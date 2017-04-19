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Все про:журналистика (2376) избиение (11107) криминалитет (492) Путин (23651) Россия (70048) Санкт-Петербург (423) смерть (4787)

 Умер избитый в Санкт-Петербурге журналист Андрущенко, писавший о связях Путина с криминалитетом

Скончался российский журналист и соучредитель газеты "Новый Петербург" Николай Андрущенко. С 9 марта он находился в больнице, куда его привезли после избиения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RFI, об этом заявила директор издательского дома "Новый Петербург" Алевтина Агеева.

9 марта журналиста, который шел на деловую встречу, избили неизвестные. Его подобрала на улице машина скорой помощи. В больнице ему сделали операцию. Более двух недель он находился в состоянии искусственной комы. Он умер в возрасте 73 лет.

Главный редактор "Нового Петербурга" Денис Усов предположил, что причиной нападения на Андрущенко могли стать острые публикации газеты.

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Сам Андрущенко много писал о "бандитском Петербурге" 1990-х, о криминальном авторитете Владимире Кумарине, которого, по его словам, видел в приемной Владимира Путина в мэрии, о бывшем директоре известного дачного кооператива "Озеро" Владимире Смирнове.

Андрущенко также выступил в получившем широкую известность документальном фильме "Хуизмистерпутин" (2015). В фильме журналист, который в начале 90-х был депутатом Ленсовета, рассказывал о том, что Путин был "смотрящим" за мэром Анатолием Собчаком, а также о том, что у Путина "практически не было друзей среди нормальных людей, но зато попадались друзья среди криминального мира".
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Хуйло убивает всех журналистов, которые пишут о его петушиной жизни.
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бутусов!!!!!!!!!!у нас сдесь своего говна....и убитых журналистов .что ж ты про хуйла пишешь?у нас питро.чтоклассный и справедливый?заостряй внимание на нас -ибо на хуйловские проблемы мы повлиять не можем!!!!!!а питру есть ,что сказать!
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НЕПАРСЯ!!
А ВІЗЬИМИ І ЗРОБИ "КАКУ"))ЗАЖРАВШИМСЯ СВИНЯМ З ПА ТА ВР........НЕБЗДИ-НЕВОЛАЙ
А ТИХО -РОЗСУДЛИВО
ЗРОБИ!!!!!!!!!!!!!!!
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Взагалі-то тут "Цензор.Нет" як би і сама назва натякає про те, що тут все "дозволено"!
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Не голосуйте за гречу и не пишите за 11.80. И все очень быстро наладится
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не парся кацап, он (Бутусов) о вас кацах и пишет.
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73 года человеку и того уничтожили...
Дети,старики...путлеровщина не щадит никого...
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дааааа, жестко Ху*ло разбирается со своими оппонентами. по счету уже более сотни, а может и больше... орда есть орда
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у вас росиян, чеченский пенис на все лицо.
У нас война с вами, росийскими свинопсами.
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Кадыровцы уже и Петербурге отрабатывают деньги Путина.
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Мост имени главного овцеёба отрабатывать же нужно.
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Питер щас в народе называют Кадыровбург после постройки моста его имени "Мост Кадырова"
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пишешь с ошибками дыровцы пидерпурк и путен пишется с очень Маленькой буквы
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Евролиберасты конечно этого "не заметят". Но будут бухтеть о "равной вине" в несоблюдении минских договорённостей. Или ещё каких нарушениях Украины.
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это вам звериная чуркаарда и этим истотам похер - 74 или 90.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУмер избитый в Санкт-Петербурге журналист Андрущенко, писавший о связях Путина с криминалитетом
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