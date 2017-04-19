 Порошенко провел встречу с госсекретарем по иностранным делам Британии Джонсоном

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмпечается: "В Лондоне Президент Петр Порошенко встретился с Государственным секретарем Великобритании по иностранным делам и делам Содружества Борисом Джонсоном, и Государственным министром по вопросам Вооруженных сил Майком Пеннингом.
Президент Украины выразил благодарность британской стороне за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Было отмечено, что, как одна из стран-гарантов независимости Украины по Будапештскому меморандуму, Великобритания может сыграть важную роль в обеспечении безопасности в Украине.
Собеседники обсудили развитие событий на Донбассе. Речь шла о важности соблюдения режима санкций ЕС против России до полного выполнения ею взятых на себя обязательств в рамках минского процесса и восстановления территориальной целостности Украины.
Обсуждались также вопросы продолжения британской технической и финансовой помощи Украине, а также усиление двустороннего военного сотрудничества с целью противостояния российской агрессии.
Отдельное внимание было уделено экономическому сотрудничеству и началу диалога с целью упрощения визового режима для граждан Украины.
Было договорено о проведении 6 июля в Лондоне международной конференции по реформам в Украине. Речь шла также об усилении взаимодействия в сфере кибербезопасности и противодействия пропаганде.
Представители силового блока Правительства Великобритании заявили, что выход страны из Европейского Союза не отразится на уровне сотрудничества между Британией и Украиной.
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