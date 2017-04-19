 Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию в оккупированном Крыму, - Климкин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter.
"Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию. Будем работать над воплощением приказа Международного суда ООН, чтобы остановить агрессора", - отметил он.
Как сообщалось ранее, Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по делу Украины против России. Международный суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма. При этом Международный суд ООН обязал Россию обеспечить работу Меджлиса крымскотатарского народа и предоставить доступ к обучению на украинском языке в Крыму.
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