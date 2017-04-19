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 Общество
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Все про:погода (2419) Черновцы (380) школа (1699) отопительный сезон (64)

 В черновицких школах отменили занятия из-за похолодания

В школах Черновцов с 20 по 24 апреля включительно приостановлен учебный процесс в связи с ухудшением погодных условий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет, такое решение принято на совещании, которое провел городской голова Алексей Каспрук с участием руководителей департамента ЖКХ, управлений образования, здравоохранения и КП "Черновцытеплокоммунэнерго".

По распоряжению мэра, с 19 апреля возобновлен отопительный сезон в городской детской больнице, Доме ребенка, военно-спортивном лицее, школе-интернате №4 и 16 дошкольных учреждениях: №2 (ул. Узбекская, 29), №14 (ул. Кузнецова, 25), №48 (ул. Крылова, 2А), №6 (ул. Главки, 8), №15 (ул. Гузар, 12), №23 (ул. Александри, 30), №28 (ул. Петровича, 12), №39 (ул. Глыбоцкая, 7), №3 (ул. Кармелюка, 43А), №50 (ул. Гагарина, 89), №26 (ул. Надречная, 17), №36 (ул. Гулака-Артемовского, 2), №18 (ул. Сторожинецкая, 33А), №19 (ул. Русская, 178), №20 (ул. Русская, 182А), №7 (ул. Кобылянской, 21), где действуют автономные котельные.

В дошкольных учреждениях, где нет возможности централизованно подать теплоноситель, температурный режим будет обеспечиваться с помощью электроприборов. Для этих учреждений увеличены лимиты на потребление электроэнергии. Управлению образования поручено проверить наличие электрообогревателей и ежедневно мониторить соблюдение температурного режима.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителям Тернополя снова включат отопление из-за похолодания

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра, в связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе до -5°С. На поверхности почвы 3-8°С, температура днем - 2-9 градусов тепла.


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терробщины в дуплях сидят, срач на сессиях один в ютубе, никаких решений.
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Здавалося б, як можна поєднати похолодання, Зраду, вимогу ВП і спогади про солодке життя при регіоналах?- Так дивимося нижче. Зараз нам розкажуть.
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Во Львове из за похолодания включили отопление в школах, а в Харькове и Черновцах из за похолодания отменили занятия, дак где нормальная и эффективная власть?
Гнать нах этих барыг, которые не могут обеспечить теплом да же детей.
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Фигню пишешь , запускать весь цикл отопления из за двух дней похолодания .....
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А хто саме приймає рішення щодо включення опалення? Назви прізвища
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ черновицких школах отменили занятия из-за похолодания
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