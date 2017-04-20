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 За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения, - штаб АТО

Один украинский военнослужащий был ранен в ходе АТО 19 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"За минувшие сутки один украинский воин получил ранения", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики продолжают использовать жилые районы для осуществления провокационных обстрелов сил АТО, - ГУР

Как сообщалось ранее, 18 апреля боевики 35 раз обстреляли позиции сил АТО.


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Скоріше одужуй друже, та повертайся, охоту треба на років продовжувати... смерть маскавітським окупантам!!!!
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