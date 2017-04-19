 В киевских поликлиниках создадут систему электронной записи к врачам, - КГГА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА, об этом заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
"Сегодня мы уже имеем результаты работы системы HELSI в Подольском районе, где записались к врачам больше 23 тыс. раз, 18 тыс. пациентов заведены в систему, пользуясь которой, пациенты могут найти на сайте своего участкового врача по адресу проживания. Пользователи системы могут записаться на прием к терапевту, педиатру, профильному врачу на конкретное время через Интернет, колл-центр, в регистратуре и не тратить время в очереди", - рассказал он.
По его словам, разработчики учли все тонкости работы с пациентом, разработав возможность гибкого поиска врача по специальности или фамилии с учетом места работы и адреса проживания пациента. В систему занесены адреса всех участков, закрепленные за ними терапевты и педиатры.
Также, по информации чиновника, киевляне могут на Портале пациента просматривать свои визиты к врачу и результаты приемов (консультационные письма) в онлайн-режиме. Для ведения медицинской карты ребенка предусмотрена возможность связи ее с профилем родителей.
"Сейчас разработчики работают над полноценным кабинетом врача и электронной медицинской картой пациента с данными, которые вносятся не только семейным врачом, но и узкопрофильными специалистами, а также результатами диагностических и лабораторных исследований. Также в системе предусмотрят формирование электронных направлений, на основании которых будет осуществляться запись к узкопрофильному врачу и на диагностические исследования. Кроме того, будет предусмотрена возможность использования электронного направления в других поликлиниках и единой городской системе записи на диагностические исследования МРТ и КТ, над которой также работают разработчики", - сказал Поворозник.
По его словам, запланировано подключение к системе диспетчерских неотложной помощи, что позволит принимать вызовы с использованием единой базы пациентов поликлиник. Кроме того, к системе будут подключены стоматологические поликлиники ТМО "Киевская стоматология".
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В моей поликлинике талончик к специалисту дают только при наличии направления от терапевта. Куда засовывать это направление при записи через Интернет или колл-центр?
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