 Рада намерена заслушать отчет Кабмина, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире телеканала "24", передают Українські Новини.
"Мы его (отчет) подали, в комитетах презентовали и в зал он будет вынесен и проголосован. Безусловно", - сказал он.
При этом премьер не уточнил, когда именно отчет может быть заслушан парламентом.
Гройсман напомнил, что 14 февраля правительство подало в парламент отчет о деятельности за 2016 год.
Комитет Рады по вопросам экономической политики рекомендует парламенту принять к сведению отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета Министров в 2016 году.
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Может быть....
руки чешутся, а лидера нет... народ молчит... инфантильный...
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Суды линча начались: В Полтаве жители города хотели убить коррумпированного мэра. Чиновнику удалось бежать через подвал. Об этом сообщает «Укринформ«.)))
Люди, оставьте надежду
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кто на цензе давно, тот знает. даже нах их не посылаю. просто игнор.
свободен.
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всё хорошо...всё хорошо...
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