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Все про:запрет (1071) Казахстан (372) молодежь (192) Назарбаев (143) одежда (105) религия (686) традиции (25)

 Назарбаев хочет законодательно запретить казахским юношам отпускать бороды

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратил внимание на проявления религиозной непросвещенности молодого поколения.

"В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороду и подрезают себе брюки. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне. Казахи одевают черную одежду в траурное время", - цитирует главу государства Цензор.НЕТ со ссылкой на его пресс-службу.

Назарбаев напомнил о традиционной одежде казахских женщин, подчеркнув отсутствие связи между черным одеянием и религией.

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"Если молодежь будет следовать наставлениям, чуждым нашему народу, то что будет с государством? Мы не допустим этого. Независимый Казахстан должен иметь светлое будущее, нация должна быть едина, страна должна быть светской и развиваться дальше. Мы не потерпим тех, кто выступает против нашей цели. Это интересы не только государственного аппарата - это интересы всего народа Казахстана, его будущего", - сказал он.
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НУ хорошо что не скопить... Северная Корея какая то...
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Морда гойская, у тебя их ещё нет?!? Тогда мы выезжаем к тебе!
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это правильно, нечего поощрять фанатиков аллаха
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а, в традициях Казахстана, женщинам, отпускать бороды ниже колен?
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Такого в жизни не бывает...Где вы видели столько бородатых казашек ?)
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Молодец! Закремлебала уже эта 3,14дарская мода на небритость и бороды.
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есть опасения - что бороды станут расти не туда.
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Вот у нас бы так. Задолбали эти "купцы первой гильдии" с засаленными бородами
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а что если завтра запретят все прически кроме етойНазарбаев хочет законодательно запретить казахским юношам отпускать бороды - Цензор.НЕТ 8678что ты тогда скажешь??
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У казахов, отродясь, не было настоящих бород, так жиденькая бородёнка, как у Хо-Ши-Мина!
Назарбаев хочет законодательно запретить казахским юношам отпускать бороды - Цензор.НЕТ 5394
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Петр Первый не запрещал - он просто ввел налог(дань) на бороды 50 р!
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єслі назарбуй хоче зберігати традиції, то нехай перебереться з сучасної резиденції обратно в юрту
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Прикольно, а я думал что меня одного раздражают эти тонколапые и с бородами, аля Дзидьзо.
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А подрезание брюк(какая длина допустима?) чем грозит?
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Надо бороться в причиной ,а не последствием
"разруха в головах"
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Если молодежь будет следовать наставлениям, чуждым нашему народу, то что будет с государством? Мы не допустим этого. Независимый Казахстан должен иметь светлое будущее, нация должна быть едина, страна должна быть светской и развиваться дальше. Мы не потерпим тех, кто выступает против нашей цели. Это интересы не только государственного аппарата - это интересы всего народа Казахстана, его будущего", - сказал он.

Мудро, как по мне. Кто-то против?
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конечно мудро, чем религиознее страна тем ниже в ней уровень жизни
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правильно, бородатые это фу фе ы(,
раз уж природа так прикололась что
растут волосы на лице то кому надо эта правда, это надо
аккуратно убирать, а не афишировать что эволюция не досмотрела
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детский садик, вы бы ещё дохлую крысу притащили и показали)
зачем вы запостили
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Запрещать человеку право выбора - это признак диктатуры!
Назарбаев хочет законодательно запретить казахским юношам отпускать бороды - Цензор.НЕТ 6868
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ну я ж я так тот комментарий это сугубо личное предпочтение, а то что в Казахстане решили притормозить подростков в состоянии юношеского максимализма ударится во все тяжкие религиозного фанатизма, разве неправильно? значит есть предпосылки, оно им надо? Казахстан более менее на плаву, им не надо международная изоляция
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В законе точно нужно указать - где именно разрешены волосы, а где нет.
При проверке документов обязательно предъявлять интимную стрижку к досмотру.
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по навигатору передвигаютсяНазарбаев хочет законодательно запретить казахским юношам отпускать бороды - Цензор.НЕТ 9719 человек-невидка)))Назарбаев хочет законодательно запретить казахским юношам отпускать бороды - Цензор.НЕТ 6118
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это не морж, это женчина в парандже пытается плавать Назарбаев хочет законодательно запретить казахским юношам отпускать бороды - Цензор.НЕТ 6930
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНазарбаев хочет законодательно запретить казахским юношам отпускать бороды
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