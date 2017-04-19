 Работники без официального трудоустройства могут сами платить взносы в Пенсионный фонд, - Розенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире Еспресо.TV.
"Относительно официального нетрудоустройства на работу. Это в том числе зависит и от людей, которые оформляются на работу. У каждого человека есть право заключить самостоятельный договор с Пенсионным фондом Украины, даже если он работает в неформальном секторе экономики, и уплачивать за себя страховые взносы", - сказал он.
Напомним, в марте премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что дефицит Пенсионного фонда составляет 142 млрд грн.
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Когда вырастет продолжительность жизни, можно будет говорить о повышении пенсионного возраста, - Розенко(20)
Монетизация субсидий существенно усложнит процедуру их оформления, - Розенко(150)
"За три отчетных месяца Пенсионный фонд получил примерно на 4 млрд грн больше средств, чем было нами запланировано", - Розенко(14)
После модернизации сервисов Пенсионного фонда пенсию можно оформить в любой точке страны, - Розенко(29)
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ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк), управляющая компания крупнейшей в Украине частной промышленно-финансовой группы СКМ, в 2016 году сократило неконсолидированный чистый убыток в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом - до 299,413 млн грн с 815,558 млн грн, пишет Интерфакс-Украина.
Согласно годовому отчету СКМ, обнародованному в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) во вторник, доналоговый убыток снизился в 2,1 раза, до 451,587 млн грн.
В результате его нераспределенная прибыль на конец прошлого года составила 30 млрд 177,586 млн грн.
В "СКМ" входят "Метинвест" (ГМК) и ДТЭК (энергетика), банк ПУМБ, страховые компании АСКА и "АСКА-Жизнь", "Укртелеком", телекоммуникационная группа Vega, "Медиа Группа Украина", "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), "Украинский Ритейл" (розничная торговля), UMG (производство минерального сырья), "Параллель" (оператор рынка нефтепродуктов), "Харвист" (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг Corum Group, транспортный холдинг "Портинвест" и другие.
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