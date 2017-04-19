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Все про:Пенсионный фонд (283) работа (398) труд (73) Розенко (467) трудовая книжка (1)

 Работники без официального трудоустройства могут сами платить взносы в Пенсионный фонд, - Розенко

Работники, которые не оформлены официально, могут самостоятельно уплачивать за себя взносы в Пенсионный фонд.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире Еспресо.TV.

"Относительно официального нетрудоустройства на работу. Это в том числе зависит и от людей, которые оформляются на работу. У каждого человека есть право заключить самостоятельный договор с Пенсионным фондом Украины, даже если он работает в неформальном секторе экономики, и уплачивать за себя страховые взносы", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если ничего не изменить, то через 10 лет Пенсионного фонда в Украине не будет, - Гройсман. ВИДЕО

Напомним, в марте премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что дефицит Пенсионного фонда составляет 142 млрд грн.
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СКМ уже третий год подряд управляет бизнесом Рината Ахметова себе в убыток

ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк), управляющая компания крупнейшей в Украине частной промышленно-финансовой группы СКМ, в 2016 году сократило неконсолидированный чистый убыток в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом - до 299,413 млн грн с 815,558 млн грн, пишет Интерфакс-Украина.
Согласно годовому отчету СКМ, обнародованному в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) во вторник, доналоговый убыток снизился в 2,1 раза, до 451,587 млн грн.
В результате его нераспределенная прибыль на конец прошлого года составила 30 млрд 177,586 млн грн.
В "СКМ" входят "Метинвест" (ГМК) и ДТЭК (энергетика), банк ПУМБ, страховые компании АСКА и "АСКА-Жизнь", "Укртелеком", телекоммуникационная группа Vega, "Медиа Группа Украина", "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), "Украинский Ритейл" (розничная торговля), UMG (производство минерального сырья), "Параллель" (оператор рынка нефтепродуктов), "Харвист" (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг Corum Group, транспортный холдинг "Портинвест" и другие.
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Пенсионная реформа под кодовым названием, "дыра в дыре".
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Ну да, а потом спросите - а где это ты, сынок, неофициально работаешь?
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Ну все, бабусі з переходів завтра ж ломануться.)))
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Храните деньги в сберегательной кассе !!! Государство с радостью опять вас обворует !
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Переводить в доллары как это делает основная властная масса судя по их декларациям - понадежнее будет !
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С таким же успехом можно пойти деньги в ммм отнести)))))
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Не проще ли в таком случае понемногу приобретать доллары и Евро... Как делают украинские "вожди"...
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Это что?Начало Белорусских начинаний?Необеспеченый гражданин страной работой будет обязан платить за то что сам нашел себе работу чтоб не сдохнуть от голода? И за это обязан еще и будет государству которое на него забило ХУЙ?
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Ну за то что сам себя обеспечил работой (частный предприниматель) - и сейчас государство рвет не скромничая
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Наверно давно пора превратить пенсионный фонд в слепой оффшор,а пенсии выдавать тортами да шоколадками
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А як же! Розігнались. Особливо після того, як ви покрали пенсіі, які люди заробляли все життя. І продовжуєте красти і далі.
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Это уже край маразма. Дальше, просто просьба к людям отдать свои деньги даже не в банк, а просто отдать, с нулевой конкретикой. У розенко есть вообще образование и хотя бы намек на присутствие логики?
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Лучше их переводить в офшоры, так надежней на старость, чем кормить пенсионеров чиновников розенков, а потом на пенсию сидеть в нищите
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а какие взносы ежемесячно? не просто интересуюсь.
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Феерический идиот ,видимо на его аферу с покупкой стажа за 70 штук за год не повелся не кто ,вот и решил народ кидать по мелкому.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРаботники без официального трудоустройства могут сами платить взносы в Пенсионный фонд, - Розенко
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