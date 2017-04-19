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 Политика Украины
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Все про:Великобритания (1580) Порошенко (12737) реформы (2567) Мэй Тереза (34)

 Мэй предложила Порошенко участие Великобритании в ряде украинских реформ

Во время официального визита в Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии состоялись переговоры Президента Петра Порошенко с Премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

Смотрите также: Великобритания - один из самых ценных и надежных партнеров Украины, - Порошенко на встрече с Мэй. ФОТО

По итогам переговоров, Глава государства сообщил представителям СМИ об их результатах. Во время встречи в частности, обсуждались расширение сотрудничества в сфере безопасности. "Премьер-министр предложила, чтобы Великобритания участвовала в целом ряде программ реформ. В том числе, думаю, может быть эффективным сотрудничество в разработке и имплементации законодательства о службе финансового расследования", - рассказал Порошенко.

Он напомнил, что поручил доработать этот вопрос, чтобы сделать соответствующую службу максимально эффективным и некоррумпированным органом, ликвидировав налоговую милицию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ заинтересован в успешных реформах в Украине, - Миклош

Кроме того, по словам Петра Порошенко, во время встречи обсуждалось сотрудничество по имплементации судебной реформы, с учетом предложений британских советников, опыта и авторитета британской судебной системы.

"Это лишь небольшая часть, что удалось договориться на Downing street. Также мы подняли вопрос визовой либерализации для украинских граждан", - сообщил Президент.
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Да Порошенко и сам справляется вроде бы неплохо.
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сомнения у меня большие что помощь британцев нужна,да еще в финансовых расследованиях и судебной реформе_
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Псяча будка напудила полные штаны - а вдруг будут бить? С МИ-6 шутки плохи.
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С рехформами всё ОК! Нам бы, фiнансової допомоги.
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Не лайкайте, любители шоколадного Муса, это был сарказм
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возглавьте антикоррупционное бюро... вместе со всей командой
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Ну що, однотурові, ви тепер переконались, що це саме ви є винуватцями відсутності реформ в Україні, і як результат - катастрофи?
(Мінстецям прохання не відповідати)
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Ну так ты одноразовый , наработал до 14 года столько , что до сих пор украсть неможем)))
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Тож не товчем шмарклі, не сидим з шоколадом рошен б/у у роті мовчки, як сичі, а підключаймось ось до цього
Мэй предложила Порошенко участие Великобритании в ряде украинских реформ - Цензор.НЕТ 4729
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Не читайте цього!!!!!!!!!!!!!!!
Проходьте мимо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тримаємо установку- Всьо попало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Если ты - мыслитель-прорицатель, то расскажи - что выгодно Ольгинцам aka Савушкинцам,
чтобы Порошенко поливали или критиковали? Нужно ли Ольгинцам aka Савушкинцам действительные достижения выдавать за достижения?
P.S. Не забудь написать "ремесленную фразу" - 11.80...
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Если тебе в Ольгино или Савушкина не объяснили - что такое ВКЛ, то это твои проблемы. Можешь начинать писать инфантильное - ВЫКЛ...
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Від такої ненав'язливої допомоги Порошенко відмовитись безпосередньо не зможе і зробить вигляд, що вкрай в цьому зацікавлений. Потім, просто втопить в бюрократичній тяганині, щоб всякі там зацікавлені громадяни не плуталися під ногами.
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ВОровку отправьте как народ подписал петицию, десятками тясяч голосов в Гондурас послом и всё наладица. Тварь косатая воду мутит. Путинская шваль.
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англичане так себе , но страна хорошая, просто как бы это сказать , жадные что ли и очень педантичные, и мне как то встречались - невеселые какие то , даже занудные и слишком большого мнения о себе , я не спорю может они и правильно живут но американцы там или немцы как то по человечески приятнее и жизнерадостней , может климат накладывает отпечаток на характер и история а она у них не очень веселая ...
