытания.
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Вибачаюсь...
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То-то...
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Пока не пересмотрите свою политику с россией угомонит северную корею не получится.
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и по сути не очень воняли...
да ? русня!
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Между прочим, еще одна какаха через забор в огород "Панциря-С", который по идее должен крылатые ракеты расстреливать "как в тире" (с) МО РФ.
По идее Панцирь-С должен был тот Ми-8 просто в хлам разнести. )))
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интересно - если бы не США - то ООН и дальше бы жевала сопли? сдается мне - бесхребетность и беспомощность и саботаж этой конторы надо бы перевести в деньги - на которые она содержится и взглянуть повнимательней - нужна ли она вообще - если какая - нибудь тварь типа путина может одним движением заблокировать ее работу?
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корею нужно было валить во время парада, когда вся сволочь собралась на трибуне. один удар десятом томагавков и мир бы стал иным. победителей не судят. и вован бы тут же под шконку заполз.
но не судьба. орангутангу не быть орлом
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