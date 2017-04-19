EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Общество
  801  10
Все про:боеприпасы (1070) Нацполиция (6974) Запорожская область (546)

 Граната, снаряды к пушке и патроны обнаружены в Запорожской области

В Запорожской области обнаружен тайник с боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, жительница Розовки заявила, что неподалеку от поселка случайно наткнулась на тайник с оружием.

Полицейские изъяли гранату РГД-5 с запалом, два снаряда к малокалиберной пушке, 150 патронов: 90 - калибра 5,45 мм к автомату Калашникова, 16 - калибра 9 мм к пистолету Макарова, 30 - калибра 7,62 мм, а также несколько патронов калибра 14,5 мм и 12,7 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из двух тайников у линии разграничения изъяты гранаты, взрывчатка, автомат и патроны. ФОТОрепортаж

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
агенты путена. всё я раскрыл дело. где моя медаль?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а випадково не вона забрала пм, маленьку) гармату та ак-5шт?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кровожерливі патріоти заховали зброю, щоб потім відомстити білій і пухнастій владі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
...Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, жительница Розовки заявила, что неподалеку от поселка случайно наткнулась на тайник с оружием...Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы...
шо за бред ...кого садити "на 7лет" будуть ...тітку яка "обнаружила" ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шла шла и наткнулась? или грибы искала по колено в снегу?)))
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоГраната, снаряды к пушке и патроны обнаружены в Запорожской области
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти