 Украина призывает международное сообщество следить за выполнением Россией решения суда ООН, - МИД

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, передают Українські Новини.
"Мы призываем все международное сообщество очень тщательно следить за выполнением Россией решения этого суда и привлекать Россию к ответственности за каждый факт нарушения этого решения", - написала она.
Зеркаль подчеркнула, что Украина ожидает, что Россия безотлагательно и в полной мере будет выполнять решение суда и прекратит нарушение международного права по отношению к Украине. Украинская сторона, по ее словам, продолжает тщательно готовиться к слушаниям по существу, чтобы окончательно доказать сознательное нарушение Россией норм международного права.
Зеркаль подчеркнула, что решение суда не освобождает Россию от обязанности соблюдать обязательства по обеим конвенциями (Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международная конвенция по борьбе с терроризмом).
Как сообщалось ранее, Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по делу Украины против России. Международный суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма. При этом Международный суд ООН обязал Россию обеспечить работу Меджлиса крымскотатарского народа и предоставить доступ к обучению на украинском языке в Крыму.
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Чубаров отметил: "Промежуточное решение Международного Суда ООН относительно гонений на крымськотарский народ, на украинцев во временно оккупированном Крыму, относительно отмены запрета Меджлиса крымскотарского народа: "Уверен, что сегодня заложены первые практические меры, которые обязательно приведут высших российских чиновников во главе с Путиным на скамью подсудимых Международного трибунала по рассмотрению преступлений, совершенных Россией против Украины. А в том, что такой Международный трибунал будет создан, у меня нет никаких сомнений"
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