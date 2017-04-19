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 Экономика, Происшествия
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 Силовики активизировали борьбу против схем в титановой отрасли с участием госпредприятий, - РБК-Украина

В апреле активизировалась борьба против преступных схем в титановой отрасли с участием государственных предприятий

Об этом пишет издание РБК-Украина.

"Если ранее порядок пыталось навести только НАБУ (кстати, без особых успехов), то сейчас к данному процессу подключилась Военная прокуратура Южного региона. В частности, она обратилась к Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ) с предложением ужесточить санкции в отношении компании Ukrainian Chemical Products (ранее - "Крымский титан" Дмитрия Фирташа) в виде временной остановки внешнеэкономической деятельности (ВЭД)", - говорится в статье.

По всей видимости, в прокуратуре решили, что введенный с ноября 2015 года индивидуальный режим лицензирования ВЭД Ukrainian Chemical Products недостаточно суров, поскольку компания, по данным СМИ, продолжает отправлять на временно оккупированную территорию Украины - АР Крым титановое рудное сырье, что запрещено и вредит интересам национальной экономической безопасности Украины.

В этой схеме, естественно, нельзя обойтись без ГП "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), которая владеет государственными Вольногорским и Иршанским ГОКами. Эти предприятия ранее были в аренде у Group DF, но осенью 2014 года были возвращены под госконтроль. Тем не менее, похоже, что сложившаяся кооперация не пропала и даже в конце прошлого года вышла на новый уровень.

"В декабре 2016 года ОГХК запустила новую схему продажи титанового сырья на ЗАО "Крымский Титан" в городе Армянск (Крым), в обход санкций. Поставка осуществляется через турецкую логистическую фирму BurkontLojistik. На сайте marinetraffic.com в открытом доступе можно проследить судьбу двух сухогрузов ANITTEPE S и BLUEFISH, отправленных ОГХК в Турцию. Их путь пролегал от украинского порта Одесса, далее на турецкий порт Самсун с последующей транспортировкой в российский порт Новороссийск. Важно отметить, что в Турции нет ни одного производства, которое было бы заинтересовано в сырье ОГХК. А вот от Новороссийска до Армянска есть налаженный маршрут. Таким образом, можно сделать вывод, что, скорее всего, государственная компания может обходить постановление Кабмина об ограничении торговли на временно оккупированной территории", - утверждают авторы материала.
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"Если ранее порядок пыталось навести только НАБУ (кстати, без особых успехов)Источник: http://censor.net.ua/n436964

после этих слов все становится понятно!!!
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У Фирташа денег на все откупные не хватает? Во обложили!

Теперь сидит и чешет репу: " Лучше бы я не бежал в эту Австрию, а то доят и тут и там".
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Перераспределение денежных потоков - вот и вся "борьба"
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смешно как то......схема одна - порох-ахмет-фирташ и люби друзи...
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яка правило уся подібна "боротьба" закінчується тим, що активи переходять від одного мародера до іншого..
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"руководителям" операции - бабло, "исполнителям" - ЛСД.
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Якщо просто, то це виглядає, як: гроші за титанову сировину Фірташу, а "шишкі" за кримінальні схеми вішають на державу.
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схема дерибана таже: СБУ-60%, Разведка-30%,Контрразведка-10%.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСиловики активизировали борьбу против схем в титановой отрасли с участием госпредприятий, - РБК-Украина
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