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Да немцы совсем упоротые. Они же реально как роботы, да дисциплинированые, умные, работящие, но бля как роботы запрограмированные, вроде как совсем без эмоций, мне кажеца что у них уже генетически даже некоторые нервы на лице атрофировались, и они уже не могут нормально выражать эмоции. Американцы вот как раз жадные, у них правда всё сильно поведено на бабле. У нас вот ребёнка воспитывают по принципу - ну что б человек хороший вырос. В Америке воспитание с децтва такое что ты должен сделать карьеру, стать миллионером иначе ты лузер и жизнь прожита зря, а моральные вопросы их особо не беспокоят.
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Ага, щас!!! Да пицюня удавится, это же по рукам " которые(тоже) ничего не крали", будут бить беспощадно каждые пять минут! Не для этого он лохов однотуровых разводил!
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Поросен вежливо откажет и запросит грошыкив.
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Барига пообіцяв МВФ розрахуватись за борги українською землею і лісом-кругляком. Так, що дадуть рівно стільки, скільки в нас залишилось, щоб віддати.
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Соглашайтесь громадяне )) Теперь вас будут "реформировать" "расово-правильные" англосаксы, а не какие-то подозрительные личности еврейской национальности ))
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А вас китайцы и отреформируют и отформатируют....
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Вас имеет плешивый мордвин-педофил, сидите щи хлебайте лаптями.
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Нашего президента так просто не купишь он сам кого хочешь отпанамит...
Так прямо и сказал - " Сука англицкая, ты мне будку не раскачивай, бабки возьмём, а учавствовать вы альбионцы туманные будете разве что только в групповухе...!"
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Порошенко и Тимошенко в тюрьму и всё наладица. В Страну вернуть растрельные тройки. нужны массовые зачистки от сепаров и симпатиков кремляди. Я за радикальные меры и убийства. Быстро и эфективно. Украину уничтожит не кацапня, и не Майданы её уничтожит толерастия и безразличие. На окупированых териториях за один только укр флаг и язык людей убивают, а у нас сепарская мразь везде в наглую гавкает, и всем пох. Готовьте чемоданы толерасты пидоры..скоро с вашей толерастией Украина будет в пределах львовской области. Будете там кукарекать о европейских ценностях.
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Да если бы одних Петю и Юлю посадить - хватило , тут всю Раду с правительством можно смело по этапу отправлять - там уже честных нет разве что с десяток не скурвевшихся наберется
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ВОровку отправьте как народ подписал петицию, десятками тясяч голосов в Гондурас послом и всё наладица. Тварь косатая воду мутит. Путинская шваль.
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Наивные европейцы. Всё уже расследовано до них.
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Золотые слова - "Когда я вижу эту новую жизнь, эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться!"
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вона ще не в курсі з ким має справу ... думаю що вона ВСЕ знає...просто змушена терпіти ...
президент як ніяк
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Мэй предложила Порошенко участие Великобритании в ряде украинских реформ. Для проведения этих реформ пригласят гражданина В Британии- Насирова. Реформатор со стажем и знанием украинской власти.
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ВОровку отправьте как народ подписал петицию, десятками тясяч голосов в Гондурас послом и всё наладица. Тварь косатая воду мутит. Путинская шваль
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Ага, именно она подбила Мэй на подобное предложение
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Ой нимахуууу! ЗачОтный толлинг шокоборца с панамой
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Мей запропонувала паРашенКУ побудувати ще одну фабрику шоколад в Англії. Ти, Вальцман,
запропонуй Мей побудувати промислові підприємства, сміттєпереробні заводи щоб люди мали де працювати. За три роки ти не відкрив жодного заводу і крім магазинів "Рошен" ти нічого не
відкрив.
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Он вже взяв Гайдар,в советники.Тётя Мэй опоздала
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - СОЗДАЙ нам АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СУДЫ, чтобы такие же как и у Вас были уважаемые суды, НЕ ПРОДАЖНЫЕ, чтобы их решениям могли ДОВЕРЯТЬ не только УКРАИНЦЫ но и во всем мире... Глядишь тогда и продажных судей ПЕРЕСАДЯТ
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Это Барыга про приглашение сказал?
Не верьте...
Оно же брешет!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМэй предложила Порошенко участие Великобритании в ряде украинских реформ
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