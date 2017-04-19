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 ФСБ заявляет о задержании соучастника теракта в метро Санкт-Петербурга

Федеральная служба безопасности России задержала Акрама Азимова, старшего брата задержанного по подозрению в организации теракта в петербургском метро Аброра Азимова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говортся на сайте ФСБ.

В сообщении отмечается: "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта 03.04.2017 г. в метрополитене города Санкт-Петербурга 19.04.2017 г. в поселке Московский ТиНАО г. Москвы задержан старший брат организатора расследуемого преступления Аброра Азимова - Азимов Акрам, 1988 г.р.

Установлено, что Акрам Азимов оказывал пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке террористического акта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций.

В настоящее время Азимов Акрам доставлен для производства следственных действий в Следственный комитет Российской Федерации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организатора теракта в метро Петербурга вычислили по звонкам "смертника", - "КоммерсантЪ"

Ранее адвокат задержанного Армен Задоян сказал журналистам, что Азимов признает вину в полном объеме. Как сообщалось, следствие просит суд арестовать предполагаемого организатора теракта в Петербурге.

Азимов подозревается по п. "б" ч. 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека) и ч. 2 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ, совершенный группой лиц).

Накануне Центр общественных связей ФСБ сообщил, что подозреваемый в подготовке террориста-смертника, совершившего 3 апреля теракт в метрополитене Петербурга Азимов, 1990 года рождения, был задержан в Одинцовском районе Подмосковья. На распространенном ФСБ видео видно, что при задержании у фигуранта был изъят боевой пистолет Макарова с несколькими патронами в магазине, лежащие в целлофановом пакете мобильный телефон и коробка от него, а также зарядное устройство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сотрудник безопасности метро мог бы обыскать Джалилова, подозреваемого в теракте, но увлекся мобильной игрой, - "Фонтанка"

Напомним, взрыв в вагоне поезда между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля около 14:40. Официально подтверждена гибель десяти человек. Всего в результате взрыва пострадали 47 человек, 43 из них были госпитализированы. Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на станции метро "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство.

Следственный комитет квалифицировал взрыв в петербургском метро как теракт.
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Падумаешь невидаль,сбу вон каждые тридцать секунд ловит по несколько тыщ агентов кремля,фсб и лично путена
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чЛенинодрочер, да куда уж СБУ угнаться за наркоманами-ФсёСеБешниками, которые в каждом чуваке с плакатом "Миру мир!" видят агента Госдепа.
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у фигуранта был изъят боевой пистолет Макарова... на видео не видно - боевой или нет.
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Та піхуй- там суцільна брехня,театр фсбешний.
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ага и это лицо не обремененное интеллектом послало СБУ....
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Зачем слушать то что говорят сумасшедшие из рашки? Пускай своим мозги пудрят.
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Стоит напомнить что за терракты в Европе на Востоке и т.д. везде , кто-то обычно игил брал на себя ответственность , а за этот экспромт который пошел прямо от хуйла прямо от его ботоксного е**ла убивать опять русню ради рейтинга .. Даже игил не вписался ибо оплатить даже не успели а "кАнтора пишет... так что вот и результат.
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А вот Айзека Азимова так и не задержали тупые репоеды .
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Если бы задержали, то восстали бы роботы, несмотря на три закона роботехники!
ФСБ заявляет о задержании соучастника теракта в метро Санкт-Петербурга - Цензор.НЕТ 4408
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Я думал это или навальный или родственник с Сумм с визиткой и в тапочках
Но тут веселей, с пистолем и коробкой от телефона. А телефон в кулечке с документами.
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- Феликс Эдмундович, у меня пропал карандашик!
- Разберемся, Владимир Ильич...
Через 5 минут.
- Феликс Эдмундович, у меня нашелся карандашик!
- Жаль, Владимир Ильич. Двое уже сознались...
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так не було теракта, то так, постановка дебілов фсбееее..... нехай уся буде така рабсія, у полум'ї!!!!
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Туту-туруруруру-тутууру,
Туту-туруруруру-тутууру,
Трамп-пампарам, трамп-пампарам,
Трамп-пампарарарарамп-пампарам...
Снова на арене "Х@йлошапито"!...
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