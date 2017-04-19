 505 населенных пунктов обесточены в связи с аномальными погодными условиями, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства по состоянию на 19:00.
"Вследствие неблагоприятных погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега, шквалистые порывы ветра 15-20 м/с), из-за обрывов линий электропередач и срабатывания систем защиты остаются обесточенными 505 населенных пунктов (восстановлено 69) в пяти областях", - говорится в сообщении.
В частности, в Днепропетровской области обесточенными остаются 287 населенным пунктов и в 11 - электроснабжение восстановлено, в Харьковской области - 127 населенных пункта (24 - восстановлено), в Полтавской - 53 населенных пункта (20 восстановлено), в Запорожской - 24 населенных пункта (12 восстановлено) и в Херсонской - 14 населенных пунктов (2 восстановлено).
Также из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 2 500 деревьев: в Харьковской (1 828 деревьев (убрано 372), Запорожской (76 деревьев (убрано 73), Днепропетровской (514 деревьев (убрано 74) областях.
В то же время пробки на территории Днепропетровской области ликвидированы с участием тяжелой инженерной техники ГСЧС.
На дорогах государственного, регионального значения, пробок не зафиксировано. Отмечается, что ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет.
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