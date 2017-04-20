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 Политика Украины
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 Прокуратура передала в суд обвинение против полицейского в незаконном задержании активистов Евромайдана в Запорожье в январе 2014 года

Прокуратура Запорожской области передала в суд обвинительный акт против действующего сотрудника Национальной полиции, который подозревается в незаконном задержании активистов Евромайдана в Запорожье в январе 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

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"Управлением по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры и процессуального руководства прокуратуры области направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 1 ст. 371 (заведомо незаконное задержание) в отношении еще одного действующего сотрудника полиции. Указанное лицо подозревается в заведомо незаконном задержании участника мирной акции протеста, которая имела место 26 января 2014 года в Запорожье возле здания Запорожского областного совета", - говорится в сообщении.

В марте прокуратурой области в суд уже был направлен обвинительный акт в отношении работника полиции, обвиняемого в совершении аналогичного преступления.

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Кроме этого, в производстве следователей прокуратуры области находится еще одно уголовное производство по подозрению работника полиции в заведомо незаконном задержании участников мирных акций протеста, досудебное расследование в котором остановлено в связи с розыском подозреваемого.
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Прокуратура передала в суд обвинение против полицейского в незаконном задержании активистов Евромайдана в Запорожье в январе 2014 года - Цензор.НЕТ 4106
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Да здравствует наша самая быстрая в мире судебная система!!!
Всего 3 года прошло и уже "передало в суд".. У них там вообще нет ни сроков ни планов???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура передала в суд обвинение против полицейского в незаконном задержании активистов Евромайдана в Запорожье в январе 2014 года
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