 США борются не с террористами, а с политической властью Сирии, - Медведев

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Все, что произошло в последнее время в Сирии, включая военную атаку США, не идет на пользу урегулированию ситуации", - сказал он.
По словам российского премьера, американская сторона вопреки предвыборным призывам развернула борьбу "не с террористами, а с политической властью Сирии". "Дальнейшая эскалация насилия приведет только к разрушению сирийского государства, его фрагментации и как минимум частичной победе террористов, а это категорически не соответствует нашим планам", - заявил он.
Что касается ситуации, связанной с химическим инцидентом в сирийской провинции Идлиб, то, по мнению Медведева, это было "хорошо продуманной провокацией", которая принесла свои плоды, в том числе, возможно, и администрации США. "Наша задача - сделать все, чтобы комиссия провела расследование, а не вешать сразу ярлыки на правительство Асада, делать какие-то выводы, создавать основу для дальнейших агрессивных действий", - сказал глава правительства РФ.
Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не увидела подтверждений использования отравляющих веществ в Сирии, - Лавров
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-Так, гарні. Це наші дівчата розмальовували.
-А оті кільця навіщо?
-А коли треба, висмикуєш кільце та й кидаеш таку писанку "іхтамнєтам", й вони, коли встигнуть, вклоняютьця Українській Землі. А якщо не встигнуть, то я їм не Айболіт.
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читай передовиці..
сша влияют на віборі в раше
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В глаза ребенку смотрите СЭР - Мидведя.
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Медведев призвал критиков правительства не забывать, что Россия живет в условиях блокады http://go.tass.ru/t7o3
Медведев: "в каких условиях живем? Финансы закрыты, блокада, нефть упала в два раза"
итог 17-ти лет путинизма в одной фразе
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ошибочно думают, что толпой легче отбиваться...
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самі серуть,на інших спирають!
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томагавков есть - держись там даваи.
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так что можно бомбить, не ошибешься
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Торгуем коррупционерами активно...
Кроме украинцев ватных некому выбить.
Украина кооперируется с японией и катаром.
Украинский типафранцузский легион. Украинцы воюют за штаты в обмен за тотальное уничтожение всех коррупционеров, части предателей и журнашлюх украины , плюс другие усл-я.
Украина набирает еще 30000 войско ихтамнетов для охоты на ватихтамнетов в сирии. 10000 самых лучших из армии украины на добровольной основе з зарплатами от 10000евро в месяц(страховка 50тикратная, чтобы штаты были заинтересованы в максимальном выживании)(платит катар за возможность провести перспективный газопровод в ес и штаты за устранение
нарушителя спокойствия). Которые будут
воевать на американском новом оружии, информации, на американских f-16, под американским командованием в качестве украинских ихтамнетов.Каждые 3-6 месяцев ротация в ВСУ и обратно, могут освободиться после года.
Остальных 20000 по 2-3 тыс евро в месяц, также на добровольной основе, которые в армии скорее всего не служили, но прошли обучение(это решает некоторые проблемы). Пока раша не уберется с крыма, клин вышибают клином.
За это штаты создают одиночные(из независимых одиночек) бригады(формат обсуждаемо свободен) из украинского народа и УНИЧТОЖАЮТ ВСЕХ украинских коррупционеров(начиная с фирташа, левочкина, кононенка, всех министров обороны до 2014, тимошенко, кравчука, и всех прочих, а также некоторых новых - кого уничтожить народ выбирает сам), кто до 2014 года украл более млн $ и кто виновен в развале и разворовывании армии. Остальные уточняемые условия в силе.
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Что за камиссия .
Та которая по распятому мальчику провела расследование.
Таких комиссии в каждой тупой бошке как у путина .
Короче как гавна таких камиссий.
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