 Назарбаев хочет законодательно запретить казахским юношам отпускать бороды

"В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороду и подрезают себе брюки. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне. Казахи одевают черную одежду в траурное время", - цитирует главу государства Цензор.НЕТ со ссылкой на его пресс-службу.
Назарбаев напомнил о традиционной одежде казахских женщин, подчеркнув отсутствие связи между черным одеянием и религией.
"Если молодежь будет следовать наставлениям, чуждым нашему народу, то что будет с государством? Мы не допустим этого. Независимый Казахстан должен иметь светлое будущее, нация должна быть едина, страна должна быть светской и развиваться дальше. Мы не потерпим тех, кто выступает против нашей цели. Это интересы не только государственного аппарата - это интересы всего народа Казахстана, его будущего", - сказал он.
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"разруха в головах"
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Мудро, как по мне. Кто-то против?
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раз уж природа так прикололась что
растут волосы на лице то кому надо эта правда, это надо
аккуратно убирать, а не афишировать что эволюция не досмотрела
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зачем вы запостили
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При проверке документов обязательно предъявлять интимную стрижку к досмотру.
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Бургомистр: Виват господа! Виват!
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