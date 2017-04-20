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Все про:Афины (16) взрыв (3962) Греция (478)

 В центре Афин произошел взрыв

В центре Афин в отделении банка Eurobank произошел взрыв

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Афинское информационное агентство.

Уточняется, что неизвестный позвонил в редакцию местного издания и заявил о заложенной бомбе.

Полиция успела оцепить район.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Возле здания парламента в Афинах прогремел взрыв. ФОТОрепортаж
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Хороший агент кремля - мертвый агент кремля особенно в будке посреди царского села!
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С банком ты ничего ни сделаешь.
Его можно токо ограбить.
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