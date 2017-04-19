 Рабочая сила в Украине недооценена даже после повышения минимальной зарплаты, - Розенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире Еспресо.TV вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
"Вызовом на трудовую миграцию может стать только активная политика роста зарплат украинцев. На сегодня украинская рабочая сила в самой Украине недооценена даже после повышения минимальной заработной платы до 3200 бедность среди работающих является слишком высокой. правительство сделало первые шаги в этом вопросе: рост зарплат и создание рабочих мест в легальном секторе экономики", - сказал Розенко.
Чиновник назвал неприемлемой для европейской страны ситуацию, когда около 20% семей, в составе которых 2 работающих человека, находятся за чертой бедности. Чиновник также добавил, что очень много граждан работают в тени, а те, кто уехал за границу, позже возвращаются и оформляют украинские пенсии.
Кроме того, Розенко отметил, что в Западной Украине уже созданы рабочие места на новых предприятиях, что должно сдержать трудовую миграцию.
"В течение последнего полугодия, прежде всего в Западной Украине, открылось как минимум 3 мощных предприятия с западными инвестициями, где уже созданы тысячи новых рабочих мест. При этом средняя зарплата на этих предприятиях достигает 8-10 тыс. грн. Если мы обеспечим создание рабочих мест со стартовой позицией 8 тыс. грн, немало людей задумаются, стоит ли ехать за границу", - подытожил вице-премьер.
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В центре Донецка, на площади Ленина сегодня, 19 апреля, шахтеры не смогли провести митинг, о котором ранее было заявлено в социальных сетях. Ранее в сети появился анонс о том, что работники угольных предприятий потребуют от незаконной организации "ДНР" выплаты задолженности по зарплате. Однако митинг, запланированный на 10 часов утра не состоялся, потому как на час ранее на центральной площади города движение "Молодая республика" развернуло игровые площадки и палатки с развлечениями для школьников и студентов, сообщают Новости Донбасса.
На площади установили волейбольные, баскетбольные и хоккейные площадки, устроили любительский шахматный турнир, в соседних палатках делали прически всем желающим, продавали картины.
Около 60 шахтеров собрались на митинг, однако увидев, что там проходят студенческие мероприятия, участники акции отправились к зданию, где располагается так называемое "министерство угольной промышленности ДНР".
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в 2017 - по щучьему велению - 3200грн.
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Вибачте пане-добродію-начальник, скоріш за все, що "рабочая сила не дооценила" ваші потуги... Що ж зробиш... Холопи!
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особи, зарабатывающей лишь на пузырек боярышника - Jira, Java
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Какой смысл человеку требовать от работодателя "белой" зарплаты и отказываться от "черной", если при этом он потеряет часть подачки, выплачиваемой за счет тех, кто все-таки работает "по-белому"?
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каких-то реформах, проводимых жуликами смешно и грустно...Анализировать «предложения»
жуликов и лжецов - потеря времени…
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чтобы увеличить. Укажите тех, у кого собираетесь забрать. Закон сохранения
должен выполняться.
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- чи нас важає дурними, чи сам дурень? "Срєдняя" зарплата це так само як "середня температура по лікарні". У нас (приватна фірма, всі її знають, конкретніше не скажу) генеральний отримує в місяць 520тис.грн. (так, це не помилка), головний інженер - близько 250тис, а слюсар п"ятого розряду - 5200-5400. А ще є люди які працюють з третім і четвертим розрядами - у них ще менше. Зате "в середньому по лікарні" - зп за січень - солідні 10700. Якось так.
До речі, ті "мощниє фірми з іностранним капіталом" жаліються на фантастичну текучку (зп стартує від 4000тис, - нічого дивного), а "Фуджикура" навіть оголосила акцію - "приведи друга - отримай 2,5 тис. грн"
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и вред для независимой Украины... Доказано временем...
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В США минимальный размер оплаты труда за час впервые был законодательно установлен в 1910-е годы в 13 штатах. На общегосударственном уровне такой закон был принят в 1938 году. Сейчас почасовая оплата составляет 7 долларов 25 центов, хотя в 29 штатах этот показатель выше.Путём простого перерасчета на семичасовый рабочий день получается приблизительно 50 вечно зелёных американских гривен за день которые умножаем на курс доллара.
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алгоритм Scrypt - 0.05 BTC/GH/Day
алгоритм SHA256 - 0.83 BTC/PH/Day
алгоритм X11 - 0.015 BTC/GH/Day
алгоритм CryptoNight - 1.63 BTC/MH/Day
Лучьше всётаки карбованец майнить, чем что-то ещё.
...
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Теперь что бы они ни сказали, люди знают как оно будет .
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