 Украинцы за рубежом формируют общественное мнение о нашей стране за счет народной дипломатии, - Жадан

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал украинский писатель Сергей Жадан в своем блоге на ТСН.
"Здесь друзья делают в Вене дни украинской культуры - в течение двух недель, с 23 апреля, в разных интересных помещениях, с венской филармонией включительно. И не то чтобы я делал им рекламу (хотя - почему бы и не порекламировать людей, которые снимают венскую филармонию для пропаганды украинской культуры) просто вот что приходит на ум - в последнее время сталкиваешься с совершенно иным поведением украинцев за рубежом. Они иначе себя ведут, иначе себя держат. Я говорю не о туристах, говорю о тех, кто переехал навсегда (или думает, что переехал навсегда), или, по крайней мере, надолго. Их теперь сразу замечаешь, их трудно с кем-то спутать. Наверное, потому, что они не боятся быть собой. Это то, что изменилось в последнее время, за последние три года. Если уж ездишь по миру и общаешься с украинцами, этот цвет разбросан по всему миру, то не можешь не заметить, как их общины и общества в различных странах старого и нового миров - сплотили и выделили события последних лет. Собственно, представители этой новой, последней на сегодня (хотя вряд ли последней в целом) волны эмиграции перезнакомились именно на площадях теплых и мирных западных столиц зимой 14-го. Они так и говорят - "познакомились на нашем майдане", имея в виду майдан где-нибудь в Осло или Кельне", - отметил Жадан.
"Что интересно, эти маленькие (а иногда не такие и маленькие) площадки во многом сходными были до майданов в городах и городках Украины - на них так же выходили люди с довольно таки разными представлениями о том, чего именно они хотят и как именно они готовы этого добиваться. Они так же симпатизировали различным лидерам и партиям, так же говорили на разных языках. Объединяло их то, что все они украинцы. И вышли "за Украину". Собственно, и "после Майдана" ситуация в "материковой" Украине во многом отражается на диаспоре. Те же волонтерские проекты и инициативы, и сама общественная мобилизация, и сама поддержка украинской армии и мирного населения. Ну и в целом - активная деятельность. Вдруг оказалось, что про Украину нужно говорить, нужно объяснять тем, среди кого живешь, какие-то простые и элементарные вещи о ней. Вдруг оказалось, что о нас никто ничего не знает, а соответственно - что могут поверить любой лжи, которая о нас рассказывается. И противопоставить этой лжи, при отсутствии сознательной государственной информационной политики, могут разве что сами украинцы, которые по тем или иным причинам покинули свою страну, однако не отказались от нее", - подчеркнул писатель.
"Вот они и рассказывают, устраивают круглые столы и конференции, фестивали и творческие вечера, фотовыставки и концерты. Перебирают на себя функции государства, чтобы это государство поддержать. Молодые и уверенные в себе. В чем-то - очень похожи. В чем именно? В готовности тратить время, усилия и средства ради идеи. Идеалисты, так. Какими и должны быть нормальные граждане. Пусть даже с паспортами другой страны. В конце концов, есть что-то важнее паспорт, как показывает опыт. Что-то, что связывает тебя с твоей страной, независимо от того, где ты теперь живешь. Это чрезвычайно важный и интересный процесс, за которым нам еще выпадет наблюдать - зарождение такого вот общественного лобби, формирование общественного мнения об Украине самими украинцами, которые заявляют о себе миру, пытаются с этим миром объясниться, пытаются говорить с ним на равных. И еще важный момент, который трудно было представить раньше, до войны: они не противопоставляют себя своей стране, не дистанцируются от нее - они ее защищают, они ее поддерживают, они пытаются ее объяснить остальному миру - от начала, от самых простых вещей. Такая себе народная дипломатия. Через пикеты и демонстрации, через концерты и выставки, через художественные акции и политические дискуссии. И делают они это, в большой мере, для нас - для тех, кого считают своими соотечественниками. Поэтому, увидите где-то за границей украинское мероприятие, какой-нибудь фестиваль или круглый стол - обязательно приходите. Ведь там формируется новая украинская культурная политика. Там формируется представление о нас. Формируется нами самими. И пока мы сами не устанем и не остановимся - есть шанс, что у нас с нашей культурной политикой будет все в порядке. За счет народной дипломатии. А там, глядишь, и государство подтянется", - резюмировал Жадан.
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Пока украинская диаспора своими средствами помагает Украине, украинская власть сидит на головах у послов. Вот об этом Жадан написать побоялся.
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