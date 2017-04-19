EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 За рубежом
  764  16
Все про:Германия (2768) интернет (1370) киберпреступление (245) хакер (563) кибербезопасность (104)

 Немецкое правительство поручило специалистам готовить ответные удары на кибератаки, - СМИ

Немецкие специалисты по заданию правительства ФРГ работают не только над защитой от кибератак, но и над возможностью нанесения ответных ударов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

"Федеральное правительство хочет создать условия, чтобы в случае кибератаки быть в состоянии отразить ее и, кроме того, иметь возможность уничтожить сервер противника", - говорится в статье. Совет по безопасности под председательством канцлера поручил специалистам изучить вопрос о том, какие для этого нужны технические средства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хакеры ежедневно осуществляют 4,5 тыс. кибератак на немецкую армию, - министр обороны Германии фон дер Ляйен

Проблема осложняется тем, что зачастую крайне трудно определить, с какого сервера было совершена кибератака и кто за ней стоит. Кроме того, в ФРГ отсутствуют пока и правовые основания для подобных действий, поэтому потребуются изменения в законы.

По данным СМИ, летом ожидается представление правительству доклада с выводами и предложениями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "В течение последних трех лет РФ осуществила более 7 тыс. кибератак на Украину", - Полторак
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
и как ударят они волной озабоченности и обеспокоенности!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Украинский ответ на кибератаки- тонна сала в сети интернет
 показать весь комментарий
Ответить
 
чего там определять..
пусть выносят все сервера в раше подряд.
как только атаки прекратились, значит это был тот сервер
прям как дети, все объяснять надо..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Немцы как маленькие- руцький фирмы сидят уже прямо в Германии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
проще и дешевле главный интернетный царькабель шо туда идет сразу топором рубить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потом засунуть в царь пушку, дать звонок в царь колокол и ка-а-к...Позвать сцаря фофку сторожить царькабель! Ну шоб не уперли царь православнутые.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Аль - каида десять лет воду мутила. И где они ? Их уничтожили. также будет и с террористами - убийцами из мацковии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
>какие для этого нужны технические средства

Tomahawk
Источник: http://censor.net.ua/n436997
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та ну...Tomahawk. Отобрать бояру, лапти, бабалайку, ну и ягель, куда ж без него! И согласные на всьо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Самое время роисянскому Чебурнету напрячся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНемецкое правительство поручило специалистам готовить ответные удары на кибератаки, - СМИ
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти