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 Политика Украины
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Все про:Гаагский трибунал (179) ООН (2061) Россия (70055) Кулеба (66)

 "На данном этапе со счетом 3:1 победила Украина", - Кулеба о решении Международного суда ООН

В результате предварительных слушаний по иску Украины против России в Международном суде ООН в Гааге, украинская сторона втянула РФ в судебный процесс и проиграла только по одной позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

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"Интерес России был в том, чтобы суд не принимал к рассмотрению иск Украины так же, как он отклонил иск Грузии в 2008 году. Но суд признал наличие у него юрисдикции prima facie по обеим конвенциям, ставшим предметом иска. Лично я не верил, что суд признает юрисдикцию Конвенции о финансировании терроризма, потому что это было бы впервые в истории и открывало для суда "ящик Пандоры". А Международный суд традиционно не рискует там, где может не рисковать. Поэтому суд меня приятно удивил", - отметил он.

Кулеба указал на то, что Украина была заинтересована в том, чтобы юрисдикция была установлена и против России были приняты временные меры.

"Относительно юрисдикции мы победили. По Конвенции о терроризме меры не установлены, и к тому же, суд откровенно намекнул, что всем надо выполнять Минские договоренности. По Конвенции о расовой дискриминации суд установил временные меры. Не все, которые мы просили, но установил. Впрочем, отсутствие временной меры не означает автоматически отсутствие нарушения", - подчеркнул Кулеба.

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Представитель Украины в СЕ пояснил, что главным результатом судебного заседания стало то, что украинская сторона втягивается в судебный процесс.

"Грубо говоря, мы вышли из группы в плей-офф. Далее будет кропотливая и долговременная юридическая работа, на которой лайков в Facebook не насобираешь. Лично я считаю, что наши шансы в суде по Конвенции против расовой дискриминации выше, чем по Конвенции о финансировании терроризма. Но сам факт судебного процесса - принципиально важен, так как все это - пазлы, которые в конечном итоге сложатся в юридическую ответственность России. А именно этого они ой как не хотят", - подчеркнул он.

"В сухом остатке на данном этапе со счетом 3:1 победила Украина, где 3 в нашу пользу - это признание судом юрисдикции prima facie Конвенции в отношении терроризма и юрисдикции Конвенции о дискриминации и временные меры по последней конвенции, а 1 в пользу России - это отсутствие временных мер по первой конвенции", - резюмировал Кулеба.

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Как сообщалось ранее, Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по делу Украины против России. Международный суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма. При этом Международный суд ООН обязал Россию обеспечить работу Меджлиса крымскотатарского народа и предоставить доступ к обучению на украинском языке в Крыму.
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Можуть сказати хоч 5-0. Якщо Вам так буде приємніше. Насправді то нічого не варта )(уйня. Бо люди гинуть і будуть гинути, Московія і далі буде нападати. Хоча вони для сміху можуть відновити меджліс. Або з татар колаборантів, яких там хоч греблю гати, або, щоб взірвати щось і сказати що то меджліс винуватий. І школи відкрити можуть. Щоб зручніше було потім розстрілювати незручних. Який суд? Товарообіг з москалями зашкалює. Кому війна, а кому мати рідна.
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Кучма москаль, скiлькi вiн мурижив татарську тему, ось i наслiдок.
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Як би була бомба, то не полізло би )(уйло сюди. Все решта другорядне.
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Влада працює на путіна та на європейських бариг. Європа хоче щоб Україна капітулювала перед путіним і не знає як нас примусити виконати всі умови путіна, ось для цього був потрібен Міжнародний суд і це дебільне рішення про вимоги щодо виконання Мінських угод! Всі хочуть продати український нарід в рабство путіну і задобрити його, щоб не витрачати гроші на війну з РФ і тільки український нарід не погоджується! Вже навіть Міжнародний суд залучили, щоб примусити тих клятих українців піти на всі вимоги путіна та нарешті знищити Україну виборами в ДНР та ЛНР!
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Не зі всім можу погодитись. Європа різна. і по суті вона не може нічого хотіти бо там багато різних думок. І Україна там не в першій 10 - ці. тем.
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Немає кому пропонувати. Всі торгують. А трогаш не чує державника. ТОму, що населення безпринципні торгаші, тому і керівництво таке. Відтак пропоную запасатись продуктами першої необхідності та вивчати виживання при військових діях. Якось так.
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Все в нашому житті відносно, не буває 100% перемог
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Спасибо, вполне доступно для простого обывателя разъяснено.
Будем следить за развитием событий.
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"отсутствие временных мер по первой конвенции", парашка на редиректах вся
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Терпила, у которого соседи ограбили дом, вы...ли дочку и жену, забрали собаку и попугая, и разнесли к х...м сарай, подал в суд. В результате чего победил со счетом 3:1. Ну как победил? Во-первых, сам факт, что суд дело рассмотрел, уже победа! Во-вторых, попугаю, которого забрали соседи, разрешили кричать "попка дурак", как это было до ограбления. В третьих, суд постановил, что новый владелец собаки обязан проявлять к ней гуманность, и выгуливать хотя бы раз в день. Лишь одна претензия - о компенсации убытков и привлечении грабителей к ответу осталась неудовлетворенной за недостаточностью доказательств. Но это не повод для грусти!
Блестящая победа!
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Тупой? Кто мешает через пару месяцев ОПЯТЬ подать в суд, но уже ПО ДРУГИМ обвинениям?!
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На перший погляд начебто так і є, але коли твої онуки, кацапе, саме через це будуть жити у злиднях, а ти вже не зможеш нічого зробити - то це буде для тебе найбільша кара, і клянутимуть вони тебе як останню хвойду. Життя коротке, але тільки на перший погляд, і лише якщо не думати про нащадків
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украинская сторона хотела признания "агрессии" и "оккупации" - суд проигнорировал. а остальное - это дробь, рисуйте любой счет.
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агрессию и оккупацию признала Генассамблея ООН, у суда такой задачи не было, так как это признаный факт.
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Украина хотела признания финансирования терроризма с вердиктом временных мер, а это не агрессия и оккупация.
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Но главное это было временная мера о прекращении поставок оружия на Донбассе. Пока это фиаско юристов Украины.
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С таким же успехом можно сказать, что отсутствие результата - тоже результат.
Не знаю, по мне , это лучше чем ничего, но хуже , чем должно быть -намного хуже.
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Вообще юридическое доказательство терроризма - дело в западной юриспруденции очень не простое. А его финансирование доказать еще сложнее. Никаких платежек от кацапов с назначением платежа "на обстрел Авдеевки", конечно, не было.
А Хуйлостан нанял для этого суда дорогих, профессиональных адвокатов, которые любое утверждение Украины ставили под сомнение, типа "этими БТРами подвозили местное население до магазина, поэтому говорить, что их прислали исключительно для террористической деятельности нельзя".
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все это интересно, но как же имеющийся вердикт голландской прокуратуры о том, что боинг зашел с территории раши?и именно этот теракт стопроцентный теракт, по поводу остального можно придумать что то типо поддержки местных сепаратистов, борящихся за русский язык
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что то типо поддержки местных сепаратистов, борящихся за русский язык

Не за русский язык , а за право на языковое самоопределение.
Что бы еще три школы окрыли .
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терроризм - это если бы они специально сбили боинг.
Но они, очевидно, хотели сбить транспортник и просто долбодятлы.
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Терроризмом там вообще мало что можно назвать. Они же гражданским бомбы не поддкладывали и заложников не расстреливали с требованием выкупа.
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b) любого другого деяния, направленного на то, чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского лица или любого другого лица, не принимающего активного участия в военных действиях в ситуации вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, когда цель такого деяния в силу его характера или контекста заключается в том, чтобы запугать население или заставить правительство или международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения.
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Ну? И где?
Не помню чтобы они выдвигали требования и запугивали гражданских.
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была запись с Бородаем где он говорил Стрелкову выдвигать требования типа не вступления в нато и т.д.
Но фактически никаких требований не было.
Это Россия требовала, а сепары вроде нет.
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Правда на самом деле в том, что террорист в данной ситуации - сама Россия - она и требования выдвигала и при их невыполнении боевиков насылала.
Но блин это что, Россия не должна спонсировать сама себя???
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Ну не сама себя, а свой отросток.
Не будет отростка не будет от имени кого требовать.
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Ну как бы именно они требовали федерализации а теперь выполонения минских соглашений.
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В общем решение суда оставило обе стороны довольными. Во профессионалы в Гааге сидят, как выкрутились чтобы никого не обидеть...
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А сколько с обеих сторон бабок выкачали, что можно пол года на Карибах зависать...
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Перемога только для Чубарова - теперь он может спокойно поехать в Крым и проводить меджлис!
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Легким движением руки любая зрада превращается...зрада превращается ..в элегантную пэрэмогу...
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и открывало для суда "ящик Пандоры"

Это суд открывает ящик Пандоры.
В конце концов существуют другие механизмы борьбы с рассовой дискриминацией, кроме тероризма.
Можно обратиться в тот же суд ООН по конвенции о борьбе с рассовой дискриминацией и суд обяжет Украину открыть еще эти три долюанные школы.
А так получается что из- за трех школ можно ядерными бомбами планету расх.ярить. И кто после этого скажет что в суде ООН вменяемые люди.
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Чомусь здається якби відповідачем була не Росія, а наприклад Сірія, то ніхто не боявся би відкривати ящик пандори. Європа завжди така була
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Кругом одни победы!... С крупным счетом, замечу...
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Шо самое прикольное,ни слова о войне.Крым оккупирован,оккупированно пол Донбабве,гинуть патрiоти,пiд Градами з шахт,а у цiх недоумкiв,не хвата розуму,чи то смiливостi.Назвати речi,своими именами.Всё пытаются Ху.лу мордяку,вiдбiлити,та далi торгувати.
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ВЫ - ТУПЫЕ, комментаторы?!
Кто мешает через пару месяцев СНОВА подать в суд по ДРУГИМ ОБВИНЕНИЯМ?!
Аль Капоне в Америке смогли чуть-чуть прижать ТОЛЬКО за неуплату налогов.
И только ПОСЛЕ того как его посадили в тюрьму за эту неуплату, полиция смогла раскрутить всю его банду по сотням других дел.
Стоит Рашу зацепить хоть по одному обвинению и по другим статьям её будет прижать НАМНОГО ЛЕГЧЕ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"На данном этапе со счетом 3:1 победила Украина", - Кулеба о решении Международного суда ООН
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