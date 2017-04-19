 В антикоррупционные органы не поступало жалоб о нарушении прав Насирова в ходе процессуальных действий, - Сытник

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Защита (Р.Насирова - Ред.) перешла в плоскость Фейсбука, а не уголовного производства. Мы никаких внятных жалоб, заявлений, ходатайств не получали",- сказал А.Сытник.
По его словам, документы от защиты и самого Насирова "носят декларативный характер". "Если говорить о конкретных нарушениях, то, насколько я знаю, ни в НАБУ, ни в САП такие конкретные заявления не поступали", - подчеркнул директор Бюро.
Также А.Сытник выразил уверенность в том, что доказательная база в деле Р.Насирова достаточная. "После задержания и ареста главы фискальной службы мы провели ряд следственных действий и допросы его подчиненных, и мы получили существенные дополнительные доказательства этого подозрения. Поэтому если мы говорим об этом конкретном кейсе, то у меня никаких сомнений вообще нет", - сказал А.Сытник.
Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": " Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете ".
Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".
Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.
3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.
Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".
4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: " Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.
В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: " Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также, в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.
В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: " Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: " Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": " Он все еще стационарный больной ".
Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: " На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".
13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".
Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.
307 5
Материалы по теме: Задержание Насирова
Насиров не явился на апелляцию ареста своего имущества(35)
Университетский кардиологический центр Фрайбурга подтвердил поставленный Насирову в клинике "Феофания" диагноз, - Госуправделами(115)
"На данный момент нет необходимости в повторном допросе Насирова", - НАБУ(4)
Из-за иска неизвестной общественной организации Насиров может избежать наказания, - нардеп Журжий(62)
"Насіровщина" - це наша загальна хвороба. З нею боротися важче, ніж з режимом Януковича(0)
НАБУ открыло дело в отношении главы Соломенского суда Шереметьевой по делу Насирова, - Холодницкий. ВИДЕО(36)
Холодницкий о Насирове: "Мы о нем помним. Помним ежедневно"(22)
Супружеская пара нардепов от "Оппоблока", судя по всему, не исключение: экс-"регионалов", работавших (и работающих) в "ДНР/ЛНР" под предлогом сохранения "рабочих мест для наших граждан, оставшихся на оккупированной территории", хватает. Об этом говорится в расследовании Дениса Казанского, опубликованном Четвертой властью.
"После публикации материала Как Ефремов и Королевская зарабатывают миллионы долларов на контрабанде через ЛНР в редакцию "Четвертой власти" обратилась Татьяна Волчкова - мать одного из сотрудников Натальи Королевской, погибшего в августе 2016 года. Женщина попросила помощи в расследовании обстоятельств гибели ее сына - Евгения Волчкова, который работал в компании Королевской "Укрспецмет" менеджером внешнеэкономической деятельности. По ее словам, обращения в полицию и прокуратуру не дают никаких результатов, а сама Королевская отказалась идти на контакт и выплачивать семье погибшего компенсацию.
В ходе общения с матерью погибшего автору статьи также удалось выявить новые темные стороны бизнеса Натальи Королевской и ее супруга Юрия Солода. Фальшивые печати, фирмы-пустышки, незаконный вывоз продукции с территории Украины в Россию через ОРДЛО, уход от налогов - те инструменты, которыми активно пользуются народные депутаты от "Оппозиционного блока" в своем бизнесе. Документы, доказывающие незаконную деятельность Солода и Королевской, удалось найти в почте погибшего Евгения Волчкова, пароль от которой удалось найти в его документах".
В результате у журналиста оказался огромный массив документов, который позволяет констатировать, что "во-первых, такой вывоз является незаконным, потому что производится через неконтролируемый участок украино-российской границы. Во-вторых, экспорт лома цветных металлов и продукции из него облагается в Украине пошлиной в 15%. Но поскольку при пересечении линии разграничения никаких налогов платить не нужно, то Королевская пошлину она не платит, и бюджет теряет десятки миллионов долларов налогов. По сути, после того, как вагоны с металлоломом пересекали зону разграничения между Украиной и ОРДЛО, государство теряло возможность хоть как-то контролировать дальнейшую судьбу груза".
"Королевская со своими схемами - не уникальна. Это просто частный случай, который иллюстрирует систему. Все схемы по вывозу металлолома из Украины в сепаратистские анклавы организованы примерно также. В первой части расследования мы уже публиковали данные о том, что по таким схемам только компаниями Наталии Королевской и еще одного бывшего регионала Евгения Геллера были вывезены из Украины в ОРДЛО минимум 12 тыс. тонн лома цветных металлов. И 12 тыс. тонн - это, скорее всего также не окончательная цифра.
Именно поэтому вывоз лома цветных металлов на неконтролируемую территорию должен быть запрещен законодательно. Иначе государственный бюджет и вся металлургическая отрасль Украины и дальше будет "терпилами" в схемах регионалов", - констатирует автор публикации, пообещав передать имеющиеся у него документы в СБУ и НАБУ.
Ответить
Михаил Саакашвили в Контопе (Сумская обл.)18.04.2017
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить