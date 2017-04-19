 Немецкое правительство поручило специалистам готовить ответные удары на кибератаки, - СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет Süddeutsche Zeitung.
"Федеральное правительство хочет создать условия, чтобы в случае кибератаки быть в состоянии отразить ее и, кроме того, иметь возможность уничтожить сервер противника", - говорится в статье. Совет по безопасности под председательством канцлера поручил специалистам изучить вопрос о том, какие для этого нужны технические средства.
Проблема осложняется тем, что зачастую крайне трудно определить, с какого сервера было совершена кибератака и кто за ней стоит. Кроме того, в ФРГ отсутствуют пока и правовые основания для подобных действий, поэтому потребуются изменения в законы.
По данным СМИ, летом ожидается представление правительству доклада с выводами и предложениями.
764 16
Хакеры ежедневно осуществляют 4,5 тыс. кибератак на немецкую армию, - министр обороны Германии фон дер Ляйен(17)
Оккупанты предлагают "фильтровать" интернет в Крыму: "есть проработанное технологическое решение"(16)
Россиянин, подозреваемый в хакерстве, задержан в Барселоне, - посольство РФ(96)
Цензор.НЕТ разблокирован в оккупированном Крыму, - Центр информации о правах человека(161)
Как работают чиновники в Германии(0)
Два администратора сепаратистских групп в соцсетях задержаны на Днепропетровщине, - СБУ. ВИДЕО(24)
"В течение последних трех лет РФ осуществила более 7 тыс. кибератак на Украину", - Полторак(18)
Ответить
Ответить
Ответить
пусть выносят все сервера в раше подряд.
как только атаки прекратились, значит это был тот сервер
прям как дети, все объяснять надо..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Tomahawk
Источник: http://censor.net.ua/n436997
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
...
Ответить
Ответить