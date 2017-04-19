 "Не вижу ничего обвинительного", - глава комитета Госдумы РФ Калашников о решении Международного суда ООН

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
"Не вижу ничего обвинительного в решении этого суда. Воздержаться от нарушения прав не значит, что установлены факты нарушения этих прав. Тем более, украинской стороной не было приведено весомых доказательств", - сказал он.
По его словам, с момента присоединения Крыма к России в 2014 году "права национальных меньшинств соблюдаются куда больше, чем в украинский период". В любом случае, считает глава комитета, "решение носит рекомендательный характер". При этом он обратил внимание на "избирательный характер" международного правосудия.
Напомним, Международный суд ООН частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ. Согласно решению суда, Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от ущемления прав крымских татар, возобновить работу Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. При этом было отказано в обеспечительных мерах по Конвенции о противодействии финансированию терроризма.
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О дебилоид
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что означает?
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Они попросили воздержаться... этим все сказано.... Никаких приказов и указов.
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Убогий, кто говорил про политику запада? Ты лошарик читать не умеешь?))))
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P.S. Поостынь немного, с Трампом вы уже прогадали
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19.04.2017 - 19:20
Сегодня на сессии городского совета Мариуполя представитель «Оппозиционного блока» Андрей Федай сделал заявление об «унижении русскоязычных жителей со стороны центральной власти», передает Mariupol.tv.
«Оппоблок заявляет протест против прессинга по этническому, языковому, религиозному, культурному признакам», - сказал он.
Представителей «Оппозиционного блока» возмутили и инициативы института национальной памяти отменить празднование 8 марта, 1 и 9 мая.
«Мы также не можем спокойно реагировать на высказывания спикера Верховной Рады и министра культуры, которые оскорбляют наших сограждан по языку и месту рождения, называя жителей юго-востока "людьми без генетики". Такими высказываниями наносится прямое оскорбление», - сказал Федай.
По словам выступающего, правительство разделяет жителей Украины, навязывая им украинизацию и якобы запрещая русский язык.
Такое заявление, с одной стороны вызвало восторг сидящих в зале пенсионеров и представителей бывших регионалов, а с другой - возмущенные крики гражданских активистов. Представители партии «Сила людей» напомнили Андрею Федаю что, такие как он еще не ответили за войну в Донбассе, когда 3 года назад те свозили людей на пророссийский «Антимайдан».
Напомним, когда в Мариуполь пришла «русская весна» и местные террористы начали захват зданий государственных органов, секретарь городского совета Андрей Федай вместе с тогдашним мэром Юрием Хотлубеем опоясавшись георгиевской ленточкой выходил к толпе фанатов «русского мира» и заявлял о полной поддержке их законных требований.
Связи Федая с сепаратистами были столь очевидными и не требующими особых доказательств, что после освобождения Мариуполя от боевиков летом 2014 года демократическая общественность города не сомневалась в том, что он понесет заслуженное уголовное наказание.
Люди массово выходили на митинги и требовали отставки секретаря мариупольского горсовета Андрея Федая. Однако городской совет не смог отправить Федая в отставку. Голосов необходимых для этого попросту не нашлось.
В свое время советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявлял, что Федай несомненно является сепаратистом и должен отвечать перед законом. Благо доказательств его вины более чем достаточно.
«Федай-сепаратист. И в том, этот человек должен нести ответственность, в первую очередь, за поддержку террористических банд, которые захватили Мариуполь в 2014 году. Насколько мне известно, существует достаточное количество доказательств, и, естественно, этот человек должен ответить перед законом»,- говорил Шкиряк.
Однако с начала «русской весны» в Мариуполе прошло три года, а Андрей Федай продолжает занимать место в депутатском корпусе и делать заявления об «ущемлениях русскоязычных».
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Х-пердам по Гааге-на заметку,про всяк випадок
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а взагалі то, суд всього навсього прийняв справу до розгляду, а бидлостанці вже виправдовуються
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В обзем, что по хуйлу гаага плачет - не более чем слова для послушного электората. Надо же чем-то пугать, чтобы платежки исправно оплачивали.
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И почему...
Три года шла наработка базы и сбор доказательств.Преступлений,совершенных рашей за это время,не счесть,так что ждите...
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А так бы пропустил лигу. Пойду болеть за Юву, а все сепары идут нахер.)))
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камиссия провела расследование и решила
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