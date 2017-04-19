 Кабмин готовит пакет законопроектов для масштабной приватизации госимущества, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире "24 канала".
"Мы готовим сейчас с командой Минэкономразвития, командой секретариата Кабинета Министров, Офиса реформ премьер-министра законодательство, которое позволит нам делать продажу объектов по системе ProZorro. Мы будем в пакете необходимых реформ вносить в том числе и изменения в закон о приватизации. Я бы хотел до конца (шестой сессии Верховной Рады VIII созыва. - ред.) внести в парламент, и даже чтобы мы смогли что-то и проголосовать", - сказал он.
Премьер проинформировал, что сегодня в Украине насчитывается 3,5 тысячи государственных предприятий, половина из которых - банкроты, только 30% прибыльные, а на остальных "паразитируют".
"За последние десятилетия неэффективные государственные предприятия нанесли стране 82 млрд грн убытков. Это катастрофа. Их надо просто конкурентно продать: открытая продажа неэффективно используемых государством предприятий. Но стратегические предприятия должны оставаться в государственной собственности. Сотнями возможно управлять, тысячами - нереально", - отметил Гройсман.
Глава правительства также считает необходимым нанимать советников - известных в мире специалистов, обеспечивающих подготовку объекта к приватизации, чтобы государство могло получить максимальный доход.
"Зачем нужна эта продажа? Это новые инвестиции в экономику, это новые рабочие места, это конкурентный украинский продукт. Это то, что мне нужно. Это экономический рост. Это полная модернизация страны, это обновление страны, это капитальный ремонт страны, это пенсии украинским пенсионерам и зарплаты украинских граждан", - подчеркнул Гройсман.
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Государственное преступление.
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Вместо РЕФОРМ - ПРОДАЖА того, что им никогда не создавалось и не принадлежит!
Ну сколько будем эту стаю терпеть???
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