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 Политика Украины
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 Украина призывает международное сообщество следить за выполнением Россией решения суда ООН, - МИД

Украина призывает международное сообщество следить за выполнением Россией решения Международного суда Организации Объединенных Наций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, передают Українські Новини.

Также читайте: Международный суд ООН обязал РФ обеспечить работу Меджлиса и предоставить доступ к обучению на украинском языке в оккупированном Крыму

"Мы призываем все международное сообщество очень тщательно следить за выполнением Россией решения этого суда и привлекать Россию к ответственности за каждый факт нарушения этого решения", - написала она.

Зеркаль подчеркнула, что Украина ожидает, что Россия безотлагательно и в полной мере будет выполнять решение суда и прекратит нарушение международного права по отношению к Украине. Украинская сторона, по ее словам, продолжает тщательно готовиться к слушаниям по существу, чтобы окончательно доказать сознательное нарушение Россией норм международного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международный суд ООН обязал Украину и Россию полностью выполнять "минские договоренности"

Зеркаль подчеркнула, что решение суда не освобождает Россию от обязанности соблюдать обязательства по обеим конвенциями (Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международная конвенция по борьбе с терроризмом).

Как сообщалось ранее, Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по делу Украины против России. Международный суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма. При этом Международный суд ООН обязал Россию обеспечить работу Меджлиса крымскотатарского народа и предоставить доступ к обучению на украинском языке в Крыму.
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За невыполнение решения суда ООН - расстрел.
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Капитуляция от Пораженка под соусом "решения суда ООН".
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Это очень многообещающее решение в Гааге, когда по обоим судебным искам была признана юрисдикция Международного суда в Гааге

Чубаров отметил: "Промежуточное решение Международного Суда ООН относительно гонений на крымськотарский народ, на украинцев во временно оккупированном Крыму, относительно отмены запрета Меджлиса крымскотарского народа: "Уверен, что сегодня заложены первые практические меры, которые обязательно приведут высших российских чиновников во главе с Путиным на скамью подсудимых Международного трибунала по рассмотрению преступлений, совершенных Россией против Украины. А в том, что такой Международный трибунал будет создан, у меня нет никаких сомнений"
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а что там кацапы должны выполнять?эти судьи из ООН что то серьезное потребовали?деятельность Меджлиса надо позволить осуществлять?так позволят..только вот Меджлиса у нас нету, скажут...так и про украинский язык..да пусть обучаются-только вот некому обучаться- никто не хочет...все? больше претензий нет?...если честно-я разочарован работой наших юристов,дипломатов,спецслужб-работой всей этой высокооплачиваемой шоблы,которые три года готовились к суду-и пшик получили...
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Бумаги где стоит подпись Пидараши, или где Пидарашу в чем то принуждают, можно смело подтираться!!! Сколько еще наших сопливых толерастов нужно тыкать носом в эту истину, что бы до них наконец дошло???
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За какие такие заслуги таже Зеркаль , Климкин и прочие руками водители получают зарплату и прочие выплаты и блага за счёт госбюджета , то есть нас , налогоплательщиков. С каким пафасом вещали о собранных доказательствам против параши , как смеялись о найденных сепарами танках в шахтах - и что , досмеялись ? А суд ООН поверил параше и оказывается все вооружение найдено в шахтах и боекомплектом сепаров обеспечивает если не инопланетяне то значат мы уже три года. Какой позор , и не у одного чиновника не проснется совесть , и не кто из них в отставку не уйдёт. Где вы нашли таких тупых юристов и кто вернет потраченные деньги на них , а там как пить дать не один лям. Ребята жизни отдают защищая родину , а что делаете вы , лучше застрелитесь .
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