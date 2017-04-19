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 Экспорт из Украины в РФ в январе-феврале вырос на 54,4%, импорт - на 78,8%, - Госстат

Экспорт товаров из Украины в Россию в январе-феврале 2017 года составил $576,58 млн, что на 54,4% превышает показатель января-февраля 2016 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Государственную службу статистики.

Согласно ее данным, импорт товаров из РФ вырос на 78,8%, до $1 млрд 16,42 млн.

Весь экспорт товаров из Украины за первые два месяца этого года увеличился на 32,7%, до $6,27 млрд, импорт - на 22,1%, до $6,69 млрд. Доля РФ в экспорте составила 9,2%, в импорте - 14,9%.

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Темпы наращивания товарооборота с Россией в феврале снизились по сравнению с январем, когда статистическое ведомство зафиксировало скачок экспорта по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 65,8%, до $266,36 млн, а импорта - на 107,4%, до $523,6 млн.

С учетом этих данных, экспорт украинских товаров в РФ в феврале этого года увеличился к февралю прошлого примерно на 45,8%, до $212,8 млн, а импорт - на 55,9%, до $316 млн.
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Странно, почему иски Украины тогда суд в в Гааге не принимает🤥
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЭкспорт из Украины в РФ в январе-феврале вырос на 54,4%, импорт - на 78,8%, - Госстат
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