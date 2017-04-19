 Умер избитый в Санкт-Петербурге журналист Андрущенко, писавший о связях Путина с криминалитетом

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RFI, об этом заявила директор издательского дома "Новый Петербург" Алевтина Агеева.
9 марта журналиста, который шел на деловую встречу, избили неизвестные. Его подобрала на улице машина скорой помощи. В больнице ему сделали операцию. Более двух недель он находился в состоянии искусственной комы. Он умер в возрасте 73 лет.
Главный редактор "Нового Петербурга" Денис Усов предположил, что причиной нападения на Андрущенко могли стать острые публикации газеты.
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Сам Андрущенко много писал о "бандитском Петербурге" 1990-х, о криминальном авторитете Владимире Кумарине, которого, по его словам, видел в приемной Владимира Путина в мэрии, о бывшем директоре известного дачного кооператива "Озеро" Владимире Смирнове.
Андрущенко также выступил в получившем широкую известность документальном фильме "Хуизмистерпутин" (2015). В фильме журналист, который в начале 90-х был депутатом Ленсовета, рассказывал о том, что Путин был "смотрящим" за мэром Анатолием Собчаком, а также о том, что у Путина "практически не было друзей среди нормальных людей, но зато попадались друзья среди криминального мира".
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А ВІЗЬИМИ І ЗРОБИ "КАКУ"))ЗАЖРАВШИМСЯ СВИНЯМ З ПА ТА ВР........НЕБЗДИ-НЕВОЛАЙ
А ТИХО -РОЗСУДЛИВО
ЗРОБИ!!!!!!!!!!!!!!!
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Дети,старики...путлеровщина не щадит никого...
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У нас война с вами, росийскими свинопсами.
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Я его видел, и всем советую...
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