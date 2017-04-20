 В центре Афин произошел взрыв

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Афинское информационное агентство.
Уточняется, что неизвестный позвонил в редакцию местного издания и заявил о заложенной бомбе.
Полиция успела оцепить район.
Подробности произошедшего устанавливаются.
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Его можно токо ограбить.
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