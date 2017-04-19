 В черновицких школах отменили занятия из-за похолодания

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет, такое решение принято на совещании, которое провел городской голова Алексей Каспрук с участием руководителей департамента ЖКХ, управлений образования, здравоохранения и КП "Черновцытеплокоммунэнерго".
По распоряжению мэра, с 19 апреля возобновлен отопительный сезон в городской детской больнице, Доме ребенка, военно-спортивном лицее, школе-интернате №4 и 16 дошкольных учреждениях: №2 (ул. Узбекская, 29), №14 (ул. Кузнецова, 25), №48 (ул. Крылова, 2А), №6 (ул. Главки, 8), №15 (ул. Гузар, 12), №23 (ул. Александри, 30), №28 (ул. Петровича, 12), №39 (ул. Глыбоцкая, 7), №3 (ул. Кармелюка, 43А), №50 (ул. Гагарина, 89), №26 (ул. Надречная, 17), №36 (ул. Гулака-Артемовского, 2), №18 (ул. Сторожинецкая, 33А), №19 (ул. Русская, 178), №20 (ул. Русская, 182А), №7 (ул. Кобылянской, 21), где действуют автономные котельные.
В дошкольных учреждениях, где нет возможности централизованно подать теплоноситель, температурный режим будет обеспечиваться с помощью электроприборов. Для этих учреждений увеличены лимиты на потребление электроэнергии. Управлению образования поручено проверить наличие электрообогревателей и ежедневно мониторить соблюдение температурного режима.
Напомним, по прогнозу Гидрометцентра, в связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе до -5°С. На поверхности почвы 3-8°С, температура днем - 2-9 градусов тепла.
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Гнать нах этих барыг, которые не могут обеспечить теплом да же детей.
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