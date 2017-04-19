 Неисполнение промежуточного решения суда ООН будет иметь для России серьезные последствия, - Гопко

Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Если Россия не обеспечит выполнение решения о временных мерах, тогда Украина может обратиться в суд для установления факта нарушения приказа суда. Это будет иметь серьезные правовые, политические последствия для России", - отметила она.
При этом Гопко добавила, что независимо от того, будет ли Россия выполнять промежуточное решение Международного суда ООН по иску Украины, рассмотрение данного дела по существу продолжится.
"Я думаю, что уже сейчас вся украинская команда сфокусируется для того, чтобы обеспечить доказательную базу при рассмотрении дела по существу, что касается Конвенции по противодействию терроризму. Это для нас чрезвычайно важно. И посмотрим на ход дела по существу по других конвенциях, где есть положительные для нас решения, а именно принятие предупредительных мер... Я думаю, что это хорошие первые шаги", - резюмировала она.
Как сообщалось, сегодня, 19 апреля, Международный суд ООН вынес промежуточное решение по иску Украины против России.
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Гопко: уже сейчас вся украинская команда сфокусируется для того, чтобы обеспечить доказательную базу . Уроды, а не команда. Вы, с чем, в суд шли???
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А вот это- " обязать россию обеспечить в крыму ...", - вообще , считаю , шагом к признанию крыма кацапским
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Израиль за всё время своего существования и противостояния с террористами не потратил ни
единого шекеля на суды..... (опа) потому что знает - решающим аспектом в этом противостоя-
нии является сила....
Короче очередная пэцина перемога.....
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10.Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.
11.Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании[1], до конца 2015года.
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