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Все про:выборы (21672) киберпреступление (246) Путин (23652) Россия (70055) США (12403) Трамп (1010)

 "Дорожную карту" влияния на выборы в США попросил составить лично Путин, - Reuters

Российский институт стратегических исследований (РИСИ) разработал в 2016 году план воздействия на президентские выборы в США с целью поддержки кандидатуры Дональда Трампа и подрыва доверия американцев к избирательной системе Соединенных Штатов.

Об этом в среду, 19 апреля, пишет агентство Reuters со ссылкой на трех действующих и четырех бывших американских чиновников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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"Дорожную карту" влияния на выборы в США попросил составить лично российский президент Владимир Путин, уточнил бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки. В РИСИ подготовили два документа, пояснили собеседники агентства.

В июне прошлого года были разработаны рекомендации для Кремля о запуске пропагандистской кампании в социальных сетях и при поддержке государственных иновещательных компаний (в частности, телеканала RT и агентства Sputnik) с целью склонить американцев избрать президента, который займет более мягкую позицию в отношении России, нежели бывший глава государства Барак Обама.

Во втором документе, подготовленном в октябре, эксперты исходили из вероятной победы кандидата от демократов Хиллари Клинтон и предлагали перейти от пропаганды в поддержку Трампа к вбросу сведений о фальсификациях на голосовании, чтобы нанести ущерб репутации Клинтон как вероятного будущего президента США. Оба плана за авторством РИСИ распространялись в российских правительственных кругах, передает Reuters. Источники агентства отказались рассказать, как эти документы попали к американским разведслужбам.

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В то же время хакерские взломы серверов Демократической партии в рекомендациях РИСИ не упоминались. По словам собеседников Reuters, Кремль руководил кибератаками отдельно от пропагандистской кампании.

РИСИ был учрежден президентом России и занимается подготовкой экспертных оценок, рекомендаций и информационно-аналитических материалов для администрации президента РФ, Совета Федерации, Госдумы и других ведомств, говорится на сайте организации. С начала 2017 года директором РИСИ является Михаил Фрадков, который до этого без малого десять лет возглавлял Службу внешней разведки (СВР) России. До этого РИСИ руководил Леонид Решетников, который перед приходом в организацию также служил в СВР.

Напомним, ранее Офис директора Национальной разведки США обнародовал незасекреченную часть доклада касательно кибератак со стороны российских хакеров во время президентских выборов в США. В документе говорится, что кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США приказал начать президент России Владимир Путин. Разведка США считает, что "с высокой долей вероятности" Путин "приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы".
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Частично это удалось, правда Трамп для россиян оказался чмом. Где теперь ответ США для россии?
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И всё же я бы не спешил с выводами. Не всё так просто с Трампом. По Сирии вопросов остаётся немало, да и по кндр тоже. Уж очень всё похоже на операцию прикрытия,или отбеливания, если хотите.
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Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Ын....
"Дорожную карту" влияния на выборы в США попросил составить лично Путин, - Reuters - Цензор.НЕТ 5768
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Дорожную карту" влияния на выборы в США попросил составить лично Путин, - Reuters
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