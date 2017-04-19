 "Мы на правильном пути", - Порошенко о решении Международного суда ООН

Об этом заявил Президент Петр Порошенко представителям СМИ в Лондоне, комментируя решение суда в Гааге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
"Мы уверены в том, что сегодня мы на правильном пути. Мы надеемся на успешное рассмотрение указанных дел", - сказал Президент.
Как сообщалось ранее, Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по делу Украины против России. Международный суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма. При этом Международный суд ООН обязал Россию обеспечить работу Меджлиса крымскотатарского народа и предоставить доступ к обучению на украинском языке в Крыму.
4264 150
Материалы по теме: Украина против России в Гааге
Неисполнение промежуточного решения суда ООН будет иметь для России серьезные последствия, - Гопко(40)
Международный суд ООН обязал РФ обеспечить работу Меджлиса и предоставить доступ к обучению на украинском языке в оккупированном Крыму(144)
Международный суд в Гааге откроет Украине дополнительные преимущества в других судах против России, - Фейгин(55)
В международный суд ООН переданы новые доказательства преступлений Кремля: речь идет о сотнях страниц, - Петренко. ВИДЕО(61)
Порошенко: "Писанка – духовний код нашої держави"(0)
Международный суд ООН огласит решение по обеспечительным мерам в деле между Украиной и РФ 19 апреля(24)
Мы должны убедительно доказать и привлечь Россию к ответственности, - Порошенко на встрече по украинскому иску в Международном суде ООН(108)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
він ПІД ху ..йл...ик .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
в чем для нас это хорошо?
или они счтьают пдотстаочно просто сказть хорошо и все должны это принять ?
Ответить
Ответить
отступили при перевесе вашего русоордынства в шесть раз?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Мы на правильном пути???!!
Хотелось бы знать, какие вещества употребляет Шановний Перзидент
Ответить
Ответить
кстати можно сделать сборник "крылатых фраз" политиков.........
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2017/04/18/7064640/
- а что можно требовать от когото если сами не признали дыру террорганизациями.... какая док-
база о терроризме если нет террористов.....??? пеца прекрасно понимал что иск провальный
но.... мы на правильном пути..... Осталось выяснить "мы" - это кто???
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это о вас , ольгинцы , комоголовые !
Ответить
Ответить
шоб не было войны" Грынив слинял?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А это фото Циголко с барыгой и беркутней облетело весь мир.
Бегите буркутята,бегите и его не забудьте..
Ответить
Ответить
Ответить