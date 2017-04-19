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 Общество
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Все про:Савченко (2813) политзаключенные (579) Фейгин (400)

 Савченко хочет дружить с теми, кто ее хотел изнасиловать и расстрелять, - Фейгин

После истории с Надеждой Савченко стало труднее привлекать внимание к украинским политзаключенным в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший адвокат Савченко, нынешний адвокат удерживаемого в РФ журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин в эфире ZIK.

"Медвежью услугу оказала Надежда. Общественное мнение в Украине после войны, Майдана очень конспирологично и очень обостренно воспринимает любой обман, любой вызов доверию. И Савченко, сделав внезапный политический кульбит, от патриотической повестки до аморфной повестки человеколюбия, которые невозможно сочетать, хочет дружить с теми, кто ее хотел изнасиловать и расстрелять", - сказал он.

"Измененное отношение к ней сформировало такое же отношение и к другим плененным Российской Федерацией и доверие ко мне как адвокату. Хотя я привозил совсем другую Савченко", - добавил Фейгин.

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баба огонь саму кому хочешь вставит. может и тебе перепадёт вавтничек
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Иди смени пасмперс и почитай методичку, двоечник
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и тем не менее я тебя раскусил ватный крысёныш
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а кто её хотел изнасиловать и расстрелять?
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даумбасяне,рассеяне...В общем сброд всякий...
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cbyzrb синяки остались а шо тебе исчо нада?
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а что было бы свидетельством желания изнасиловать?
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Не путай. Сначала хотели расстрелять, и только потом изнасиловать.
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Та давным-давно понятно, что весь тот "плен" был поганым цирком и фэйком вата-пропаганды.
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вчера шла изнасиловали
сегодня шла изначиловали
завтра поять пойду...
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Савченко хотели изнасиловать? А опущенцы ещё хуже, чем я думал.
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Христос вроде мужик был... пишу сразу текст новости не читал... только заголовок...
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Лучше бы ее там в плену удавили, гораздо больше пользы этим принесла бы своей стране.
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тебе напомнить как за неё тут все топили? Каждый день про Наденьку все скулили. Если бы она там умерла, политики только бы на этом с играли еще больше. А ты как был рабом так и остался бы.
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Ржач.
Журнал «People» выпустил специальный номер «Самые красивые люди планеты» с Джулией Робертс на обложке. Нетрудно догадаться, что именно её журнал назвал в ряду самых первых красавиц мира.
Савченко хочет дружить с теми, кто ее хотел изнасиловать и расстрелять, - Фейгин - Цензор.НЕТ 3272

Савченко хочет дружить с теми, кто ее хотел изнасиловать и расстрелять, - Фейгин - Цензор.НЕТ 6935
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Виникає питання, а чи було те бажання - згвалтувати???............
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСавченко хочет дружить с теми, кто ее хотел изнасиловать и расстрелять, - Фейгин
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