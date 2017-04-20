 "На данном этапе со счетом 3:1 победила Украина", - Кулеба о решении Международного суда ООН

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
"Интерес России был в том, чтобы суд не принимал к рассмотрению иск Украины так же, как он отклонил иск Грузии в 2008 году. Но суд признал наличие у него юрисдикции prima facie по обеим конвенциям, ставшим предметом иска. Лично я не верил, что суд признает юрисдикцию Конвенции о финансировании терроризма, потому что это было бы впервые в истории и открывало для суда "ящик Пандоры". А Международный суд традиционно не рискует там, где может не рисковать. Поэтому суд меня приятно удивил", - отметил он.
Кулеба указал на то, что Украина была заинтересована в том, чтобы юрисдикция была установлена и против России были приняты временные меры.
"Относительно юрисдикции мы победили. По Конвенции о терроризме меры не установлены, и к тому же, суд откровенно намекнул, что всем надо выполнять Минские договоренности. По Конвенции о расовой дискриминации суд установил временные меры. Не все, которые мы просили, но установил. Впрочем, отсутствие временной меры не означает автоматически отсутствие нарушения", - подчеркнул Кулеба.
Представитель Украины в СЕ пояснил, что главным результатом судебного заседания стало то, что украинская сторона втягивается в судебный процесс.
"Грубо говоря, мы вышли из группы в плей-офф. Далее будет кропотливая и долговременная юридическая работа, на которой лайков в Facebook не насобираешь. Лично я считаю, что наши шансы в суде по Конвенции против расовой дискриминации выше, чем по Конвенции о финансировании терроризма. Но сам факт судебного процесса - принципиально важен, так как все это - пазлы, которые в конечном итоге сложатся в юридическую ответственность России. А именно этого они ой как не хотят", - подчеркнул он.
"В сухом остатке на данном этапе со счетом 3:1 победила Украина, где 3 в нашу пользу - это признание судом юрисдикции prima facie Конвенции в отношении терроризма и юрисдикции Конвенции о дискриминации и временные меры по последней конвенции, а 1 в пользу России - это отсутствие временных мер по первой конвенции", - резюмировал Кулеба.
Как сообщалось ранее, Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по делу Украины против России. Международный суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма. При этом Международный суд ООН обязал Россию обеспечить работу Меджлиса крымскотатарского народа и предоставить доступ к обучению на украинском языке в Крыму.
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Будем следить за развитием событий.
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Блестящая победа!
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Не знаю, по мне , это лучше чем ничего, но хуже , чем должно быть -намного хуже.
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А Хуйлостан нанял для этого суда дорогих, профессиональных адвокатов, которые любое утверждение Украины ставили под сомнение, типа "этими БТРами подвозили местное население до магазина, поэтому говорить, что их прислали исключительно для террористической деятельности нельзя".
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Не за русский язык , а за право на языковое самоопределение.
Что бы еще три школы окрыли .
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Но они, очевидно, хотели сбить транспортник и просто долбодятлы.
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Не помню чтобы они выдвигали требования и запугивали гражданских.
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Но фактически никаких требований не было.
Это Россия требовала, а сепары вроде нет.
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Но блин это что, Россия не должна спонсировать сама себя???
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Не будет отростка не будет от имени кого требовать.
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Не от своего же.
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Это суд открывает ящик Пандоры.
В конце концов существуют другие механизмы борьбы с рассовой дискриминацией, кроме тероризма.
Можно обратиться в тот же суд ООН по конвенции о борьбе с рассовой дискриминацией и суд обяжет Украину открыть еще эти три долюанные школы.
А так получается что из- за трех школ можно ядерными бомбами планету расх.ярить. И кто после этого скажет что в суде ООН вменяемые люди.
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Кто мешает через пару месяцев СНОВА подать в суд по ДРУГИМ ОБВИНЕНИЯМ?!
Аль Капоне в Америке смогли чуть-чуть прижать ТОЛЬКО за неуплату налогов.
И только ПОСЛЕ того как его посадили в тюрьму за эту неуплату, полиция смогла раскрутить всю его банду по сотням других дел.
Стоит Рашу зацепить хоть по одному обвинению и по другим статьям её будет прижать НАМНОГО ЛЕГЧЕ.
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