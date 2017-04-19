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 Политика Украины
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 В антикоррупционные органы не поступало жалоб о нарушении прав Насирова в ходе процессуальных действий, - Сытник

В антикоррупционные органы не поступало четких заявлений и жалоб относительно возможных нарушений прав отстраненного от должности главы ГФС Романа Насирова во время процессуальных действий.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Защита (Р.Насирова - Ред.) перешла в плоскость Фейсбука, а не уголовного производства. Мы никаких внятных жалоб, заявлений, ходатайств не получали",- сказал А.Сытник.

По его словам, документы от защиты и самого Насирова "носят декларативный характер". "Если говорить о конкретных нарушениях, то, насколько я знаю, ни в НАБУ, ни в САП такие конкретные заявления не поступали", - подчеркнул директор Бюро.

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Также А.Сытник выразил уверенность в том, что доказательная база в деле Р.Насирова достаточная. "После задержания и ареста главы фискальной службы мы провели ряд следственных действий и допросы его подчиненных, и мы получили существенные дополнительные доказательства этого подозрения. Поэтому если мы говорим об этом конкретном кейсе, то у меня никаких сомнений вообще нет", - сказал А.Сытник.

Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": " Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете ".

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: " Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: " Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также, в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: " Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: " Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": " Он все еще стационарный больной ".

Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: " На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".

13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.
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Семья Натальи Королевской зарабатывает на поставках металлолома из Украины через ОРДЛО в Россию

Супружеская пара нардепов от "Оппоблока", судя по всему, не исключение: экс-"регионалов", работавших (и работающих) в "ДНР/ЛНР" под предлогом сохранения "рабочих мест для наших граждан, оставшихся на оккупированной территории", хватает. Об этом говорится в расследовании Дениса Казанского, опубликованном Четвертой властью.

"После публикации материала Как Ефремов и Королевская зарабатывают миллионы долларов на контрабанде через ЛНР в редакцию "Четвертой власти" обратилась Татьяна Волчкова - мать одного из сотрудников Натальи Королевской, погибшего в августе 2016 года. Женщина попросила помощи в расследовании обстоятельств гибели ее сына - Евгения Волчкова, который работал в компании Королевской "Укрспецмет" менеджером внешнеэкономической деятельности. По ее словам, обращения в полицию и прокуратуру не дают никаких результатов, а сама Королевская отказалась идти на контакт и выплачивать семье погибшего компенсацию.

В ходе общения с матерью погибшего автору статьи также удалось выявить новые темные стороны бизнеса Натальи Королевской и ее супруга Юрия Солода. Фальшивые печати, фирмы-пустышки, незаконный вывоз продукции с территории Украины в Россию через ОРДЛО, уход от налогов - те инструменты, которыми активно пользуются народные депутаты от "Оппозиционного блока" в своем бизнесе. Документы, доказывающие незаконную деятельность Солода и Королевской, удалось найти в почте погибшего Евгения Волчкова, пароль от которой удалось найти в его документах".

В результате у журналиста оказался огромный массив документов, который позволяет констатировать, что "во-первых, такой вывоз является незаконным, потому что производится через неконтролируемый участок украино-российской границы. Во-вторых, экспорт лома цветных металлов и продукции из него облагается в Украине пошлиной в 15%. Но поскольку при пересечении линии разграничения никаких налогов платить не нужно, то Королевская пошлину она не платит, и бюджет теряет десятки миллионов долларов налогов. По сути, после того, как вагоны с металлоломом пересекали зону разграничения между Украиной и ОРДЛО, государство теряло возможность хоть как-то контролировать дальнейшую судьбу груза".

"Королевская со своими схемами - не уникальна. Это просто частный случай, который иллюстрирует систему. Все схемы по вывозу металлолома из Украины в сепаратистские анклавы организованы примерно также. В первой части расследования мы уже публиковали данные о том, что по таким схемам только компаниями Наталии Королевской и еще одного бывшего регионала Евгения Геллера были вывезены из Украины в ОРДЛО минимум 12 тыс. тонн лома цветных металлов. И 12 тыс. тонн - это, скорее всего также не окончательная цифра.

Именно поэтому вывоз лома цветных металлов на неконтролируемую территорию должен быть запрещен законодательно. Иначе государственный бюджет и вся металлургическая отрасль Украины и дальше будет "терпилами" в схемах регионалов", - констатирует автор публикации, пообещав передать имеющиеся у него документы в СБУ и НАБУ.
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Вы ж его до предынфарктного состояния ануса довели он теперь не сможет в дзюдо на шпагат сесть...?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ антикоррупционные органы не поступало жалоб о нарушении прав Насирова в ходе процессуальных действий, - Сытник
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