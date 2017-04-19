 Антикоррупционная прокуратура передаст паспорта Насирова на хранение в Миграционную службу, удостоверение депутата - в Раду

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.
В прокуратуре отметили, что по результатам рассмотрения Апелляционным судом города Киева 19 апреля апелляционной жалобы защитника Насирова на постановление следственного судьи об аресте имущества, изъятого во время обыска по месту проживания подозреваемого в пгт Козин, отменено определение суда первой инстанции и частично удовлетворена апелляционная жалоба в части возврата отдельных вещей, изъятых во время обыска.
"В части возврата, среди других вещей, паспортов для выезда за границу, дипломатического паспорта информируем, что в выполнение постановления следственного судьи от 07.03.2017 о применении к Насирова меры пресечения, указанные паспорта будут направлены в Государственную миграционную службу Украины, где будут храниться", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, карточка для регистрации и голосования в системе информационного обслуживания народных депутатов Украины, удостоверение народного депутата, а также временное удостоверение народного депутата будут направлены в Верховную Раду Украины.
"Вместе с тем, все имущество, на которое может быть наложено взыскание с целью возмещения убытков, причиненных уголовным правонарушением, оставлено под арестом", - отметили в САП.
Как сообщалось ранее, 19 апреля, апелляционный суд Киева частично удовлетворил ходатайство адвокатов отстраненного председателя ГФС Романа Насирова - вернуть ему изъятые во время обыска документы, а именно паспорт гражданина, заграничные паспорта и идентификационный код. Таким образом было отменено частично действие одного постановления Соломенского суда Киева об изъятии имущества.
В то же время остается в силе постановление суда о признании Насирова невыездным, по которому он должен сдать все документы в правоохранительные органы.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ В РОДДОМ.
СПРАВКУ в БОЛЬНИЦУ.
....
ДЕНЬГИ.........."ИЗВЕСТНО КУДА"..........
("ПЕРЕ...ДА....ДУ.......ду-ду...........Т"
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Антимонопольное бюро разогнать,набрать таких,какие привлекут всех картельщиков к запрету в украине работать
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У антикоррупционной прокурауры новый отличный передатчик!
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