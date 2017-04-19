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 Политика Украины
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Все про:ООН (2059) Геращенко_Антон (876)

 Геращенко: Механизма заставить РФ выполнить решение Международного суда ООН нет

Механизма, вынудит Россию выполнять решения Международного суда ООН, нет, заявляет нардеп Антон Геращенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в "Вечернем прайме" на "112 Украина".

"Решение данного суда может быть выполнено страной, которая проигрывает суд, исключительно добровольно. Механизма заставить проигравшую сторону, в данном случае РФ, то выполнить это решение, если она не хочет выполнять его добровольно, не существует… Для Украины подавать в суд надо. Это для всего мирового сообщества показывает факт, что мы сопротивляемся в тех юридических инстанциях, которые возможны в данном случае. Однако выполнения решения этого суда не будет… В данном случае рассчитывать, что будет полный разгром РФ, надеяться на это пока рано", - считает Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы на правильном пути", - Порошенко о решении Международного суда ООН

По мнению нардепа, для Украины важно признать Россию нарушителем Конвенции о финансировании терроризма.

"Это ключевой момент. Я считаю, что для этого и наша СБУ, и полиция, и прокуратура должны предоставить больше информации для суда в Гааге. Я знаю, что такая большая работа ведется. В частности один из элементов этой работы - это доказательства сбития малазийского "Боинга", которое произошло с использованием военной техники, установки "Бук", переданной российскими войсками в Украину. Я думаю, что в целом мы по этому факту победим", - отметил он.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Международный суд ООН обязал РФ обеспечить работу Меджлиса и предоставить доступ к обучению на украинском языке в оккупированном Крыму
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А мы думали пошлют судебного исполнителя...
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А нахрена нужны такие международные суды, если на их решения можно забить ?
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А сколько денег потратили на это сомнительное решение, с точки зрения его эффективности? Может лучше беспилотники.
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Решение этого суда является основанием для других судов, уже по конкретным искам...
Хлопотное дело..но..вот параша боясь ареста по делу ЮКОСА на многих выставках за бугром только макеты вывозит.
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будить россиян.
Ведь россияне в конце-концов союз развалили, а не кто-то еще.
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И смысл тогда от него.Теперь орда будет везде его решение тыкать.Видите оон нас не признал террористами.Перемога не фиг делать.
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да нет ни какого решения суда! Это были типа предварительные слушания, а наши просили наложить ограничения наперед, заочно типа.
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что заочно?а какие же доказательства суд счел недостаточными?и если суд сразу не признал доказательства достаточными-то и окончательное решение будет таким же...ну если еще чего экстраординарного не произойдет...
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Это за кого так решил Геращенко? Сперва нужнодождатся решения .А потом говорить есть механизм или его нет.
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Да пусть все страны проголосуют и выгонят этих медвежатников из ООН.
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Хоть перестанут гадить на вето , то есть накладывать постоянно вето .
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Устав можно пере голосовать , в чем тут проблема? Какой толк от раши, если она везде вето накладывает? Одна вонь.
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быть селюком сложно,но почетно,особенно,когда весь мир с ними,а грошей ,шоб заштопать драные шаровары нема все потрачены в суде
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это сразу было понятно. теперь антошка умыл ручонки официально. сука толстожопая.
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международный суд создан для суда государств но не сверхдержав таких как сша и россии для них закон не писан и действует закон силы
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механизм есть. эмбарго на нефть, газ, металл, ну и свифт на бисс
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Самый лучший механизм-наложить арест на все кацапское бабло,которое лежит в западных банках. А его там очень много.Это просто идеальный механизм! И рано или поздно это произойдет!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГеращенко: Механизма заставить РФ выполнить решение Международного суда ООН нет
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