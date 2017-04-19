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 Политика Украины
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 Переформатирование Кабмина на данный момент не обсуждается, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что переформатирование Кабинета Министров на данный момент не обсуждается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире телеканала "24", передают Українські Новини.

"Сейчас дискуссии по изменению министров нет... Таких планов нет, абсолютно никакая кандидатура не обсуждается", - сказал он.

При этом премьер отметил, что результаты деятельности министерств разные и допустил некоторые рокировки в будущем.

Гройсман отметил, что в данный момент ему нужна единая команда, которая будет проводить реформы.

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когда уже тебя, Вова, отформатируют, в баре Голубая устрица.
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Ваводя, як там у державного корита, дух захоплює?
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Соглашение украинского народа с народом США на уничтожение украинских коррупционеров.
Торгуем коррупционерами активно...


Кроме украинцев ватных некому выбить.
Украина кооперируется с японией и катаром.
Украинский типафранцузский легион. Украинцы воюют за штаты в обмен за тотальное уничтожение всех коррупционеров, части предателей и журнашлюх украины , плюс другие усл-я.
Украина набирает еще 30000 войско ихтамнетов для охоты на ватихтамнетов в сирии. 10000 самых лучших из армии украины на добровольной основе з зарплатами от 10000евро в месяц(страховка 50тикратная, чтобы штаты были заинтересованы в максимальном выживании)(платит катар за возможность провести перспективный газопровод в ес и штаты за устранение
нарушителя спокойствия). Которые будут
воевать на американском новом оружии, информации, на американских f-16, под американским командованием в качестве украинских ихтамнетов.Каждые 3-6 месяцев ротация в ВСУ и обратно, могут освободиться после года.
Остальных 20000 по 2-3 тыс евро в месяц, также на добровольной основе, которые в армии скорее всего не служили, но прошли обучение(это решает некоторые проблемы). Пока раша не уберется с крыма, клин вышибают клином.
За это штаты создают одиночные(из независимых одиночек) бригады(формат обсуждаемо свободен) из украинского народа и УНИЧТОЖАЮТ ВСЕХ украинских коррупционеров(начиная с фирташа, левочкина, кононенка, всех министров обороны до 2014, тимошенко, кравчука, и всех прочих, а также некоторых новых - кого уничтожить народ выбирает сам), кто до 2014 года украл более млн $ и кто виновен в развале и разворовывании армии. Остальные уточняемые условия в силе.
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от перемены блядей в бордели он гостиницей не станет
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Владимир, никогда так в дальнейшем не говорите. Лучше себя оцените "по полной". Отвечать придется и за слова и действия. Может знаете выражение" Кто здесь временные? Слазь" Ну да у этого было "приснопамятного соседа". А вот как оно вышло то... Если можете? Мотивируйте. Не уверены и не намерены? Читайте, то, что сказали "приснопамятным".
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Укроборонпром только правда ком юа пытается проверять на коррупцию, на вооружение народа от агрессоров(чтобы кишки народа не летали по чем зря, потому что так захотелось куйлу). ОСТАЛЬНЫМ ПИДАР ЖУРНАШЛЮХАМ начхать. Они за деньги
крутят репутацию через тимошенковское правильноговорение рабиновичу. Вот с тех и нужно начинать - кто пиарит коррупционеров рабиновичей, распространяют "это(подлость) касается каждого" и не проверяет денно и ночьно оборонпром и госпредприятия на коррупцию. Оборонпром мог бы уже продать 250 оплотов тайланду
и 300 пакистану и на эти деньги построить 500 штук в украинкую армию. А они 4 года одни только башни катают к оплотам по 18 месяцам. Ведь малышева способен строить до тысячи танков в год(не меньше 300), и это не привлекая другие БТРЗ. Рынки для украины открыты, а для раши закрыты. КБ Морозова вообще полный штиль. За 4года войны и слова не обранили о что-то новом.
МОЧИТЕ ЖУРНАШЛЮХ как это исламисты делают, против которых они боятся и слово обронить.
Все видели как кадырова боятся журнашлюхи, как они перед ним лапками пляшут. Потому что кадыров регулярно регулирует их поголовье.
Потому народу тоже нужно регулярно уничтожать журнашлюх.
Правильное регулярное уничтожение журнашлюх ведет к процветанию народа, неуничтожение падальжурнашлюх ведет к тотальной нищете, беднее всех в европе и нападению агрессора.
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Гройсман распорядился изменить философию. А-а-а. Это только по получению гринкарты, фух, по электронному входу в безвиз: быстро,и еще быстрее.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПереформатирование Кабмина на данный момент не обсуждается, - Гройсман
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