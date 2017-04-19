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 Политика Украины
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 Порошенко провел встречу с госсекретарем по иностранным делам Британии Джонсоном

Президент Украины провел встречу с Государственным секретарем по иностранным делам и делам Содружества и Государственным министром по вопросам Вооруженных сил Великобритании.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмпечается: "В Лондоне Президент Петр Порошенко встретился с Государственным секретарем Великобритании по иностранным делам и делам Содружества Борисом Джонсоном, и Государственным министром по вопросам Вооруженных сил Майком Пеннингом.

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Президент Украины выразил благодарность британской стороне за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Было отмечено, что, как одна из стран-гарантов независимости Украины по Будапештскому меморандуму, Великобритания может сыграть важную роль в обеспечении безопасности в Украине.
Собеседники обсудили развитие событий на Донбассе. Речь шла о важности соблюдения режима санкций ЕС против России до полного выполнения ею взятых на себя обязательств в рамках минского процесса и восстановления территориальной целостности Украины.

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Обсуждались также вопросы продолжения британской технической и финансовой помощи Украине, а также усиление двустороннего военного сотрудничества с целью противостояния российской агрессии.

Отдельное внимание было уделено экономическому сотрудничеству и началу диалога с целью упрощения визового режима для граждан Украины.

Было договорено о проведении 6 июля в Лондоне международной конференции по реформам в Украине. Речь шла также об усилении взаимодействия в сфере кибербезопасности и противодействия пропаганде.

Представители силового блока Правительства Великобритании заявили, что выход страны из Европейского Союза не отразится на уровне сотрудничества между Британией и Украиной.

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Гоніть британці цього вилупка додому в будку.
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джонсон рашку в коалицию приглашал пару дней назад
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко провел встречу с госсекретарем по иностранным делам Британии Джонсоном
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