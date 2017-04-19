EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Политика Украины
  4264  150
Материалы по теме:
Все про:Гаагский трибунал (176) ООН (2056) Порошенко (12734) Россия (70048)

 "Мы на правильном пути", - Порошенко о решении Международного суда ООН

Это очень многообещающее решение в Гааге, когда по обоим судебным искам была признана юрисдикция Международного суда в Гааге.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко представителям СМИ в Лондоне, комментируя решение суда в Гааге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

Также читайте: Украина призывает международное сообщество следить за выполнением Россией решения суда ООН, - МИД

"Мы уверены в том, что сегодня мы на правильном пути. Мы надеемся на успешное рассмотрение указанных дел", - сказал Президент.

Как сообщалось ранее, Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по делу Украины против России. Международный суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма. При этом Международный суд ООН обязал Россию обеспечить работу Меджлиса крымскотатарского народа и предоставить доступ к обучению на украинском языке в Крыму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня заложены первые практические меры, которые приведут Путина на скамью подсудимых, - Чубаров
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
откуда ты знаешь,рыдает он или локти кусает?одна потеря сына,косвенно связанная с действиями чивокуни многого стоит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ой,я вас умоляю,он у Герман тоже сынок откинулся и ни чё,светится от счастья,а вы тут про какого-то сына януковича страдаете...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Думаєте, за цей високоморальний вчинок нас почнуть поважати і повернуть пару-трійку сотні мільярдів? Цікаво, а в оон треба буде його потім показувати? Як доказ нашого духовного розвитку? І як англійською буде "вздьорнуть на рєє"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кива пальцы гнет по скайпу на российском первом канале
 показать весь комментарий
Ответить
 
А шо, как ставленник парашинские олигархов Пэця считает, что он на очень правильном пути(н)!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Суд ООН никогда не принимает решения в пользу одной из сторон. Такова практика, тут нет вины юристов подготавливающих документы с нашей стороны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Позор, еще что то пытается нахлобучить украинцам на голову, совсем стыд потерял.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
лохторат терпить..бо путін нападе і усе таке..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
т.е. нам просто надо было побывать в гааге ?
в чем для нас это хорошо?

или они счтьают пдотстаочно просто сказть хорошо и все должны это принять ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
это мне напомнило про "великую перемогу"в Дебальцево....вместо того,что бы признать поражение и сделать выводы-шоколадная гнида обьявило о "перемоге"...так и тут...это просто издевательство..не,ну разные люди бывают...для кого то успех-нашел здание суда...кто то заяву подал-тоже успех...у кого то даже заседание состоялось-да это прям таки оглушительная победа...а результат отрицательный?да то такое...главное процесс-и все время заявлять о своих очередных победах....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и что было в Дебальцево за великое поражение? чучело с нечитаемым ником?
отступили при перевесе вашего русоордынства в шесть раз?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
о,,свидетель шоколадных перемог обьявился,с рекламным ником,тебе мало за рекламу доплачивают?у стецька подрабатываешь?ну расскажи мне про перемогу в Дебальцево...про то как Муженко заявлял -СИЛ ХВАТИТ...и как потом ,после беспорядочного бегства-было обьявлено о чуть ли не плановом отходе...за такие штучки- слетают погоны...но ничего..все нормально...шоколадные стецьки лохам рассказывают сказки-лохи верят..лохам так спать спокойней-с ощущением череды бесконечных перемог...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хорошая мина Пети , при отвратительной имитации ,очень плохой игры.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Международный суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма

Мы на правильном пути???!!
Хотелось бы знать, какие вещества употребляет Шановний Перзидент
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пока нечего комментировать.........
кстати можно сделать сборник "крылатых фраз" политиков.........
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Как я понял (глазами дилетанта), в том промежуточном решении суд принял "срединное" решение, частично поддержав нас, а частично - не поддержав. ИМХО, нет большого повода кричать о полной победе, но и громко плакать тоже нет повода. Рекомендую адекватный комментарий Амбера.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Скорее это твой путь , рашист , заблудившийся !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Заа три года не собрали доказательства поддержки хуйлом сепаров? Или не хотели? А
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
там договорняк и торговля
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/04/19/7064718/
http://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2017/04/18/7064640/
- а что можно требовать от когото если сами не признали дыру террорганизациями.... какая док-
база о терроризме если нет террористов.....??? пеца прекрасно понимал что иск провальный
но.... мы на правильном пути..... Осталось выяснить "мы" - это кто???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цю тварину крім грошей більше ні чого не цікавить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Петя воевать не хочет. Думает, это сделает кто-то другой. ООН в лице постоянного члена Совбеза Российской Педерации....
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Совок в России удалось реанимировать. Но ненадолго. Он уже в коме. И никакая реанимация уже не поможет :D

Это о вас , ольгинцы , комоголовые !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лутше бы офшорник молчал Умнее бы выглядел Но видать перед ним такая задача не стоит Наоборот косит под дурака Что нибудь молоть лишь бы молоть Лишь бы продлить сласть раздевать лохов еще два года Два года етому аферисту осталось красть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Два года - это крайняк. Он сам и многие другие соевые стыцьки не верят и готовятся к перевыборам к осени. Думаете. почему его политтехнолог автор слогана "выборы вадинтур,
шоб не было войны" Грынив слинял?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Твій шлях в зону, шоколадний пройдисвіт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порошенко, для оккупированных территорий изуродовал законы Украины , не признал территорию оккупированной и продолжает торговать и вести свой бизнес с оккупантами, в Крыму до сих пор зона свободной торговли, спокойный переход и переезд через КПП , все блага для переселенцев и льготы за счёт остальных украинцев, а переселенцев на четвёртом году войны, нужно прекратить, это уже предатели и убийцы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацапские хвантазии о дружбе...лет через сто приходите
 показать весь комментарий
Ответить
 
2014.На Майдане кровь,смерть,слезы..
А это фото Циголко с барыгой и беркутней облетело весь мир.
Бегите буркутята,бегите и его не забудьте."Мы на правильном пути", - Порошенко о решении Международного суда ООН - Цензор.НЕТ 3477.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Война - это мир, свобода - это рабство, зрада - це перемога.
 показать весь комментарий
Ответить
 
да видать хорошо полыхнули пуканы у кремлядей...вон сколько савушкинцев пригнали...они даже согласны на то,что хунтовик порох совратил скрепного хуйла и тот стал фошыздом .вон картинок сколько наклепали...видать скоро уже сольют это ордынское несчастье.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы на правильном пути", - Порошенко о решении Международного суда ООН
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти