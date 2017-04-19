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 Антикоррупционная прокуратура передаст паспорта Насирова на хранение в Миграционную службу, удостоверение депутата - в Раду

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передаст паспорта отстраненного председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова в Государственную миграционную службу, а удостоверение депутата - в Верховную Раду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

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В прокуратуре отметили, что по результатам рассмотрения Апелляционным судом города Киева 19 апреля апелляционной жалобы защитника Насирова на постановление следственного судьи об аресте имущества, изъятого во время обыска по месту проживания подозреваемого в пгт Козин, отменено определение суда первой инстанции и частично удовлетворена апелляционная жалоба в части возврата отдельных вещей, изъятых во время обыска.

"В части возврата, среди других вещей, паспортов для выезда за границу, дипломатического паспорта информируем, что в выполнение постановления следственного судьи от 07.03.2017 о применении к Насирова меры пресечения, указанные паспорта будут направлены в Государственную миграционную службу Украины, где будут храниться", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, карточка для регистрации и голосования в системе информационного обслуживания народных депутатов Украины, удостоверение народного депутата, а также временное удостоверение народного депутата будут направлены в Верховную Раду Украины.

"Вместе с тем, все имущество, на которое может быть наложено взыскание с целью возмещения убытков, причиненных уголовным правонарушением, оставлено под арестом", - отметили в САП.

Как сообщалось ранее, 19 апреля, апелляционный суд Киева частично удовлетворил ходатайство адвокатов отстраненного председателя ГФС Романа Насирова - вернуть ему изъятые во время обыска документы, а именно паспорт гражданина, заграничные паспорта и идентификационный код. Таким образом было отменено частично действие одного постановления Соломенского суда Киева об изъятии имущества.

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В то же время остается в силе постановление суда о признании Насирова невыездным, по которому он должен сдать все документы в правоохранительные органы.
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Антикоррупционная прокуратура передаст паспорта Насирова на хранение в Миграционную службу, удостоверение депутата - в Раду

ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА в МВД.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ В РОДДОМ.
СПРАВКУ в БОЛЬНИЦУ.
....
ДЕНЬГИ.........."ИЗВЕСТНО КУДА"..........
("ПЕРЕ...ДА....ДУ.......ду-ду...........Т"
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Антикоррупционная служба доставки, дорого наверное, куръеры - прокуроры
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Засуньте себе в жопу его паспорта,у него таких паспортов еще много,и он,Насралов все равно сьепется за границу
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удостоверение депутата - в Раду. А что Рома до сих пор депутат? Он ведь на гос службе и про депутатство должен был забыть еще три года назад.
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вы лучше его самого передайте на "хранение" в СИЗО, а так просто писдабольство выходит ни о чем.
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Цена на заправках как при 150д за баррель. Коломойский выжимает последнее с экономики.
Антимонопольное бюро разогнать,набрать таких,какие привлекут всех картельщиков к запрету в украине работать
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И за этот "передаст" мы платим этим передастам кучу денег. Может кто-то и верит в эти НАеБУ, САП, и др., только из этого роя не получится не х#я. Нет слов....
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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передаст паспорта отстраненного председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова в Государственную миграционную службу, а удостоверение депутата - в Верховную Раду.Источник: http://censor.net.ua/n436978

У антикоррупционной прокурауры новый отличный передатчик!

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Насирова САЖАТЬ не собираются? ОН НЕ ВИНОВЕН, получается. или следствие на 20 лет.?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАнтикоррупционная прокуратура передаст паспорта Насирова на хранение в Миграционную службу, удостоверение депутата - в Раду
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