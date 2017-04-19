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 Политика Украины
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 Неисполнение промежуточного решения суда ООН будет иметь для России серьезные последствия, - Гопко

Неисполнение промежуточного решения Международного суда ООН будет иметь для Российской Федерации серьезные правовые и политические последствия.

Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Если Россия не обеспечит выполнение решения о временных мерах, тогда Украина может обратиться в суд для установления факта нарушения приказа суда. Это будет иметь серьезные правовые, политические последствия для России", - отметила она.

При этом Гопко добавила, что независимо от того, будет ли Россия выполнять промежуточное решение Международного суда ООН по иску Украины, рассмотрение данного дела по существу продолжится.

"Я думаю, что уже сейчас вся украинская команда сфокусируется для того, чтобы обеспечить доказательную базу при рассмотрении дела по существу, что касается Конвенции по противодействию терроризму. Это для нас чрезвычайно важно. И посмотрим на ход дела по существу по других конвенциях, где есть положительные для нас решения, а именно принятие предупредительных мер... Я думаю, что это хорошие первые шаги", - резюмировала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина призывает международное сообщество следить за выполнением Россией решения суда ООН, - МИД

Как сообщалось, сегодня, 19 апреля, Международный суд ООН вынес промежуточное решение по иску Украины против России.
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- Суд поддержал позицию Украины в том, что события, которые представила Украина, подпадают под действие Конвенции; - суд поддержал позицию Украины относительно соблюдения досудебной процедуры; - суд формально признал prima facie (предварительную) юрисдикцию относительно Конвенции; - суд признал недостаточными доказательства "правдивости для применения" (plausibility) прав.
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СвиноРылая, кацапня, именно в связи со скудостью содержимого ваших мозгожопых черепных коробок, совершенно не понимаете того, что за вами ублюдками уже прочно закрепился статус признанных мировых недочеловеков и клоунов
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так позорно не подготовить доказательную базу против рашки насчет финансирования терроризма- это ПДЦ полный! БПП-импотенты,а не власть
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...за час Незалежності замість того щоб створити ЕЛІТУ ми викормили СВИНОЕЛІТУ яка тільки що й вміє це красти...
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какое то словоблудие ,мож я чего то не понял....тем более последствия для кацапов.
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ну типа им скажут "как вам не айяйяй"..насчет доп санкций сегодня отморозился суд (недосуд)
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пустой трёп и громкий пук -это фирменный стиль "пороха" и его команды, визитная карточка
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Очередной факт "самообладания". Ипут сами себя и всем доказывают, что это хорошо и им очень приятно.....
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промеж-шуточное, точно.В нашем цирке все такое, три года война , а страна зависла где то в промежутке, между обещанным и выполненным.
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вот именно ,три года войны ,а у нас нет официально не войны ,не оккупантов ,не оккупированных территорий,не террористов!
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ну обратитесь вы снова в суд, и снова, и снова? и какие последствия, можно конкретней?
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выполнение решения суда -- амнистия лугандонам будет иметь виселицу тут для чоколадного, вот за эти его минские писульки
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Какой суд! Настали темные времена. Прав тот кто сильнее. А тот кто сильнее покажит война!
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Международный суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма.
Гопко: уже сейчас вся украинская команда сфокусируется для того, чтобы обеспечить доказательную базу . Уроды, а не команда. Вы, с чем, в суд шли???
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в суд они шли с кружевными труселями, а вернулись без кружев и без трусилей
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с полной жопой на авось или умышленно без доказательств!
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мда дело дрянь: петрушка вещает на весь мир про террористов, оккупантов.., но в первом же суде все это разваливается нах. либо кто-то брешет, либо собиратели доказательств такие же как и апачводинтур. либо это какая-то много ходов очка, либо.. я хз что еще
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Эти суды будут длиться годами,результат вряд ли кто способен сейчас предсказать...
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Знаете, но если бы суд был адекватным , доказательной базы более чем- оккупированный крым, , российское оружие и военные на донбассе, снимки с американских спутников о нарушении границ Украины, о колоннах военной техники, Гиркин, Губарев, пленные офицеры и тд- российские граждане, какие еще доказательства нужны? не надо закрывать глаза на то что нас поимели.
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главное чтоб они эти доказательства предоставили,мыж не знаем что было предоставленно.
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Если бы не было этих доказательств - не было бы и санкций, решение суда противоречит всем имеющимся международным мерам воздействия на рашку.
А вот это- " обязать россию обеспечить в крыму ...", - вообще , считаю , шагом к признанию крыма кацапским
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Обосрались с главным - суд не признал "финансирование терроризма" рашкой. Это понятно - рошен запретил называть днр - лнр террористическими организациями (они же партнеры), а западу то тогда зачем это нужно. Предатель и барыга - позор Украины.
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Вбивць Майдану беркутивців відпустили і тут вони в піддавки з куйлом зроблять.
.
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Суд признал, что Украине надо признать Донецк и Луганск с Захерченко и Плутницким, срочно провести там выборы и услышать гудки Донбасса.
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Минут 5 назад на 112 Геннадий Друзенко сказал сакраментальную фразу (не дословно) :
Израиль за всё время своего существования и противостояния с террористами не потратил ни
единого шекеля на суды..... (опа) потому что знает - решающим аспектом в этом противостоя-
нии является сила....

Короче очередная пэцина перемога.....
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Никаких последствий не будет. Гопко наверно глупый, или лукавит. Суд ООН дает рекомендации, а не наказания. Заведомая бутафория.
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Минюст и мид нужно разогнать уже давно, там сидят непрофессиональные кацапы , которые не хотят для Украины добра. Четвёртый год войны, а не АТО , и не смогли предоставить доказательств финансирования , значит сепары шахтёры производят сами и сами стреляют.
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9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 - в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы.
10.Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.
11.Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании[1], до конца 2015года.
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это текст минских соглашений - прочитайте и вдумайтесь что будет если Украина выполнит мирный план Петра Порошенко
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеисполнение промежуточного решения суда ООН будет иметь для России серьезные последствия, - Гопко
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