 Смоленская катастрофа: Туск прибыл в Варшаву на допрос по делу о сотрудничестве контрразведки Польши с ФСБ РФ

Об этом сообщило в среду агентство Ассошиэйтед Пресс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
На главном железнодорожном вокзале Варшавы, на который прибыл Д.Туск, собрались сотни человек, выступающих как в поддержку председателя Евросовета, так и против него. "Дональд Туск вызван в качестве свидетеля по делу против бывших руководителей Службы военной контрразведки Польши, которых обвиняют в сотрудничестве с разведслужбами другой страны без необходимого на это разрешения премьер-министра", - сообщил ранее представитель прокуратуры Михал Дзеканьский.
Ранее Д.Туск занимал пост главы правительства Польши.
В декабре 2016 года стало известно, что прокуратура предъявила обвинения двум представителям командования Службы военной контрразведки (СВК), которые обвиняются в превышении полномочий путем начала сотрудничества со спецслужбой другого государства без согласия главы правительства.
Польские следователи выясняют подробности визитов сотрудников российской спецслужбы в штаб-квартиру СВК и официальных визитов в РФ бывших руководителей контрразведки Януша Носека и Петра Пытеля.
Напомним, в декабре 2016 года стало известно, что в апреле 2010 года, после авиакатастрофы президентского самолета Ту-154М, было заключено соглашение между польской контрразведкой и ФСБ касательно взаимодействия сторон в борьбе с различными угрозами.
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Немецкий информационный портал «Рецентр» (Recentr) сообщил в связи с предстоящим 8 апреля выходом в свет в Германии новой книги исследовательского журналиста Юргена Рота, почему русские убили Качиньского и почему страны Евросоюза совершенно не заинтересованы в раскрытии этого теракта. Портал пишет
http://recentr.com/2015/03/mysterioses-neues-enthullungsbuch-von-jurgen-roth-erscheint-anfang-marz/
«Новая книга Юргена Рота: «Смоленск, MH17 и путинская война в Украине»
Тема новой разоблачительной книги Юргена Рота, видимо, должна оставаться в тайне до ее выхода в свет в начале апреля. На сайте издательства Ullstein приводится лишь название «Хранимое под замком дело S» (»Verschlussakte S"). На Amazon название книги приводится сейчас полностью:
«Хранимое под замком дело S: Смоленск, MH17 и путинская война в Украине» («Verschlussakte S: Smolensk, MH17 und Putins Krieg in der Ukraine»). Фото обложки.
Дата выпуска книги в свет откладывалась уже два раза; это может быть связана с тем, что в книгу включались свежие данные по развитию ситуации в Украине и России.
Для Дональда Туска и Ангелы Меркель Смоленская авиакатастрофа была просто несчастным случаем. Для обоих из них трагический случай устранил важные политические препятствия в Европе.
Любопытно, что между ними обоими существует старая связь, которая уходит далеко в советское прошлое (Меркель была вожаком ленинского комсомола в Советской Зоне оккупации Германии, а Путин служил там резидентом КГБ в Дрездене - КЦ).
Четыре года назад польский президент Качиньский, его жена и 95 представителей элиты страны направлялись на мероприятия, посвященное советской резне многих тысяч польских офицеров в Катыни. Новое самосознание Польши, антирусский курс и дистанциирование от ЕС умерли вместе с ними.
Ярослав Качиньский едва не оказался вместе с ними на борту, вместе со своим братом-близнецом. Его партия «Закон и справедливость» до сих пор протестует против, по их мнению, манипуляций следствия по этому делу со стороны русских и правительства Дональда Туска.
Туск, согласно имеющимся данным, изучал в советской Польше историю и быстро выдвинулся в ведущие фигуры студенческого движения 1980-х годов. Больших перспектив карьерного роста за такое смутьянство официально не существовало, однако советские перебежчики уже в 1984 году сообщили о предстоящем, инсценированном крахе Советского Союза.
Секретные службы СССР были очень успешны в разыгрывании своими агентами роли оппозиционеров (они это успешно делают и по сей день - КЦ), чтобы шпионить и для того, чтобы позже дать возможность своим шпионам сделать карьеру в постсоветской парламентской системе (тот же Эдельштейн-Жириновский, не говоря уже о Явлинском, Меркель в Германии, Монгерини в Италии и Евросоюзе, Туск («Оскар») в Польше и Евросоюзе, Ягланд («Юрий») в Норвегии и Евросоюзе, Столтенберг («Стеклов») в Норвегии и НАТО и т.п. - КЦ).
Туск упорно твердил, что Качиньский сильно повредил отношениям Польши с Германией и Россией. При Туске во главе Польши русские были готовы снять запрет на импорт различной польской продукции. Кроме того, Туск пересмотрел позицию Польши по отвержению более тесного партнерства между Европейским Союзом и Россией.
Евразийское мегагосударство от Лиссабона до Владивостока было проектом мечты Владимира Путина и влиятельных бюрократов в Брюсселе. Без Польши и других соседних стран этот проект мог быть похоронен.
Кроме того, Туск дал понять, что он против размещения оборонительной системы НАТО для защиты от русских атомных ракет. Под международным давлением он согласился на компромисс с сильно сокращенным оборонительным щитом в Польше.
Есть еще не подтвержденные до сего времени обвинения, что Туск под кодовой кличкой OSCAR (ОСКАР) был агентом восточно-германского «Штази» (вот откуда идут тесные связи Туска с Путиным - КЦ) и агентом польской госбезопасности SB и предавал людей из Движения «Солидарность».
Через несколько месяцев после августовских забастовок 1980 года Туск начал работать журналистом и был избран председателем рабочего комитета «Солидарности» в издательстве в Данциге. Крупное Движение «Солидарность» было бельмом на глазу для коммунистической партии и целью шпионажа и подрывной деятельности со стороны властей в 1970-е и 1980-е годы.
В интервью (ВИДЕО http://recentr.com/2015/03/mysterioses-neues-enthullungsbuch-von-jurgen-roth-erscheint-anfang-marz/) в 2014 году агентству RecentR TV о своей последней книге Юрген Рот сказал, что он хочет написать следующую книгу о Смоленском деле».
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"Літак з Лехом Качинським не впав, а був збитий - доводить польська преса"
https://www.youtube.com/watch?v=QyK70P5q7us
"Как русские добивали правительство Польши."
https://www.youtube.com/watch?v=K2FXdav8a4c
"Американские власти скрывали информацию про расстрел польских офицеров в Катыни"
http://slon.ru/fast/world/amerikanskie-vlasti-skryvali-informatsiyu-pro-rasstrel-polskikh-ofitserov-v-katyni-827253.xhtml
"Смерть Качиньского планировали Путин и Туск"
http://polemika.com.ua/news-130012.html
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худой мир лучше доброй войны.(с)
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