 За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"За минувшие сутки один украинский воин получил ранения", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, 18 апреля боевики 35 раз обстреляли позиции сил АТО.
274 3
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 82-мм минометов, БМП и гранатометов. За сутки - 18 обстрелов, - штаб(8)
Спикер МИД Беца о решении суда ООН: "Суд, среди прочего, признал РФ стороной минского процесса"(92)
МИД РФ утверждает, что в России находится более миллиона беженцев с Донбасса(36)
Зеркаль: Верю, что судьи Международного суда ООН услышали нас. Надо быть оптимистами(14)
Главарь ДНР признался, что расстреливает жилые дома. ВИДЕО(0)
"Обстановку нагнетают - мол, дорога на Крым через наш город пройдет. Дома не должно быть такого", - отец и сын из Бердянска воюют с боевиками РФ в авдеевской промке. ВИДЕО(40)
Боевики обстреливают позиции ВСУ по всей линии разграничения, пренебрегая договоренностями о режиме тишины, - СЦКК(7)
Ответить
Ответить
Ответить