 ФСБ заявляет о задержании соучастника теракта в метро Санкт-Петербурга

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говортся на сайте ФСБ.
В сообщении отмечается: "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта 03.04.2017 г. в метрополитене города Санкт-Петербурга 19.04.2017 г. в поселке Московский ТиНАО г. Москвы задержан старший брат организатора расследуемого преступления Аброра Азимова - Азимов Акрам, 1988 г.р.
Установлено, что Акрам Азимов оказывал пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке террористического акта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций.
В настоящее время Азимов Акрам доставлен для производства следственных действий в Следственный комитет Российской Федерации".
Ранее адвокат задержанного Армен Задоян сказал журналистам, что Азимов признает вину в полном объеме. Как сообщалось, следствие просит суд арестовать предполагаемого организатора теракта в Петербурге.
Азимов подозревается по п. "б" ч. 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека) и ч. 2 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ, совершенный группой лиц).
Накануне Центр общественных связей ФСБ сообщил, что подозреваемый в подготовке террориста-смертника, совершившего 3 апреля теракт в метрополитене Петербурга Азимов, 1990 года рождения, был задержан в Одинцовском районе Подмосковья. На распространенном ФСБ видео видно, что при задержании у фигуранта был изъят боевой пистолет Макарова с несколькими патронами в магазине, лежащие в целлофановом пакете мобильный телефон и коробка от него, а также зарядное устройство.
Напомним, взрыв в вагоне поезда между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля около 14:40. Официально подтверждена гибель десяти человек. Всего в результате взрыва пострадали 47 человек, 43 из них были госпитализированы. Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на станции метро "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство.
Следственный комитет квалифицировал взрыв в петербургском метро как теракт.
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а об однокласснице подумал?
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Но тут веселей, с пистолем и коробкой от телефона. А телефон в кулечке с документами.
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- Разберемся, Владимир Ильич...
Через 5 минут.
- Феликс Эдмундович, у меня нашелся карандашик!
- Жаль, Владимир Ильич. Двое уже сознались...
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Туту-туруруруру-тутууру,
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Трамп-пампарарарарамп-пампарам...
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