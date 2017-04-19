 Мэй предложила Порошенко участие Великобритании в ряде украинских реформ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
По итогам переговоров, Глава государства сообщил представителям СМИ об их результатах. Во время встречи в частности, обсуждались расширение сотрудничества в сфере безопасности. "Премьер-министр предложила, чтобы Великобритания участвовала в целом ряде программ реформ. В том числе, думаю, может быть эффективным сотрудничество в разработке и имплементации законодательства о службе финансового расследования", - рассказал Порошенко.
Он напомнил, что поручил доработать этот вопрос, чтобы сделать соответствующую службу максимально эффективным и некоррумпированным органом, ликвидировав налоговую милицию.
Кроме того, по словам Петра Порошенко, во время встречи обсуждалось сотрудничество по имплементации судебной реформы, с учетом предложений британских советников, опыта и авторитета британской судебной системы.
"Это лишь небольшая часть, что удалось договориться на Downing street. Также мы подняли вопрос визовой либерализации для украинских граждан", - сообщил Президент.
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(Мінстецям прохання не відповідати)
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Проходьте мимо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тримаємо установку- Всьо попало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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чтобы Порошенко поливали или критиковали? Нужно ли Ольгинцам aka Савушкинцам действительные достижения выдавать за достижения?
P.S. Не забудь написать "ремесленную фразу" - 11.80...
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Так прямо и сказал - " Сука англицкая, ты мне будку не раскачивай, бабки возьмём, а учавствовать вы альбионцы туманные будете разве что только в групповухе...!"
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президент як ніяк
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запропонуй Мей побудувати промислові підприємства, сміттєпереробні заводи щоб люди мали де працювати. За три роки ти не відкрив жодного заводу і крім магазинів "Рошен" ти нічого не
відкрив.
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Не верьте...
Оно же брешет!!!!
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