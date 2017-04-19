EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Происшествия
  73  1
Все про:непогода (233) погода (2419) ЧП (290) ГСЧС (947)

 505 населенных пунктов обесточены в связи с аномальными погодными условиями, - ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что 505 населенных пунктов в 5 областях обесточены в связи с аномальными погодными условиями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства по состоянию на 19:00.

Также читайте: В черновицких школах отменили занятия из-за похолодания

"Вследствие неблагоприятных погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега, шквалистые порывы ветра 15-20 м/с), из-за обрывов линий электропередач и срабатывания систем защиты остаются обесточенными 505 населенных пунктов (восстановлено 69) в пяти областях", - говорится в сообщении.

В частности, в Днепропетровской области обесточенными остаются 287 населенным пунктов и в 11 - электроснабжение восстановлено, в Харьковской области - 127 населенных пункта (24 - восстановлено), в Полтавской - 53 населенных пункта (20 восстановлено), в Запорожской - 24 населенных пункта (12 восстановлено) и в Херсонской - 14 населенных пунктов (2 восстановлено).

Также из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 2 500 деревьев: в Харьковской (1 828 деревьев (убрано 372), Запорожской (76 деревьев (убрано 73), Днепропетровской (514 деревьев (убрано 74) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может потерять 30% урожая плодовых из-за резкого похолодания, - Укргидрометцентр

В то же время пробки на территории Днепропетровской области ликвидированы с участием тяжелой инженерной техники ГСЧС.

На дорогах государственного, регионального значения, пробок не зафиксировано. Отмечается, что ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия505 населенных пунктов обесточены в связи с аномальными погодными условиями, - ГСЧС
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти