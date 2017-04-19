 Геращенко: Механизма заставить РФ выполнить решение Международного суда ООН нет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в "Вечернем прайме" на "112 Украина".
"Решение данного суда может быть выполнено страной, которая проигрывает суд, исключительно добровольно. Механизма заставить проигравшую сторону, в данном случае РФ, то выполнить это решение, если она не хочет выполнять его добровольно, не существует… Для Украины подавать в суд надо. Это для всего мирового сообщества показывает факт, что мы сопротивляемся в тех юридических инстанциях, которые возможны в данном случае. Однако выполнения решения этого суда не будет… В данном случае рассчитывать, что будет полный разгром РФ, надеяться на это пока рано", - считает Геращенко.
По мнению нардепа, для Украины важно признать Россию нарушителем Конвенции о финансировании терроризма.
"Это ключевой момент. Я считаю, что для этого и наша СБУ, и полиция, и прокуратура должны предоставить больше информации для суда в Гааге. Я знаю, что такая большая работа ведется. В частности один из элементов этой работы - это доказательства сбития малазийского "Боинга", которое произошло с использованием военной техники, установки "Бук", переданной российскими войсками в Украину. Я думаю, что в целом мы по этому факту победим", - отметил он.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Международный суд ООН обязал РФ обеспечить работу Меджлиса и предоставить доступ к обучению на украинском языке в оккупированном Крыму
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Хлопотное дело..но..вот параша боясь ареста по делу ЮКОСА на многих выставках за бугром только макеты вывозит.
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Ведь россияне в конце-концов союз развалили, а не кто-то еще.
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