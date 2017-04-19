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 Политика Украины
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 Россия не возобновит деятельность Меджлиса в Крыму, несмотря на решение Международного суда ООН, - Полозов

Россия, несмотря на промежуточное решение Гаагского суда, не будет возобновлять деятельность в аннексированном Крыму Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом заявил российский адвокат Николай Полозов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Что касается действий Кремля, то в какой-то части могут быть косметические решения, откроют какую-то школу. Но что касается Меджлиса, это принципиальное решение Кремля. Никто восстанавливать деятельность Меджлиса, вычеркивать его из списка запрещенных в России организаций не будет. И речь не идет о возвращении в Крым Рефата Чубарова, председателя Меджлиса, или лидера крымских татар Мустафы Джемилева", - убежден Полозов.

Он добавил, что РФ неоднократно пыталась создать альтернативные Меджлису структуры, однако они не имели поддержки среди населения. "Большинство крымских татар верны своему выбранному органу, верны своим лидерам и не будут участвовать ни в каких попытках построения нового Меджлиса, попытках собрать новый Курултай", - убежден Николай Полозов.

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Как сообщалось ранее, Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по делу Украины против России. Международный суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма. При этом Международный суд ООН обязал Россию обеспечить работу Меджлиса крымскотатарского народа и предоставить доступ к обучению на украинском языке в Крыму.
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Это ясно как божий день.Если они нарушили устав оон и международное право раз и это прокатило,то дальше идет по накатаной.Лига наций тоже этим же закончила,когода гитлеро,как сейчас параша на все положила.Бандиты понимают только силу.
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право на языковое самоопределение;



откроют какую-то школу

так и запишем
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия не возобновит деятельность Меджлиса в Крыму, несмотря на решение Международного суда ООН, - Полозов
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