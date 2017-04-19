 Савченко хочет дружить с теми, кто ее хотел изнасиловать и расстрелять, - Фейгин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший адвокат Савченко, нынешний адвокат удерживаемого в РФ журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин в эфире ZIK.
"Медвежью услугу оказала Надежда. Общественное мнение в Украине после войны, Майдана очень конспирологично и очень обостренно воспринимает любой обман, любой вызов доверию. И Савченко, сделав внезапный политический кульбит, от патриотической повестки до аморфной повестки человеколюбия, которые невозможно сочетать, хочет дружить с теми, кто ее хотел изнасиловать и расстрелять", - сказал он.
"Измененное отношение к ней сформировало такое же отношение и к другим плененным Российской Федерацией и доверие ко мне как адвокату. Хотя я привозил совсем другую Савченко", - добавил Фейгин.
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доказы ему...
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сегодня шла изначиловали
завтра поять пойду...
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Журнал «People» выпустил специальный номер «Самые красивые люди планеты» с Джулией Робертс на обложке. Нетрудно догадаться, что именно её журнал назвал в ряду самых первых красавиц мира.
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