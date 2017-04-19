EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Киевские новости
  327  5
Все про:интернет (1369) КГГА (1926) Киев (16861) медицина (1470) технологии (588) электронная система (87)

 В киевских поликлиниках создадут систему электронной записи к врачам, - КГГА

До конца года в медицинских учреждениях первичного звена в столице будет работать электронная система записи к врачам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА, об этом заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Сегодня мы уже имеем результаты работы системы HELSI в Подольском районе, где записались к врачам больше 23 тыс. раз, 18 тыс. пациентов заведены в систему, пользуясь которой, пациенты могут найти на сайте своего участкового врача по адресу проживания. Пользователи системы могут записаться на прием к терапевту, педиатру, профильному врачу на конкретное время через Интернет, колл-центр, в регистратуре и не тратить время в очереди", - рассказал он.

По его словам, разработчики учли все тонкости работы с пациентом, разработав возможность гибкого поиска врача по специальности или фамилии с учетом места работы и адреса проживания пациента. В систему занесены адреса всех участков, закрепленные за ними терапевты и педиатры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "90% украинцев отказываются от лечения, потому что для них это дорого", - Гройсман

Также, по информации чиновника, киевляне могут на Портале пациента просматривать свои визиты к врачу и результаты приемов (консультационные письма) в онлайн-режиме. Для ведения медицинской карты ребенка предусмотрена возможность связи ее с профилем родителей.

"Сейчас разработчики работают над полноценным кабинетом врача и электронной медицинской картой пациента с данными, которые вносятся не только семейным врачом, но и узкопрофильными специалистами, а также результатами диагностических и лабораторных исследований. Также в системе предусмотрят формирование электронных направлений, на основании которых будет осуществляться запись к узкопрофильному врачу и на диагностические исследования. Кроме того, будет предусмотрена возможность использования электронного направления в других поликлиниках и единой городской системе записи на диагностические исследования МРТ и КТ, над которой также работают разработчики", - сказал Поворозник.

По его словам, запланировано подключение к системе диспетчерских неотложной помощи, что позволит принимать вызовы с использованием единой базы пациентов поликлиник. Кроме того, к системе будут подключены стоматологические поликлиники ТМО "Киевская стоматология".
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
особенно основные посетители поликлиники очень обрадуются
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Пользователи системы могут записаться на прием к терапевту, педиатру, профильному врачу на конкретное время через Интернет, колл-центр, в регистратуре и не тратить время в очереди"
В моей поликлинике талончик к специалисту дают только при наличии направления от терапевта. Куда засовывать это направление при записи через Интернет или колл-центр?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
угу, это называется - "разработчики учли все тонкости работы с пациентом"
 показать весь комментарий
Ответить
 
теперь диагнозы "безперервный перебиг" психиатры назначают по ДСТУ 4145:2002 ? Чот сомневаюсь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В России даже в провинциальных городах это уже более 3х лет используется
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ киевских поликлиниках создадут систему электронной записи к врачам, - КГГА
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти