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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10171) отчет (256) Гройсман (2827)

 Рада намерена заслушать отчет Кабмина, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет о намерении Верховной Рады заслушать отчет Кабинета Министров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире телеканала "24", передают Українські Новини.
"Мы его (отчет) подали, в комитетах презентовали и в зал он будет вынесен и проголосован. Безусловно", - сказал он.

При этом премьер не уточнил, когда именно отчет может быть заслушан парламентом.

Гройсман напомнил, что 14 февраля правительство подало в парламент отчет о деятельности за 2016 год.

Комитет Рады по вопросам экономической политики рекомендует парламенту принять к сведению отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета Министров в 2016 году.

Также читайте: Отчет правительства Гройсмана в Раде может состояться после майских праздников, - нардеп Вадим Денисенко

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Не огорчайся гнойсман, базар в виннице тебе оставят
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а я, как работодатель, намерен гнать ссаными тряпками и раду и кабмин с гнойманом!
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чего так? думаешь протянут гноймана дальше???Рада намерена заслушать отчет Кабмина, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4534
Может быть....
руки чешутся, а лидера нет... народ молчит... инфантильный...
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не протянуть его дальше, это, по сути - развал коалиции, которая, хоть и нелегитимна по сути ( ввиду фактического отсутствия) но держится на страхе идти на перевыборы.
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то може... того... как в Полтаве...
Суды линча начались: В Полтаве жители города хотели убить коррумпированного мэра. Чиновнику удалось бежать через подвал. Об этом сообщает «Укринформ«.)))

Люди, оставьте надежду
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не пытайся даже меня тролить... я с соевой пылью не общаюсь априори.
кто на цензе давно, тот знает. даже нах их не посылаю. просто игнор.
свободен.
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Пощастило Україні та українцям з видатними вінницькими реформаторами..
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Особливо повезло пенсам Они просто мрут от счастия причем хорошими тэмпами Почти 500 тыс в год Просто невиданый успех иудеев Я бы даже сказал феноменальный Пол Пот дурында на лишних лохов и неугодных патроны тратил А тут токмо ценами тарифами и пенсиями в 35 баксов Гениально просто Я всегда говорил Иудеи чертовски изобретательны
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Это в случае, если квалификации наперсточников у воронов одинаковые
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всё хорошо,прекрасная маркиза...
всё хорошо...всё хорошо...
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Не срами єврейський народ своєю дурною головою, неук базарний.
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Неук - не неук, а столько грамотного народа взул. Причем, легко.
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у нього два гарних вчителя хряк-1 і хряк-2
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А є конкретні зауваження, чи знову ні про що? Давайте робіть оцінку кожного конкретного рішення, толку буде більше
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Это стандартная процедура. Каждый год кабмин проделывает это процедуру. При это Гройсман уже дважды отчитался - перед экономическим комитетом и журналистами. Тут все очень даже открыто.
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Я смотрел это передачу. Кошкина нифига не понимает в процедуре, а строит всезнающую. Она реально думает, что отчет идет не календарно, а за период проведенный кабмином у власти? Мда... Соня как всегда жжет
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А я бы запретил гнойсману говорить, а просто не зависимые эксперты покажут в Раде его достижения и на основании объективности пусть депутаты делают вывод. Задолбали эти бесконечные разговоры, обещания и отмазки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада намерена заслушать отчет Кабмина, - Гройсман
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