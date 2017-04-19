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Все про:НАТО (5378) Россия (70048) угрозы (541) Финляндия (266) Евросоюз (11748)

 "Финляндия, как и ряд других государств, подвергается гибридным угрозам, проводимым, прежде всего, Россией", - в Хельсинки создадут Европейский центр по противодействию гибридным угрозам

В Финляндии будет создан Европейский центр по противодействию гибридным угрозам, который станет платформой сотрудничества ЕС - НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил временный директор центра Матти Саарелайнен в комментарии Yle.

"Финляндия, как и ряд других европейских государств, подвергается гибридным угрозам, проводимым, прежде всего, Россией, а также близкими к ней отечественными деятелями", - сказал он.

По его информации, в Хельсинки будут работать передовые специалисты по борьбе с гибридными угрозами. Возглавляемый им центр не будет конкурировать с властями, а собирается собирать и распространять информацию о гибридных угрозах.

"Мы сделаем акцент на исследованиях, проведении анализа, организации учений и подготовке специалистов. Мы должны в будущем суметь консультировать страны - учредители центра, когда им нужна будет наша помощь. Например, когда они составляют программы или стратегии по борьбе с гибридными угрозами", - сказал Саарелайнен.

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В число учредителей центра, помимо Финляндии, входят еще 10 государств: США, Германия, Франция, Испания, Великобритания, Швеция, Польша, Латвия, Литва, Эстония.
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фіни вже одного разу дали маскалям прикурити
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Все больше и больше цивилизованных стран пытаются оградиться от бешеного, плешивого пса.
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Уничтожать на месте гибридов, а не сюсюкать с ними как в крыму, и не будет никаких гибридных угроз.
Само понятие "гибридность" придумано в киеве, чтобы оправдать свою сцыкливость.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Финляндия, как и ряд других государств, подвергается гибридным угрозам, проводимым, прежде всего, Россией", - в Хельсинки создадут Европейский центр по противодействию гибридным угрозам
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