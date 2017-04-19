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 Политика Украины
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 Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию в оккупированном Крыму, - Климкин

Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию в оккупированном Крыму во исполнение промежуточного решения Международного суда ООН (Гаага) в рамках соблюдения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter.

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"Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию. Будем работать над воплощением приказа Международного суда ООН, чтобы остановить агрессора", - отметил он.

Как сообщалось ранее, Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по делу Украины против России. Международный суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма. При этом Международный суд ООН обязал Россию обеспечить работу Меджлиса крымскотатарского народа и предоставить доступ к обучению на украинском языке в Крыму.

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Дык они негров вроде и не обижают? Даже с Зимбабве ещё в 2014-м или 2015-м налаживали сотрудничество.
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Завтра Маша или лично Пичальная Лошадь скажет о двойных стандартах, вмешательстве во внутренние дела и ваще...
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А право вето у параши не хотят забрать в связи с агрессией, это маразм.
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В МИДе не знают разницу между рассой и национальностью. Они так же и доказательства предоставляли?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия должна немедленно остановить расовую дискриминацию в оккупированном Крыму, - Климкин
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