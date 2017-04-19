 Сегодня заложены первые практические меры, которые приведут Путина на скамью подсудимых, - Чубаров

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Чубаров отметил: "Промежуточное решение Международного Суда ООН относительно гонений на крымськотарский народ, на украинцев во временно оккупированном Крыму, относительно отмены запрета Меджлиса крымскотарского народа: "Уверен, что сегодня заложены первые практические меры, которые обязательно приведут высших российских чиновников во главе с Путиным на скамью подсудимых Международного трибунала по рассмотрению преступлений, совершенных Россией против Украины. А в том, что такой Международный трибунал будет создан, у меня нет никаких сомнений".
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И вы еще возмущаетесь,что вас банят....
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Завуалированное оправдание действий россии,не иначе.
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