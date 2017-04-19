 Граната, снаряды к пушке и патроны обнаружены в Запорожской области

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, жительница Розовки заявила, что неподалеку от поселка случайно наткнулась на тайник с оружием.
Полицейские изъяли гранату РГД-5 с запалом, два снаряда к малокалиберной пушке, 150 патронов: 90 - калибра 5,45 мм к автомату Калашникова, 16 - калибра 9 мм к пистолету Макарова, 30 - калибра 7,62 мм, а также несколько патронов калибра 14,5 мм и 12,7 мм.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
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Бойцы ВСУ сочинили новый хит про Путина
Источник: http://u-news.com.ua/43739-boycy-vsu-sochinili-novyy-hit-pro-putina-video.html
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шо за бред ...кого садити "на 7лет" будуть ...тітку яка "обнаружила" ?
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