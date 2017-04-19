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 Политика Украины
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Все про:Меджлис (696) ООН (2056) суд (20644) Чубаров (579)

 Сегодня заложены первые практические меры, которые приведут Путина на скамью подсудимых, - Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат от "БПП" Рефат Чубаров, считает, что решение суда ООН определило первые практические меры, которые приведут высших российских чиновников на скамью подсудимых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Чубаров отметил: "Промежуточное решение Международного Суда ООН относительно гонений на крымськотарский народ, на украинцев во временно оккупированном Крыму, относительно отмены запрета Меджлиса крымскотарского народа: "Уверен, что сегодня заложены первые практические меры, которые обязательно приведут высших российских чиновников во главе с Путиным на скамью подсудимых Международного трибунала по рассмотрению преступлений, совершенных Россией против Украины. А в том, что такой Международный трибунал будет создан, у меня нет никаких сомнений".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международный суд ООН обязал РФ обеспечить работу Меджлиса и предоставить доступ к обучению на украинском языке в оккупированном Крыму
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рошеновский барыга- просиратель территорий и судов в Гааге и импотент не умеющий предоставлять доказательства. порошенко-лузер позорный!
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Да да ...гидбе ващи доказательства?!?! кацапсина ватанская
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ты тупой гандофель? сраый уёпидр-порошенко и его шлюхокоманда полудолбков нихрена не смогли предоставить нормально в Гаагу..из-за чего суд сегодня их позорно послал наЙ . глотай, лузерский петушара проплаченый! порошенко- полупарень мелкостручковый
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Хорошо у тебя бомбит ..накати боярки ..все будет вперде!!
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сосать власти- признак дегенератских кацапских генов. порохоботы- кацапы недорезаные или своки гнилые. иди лижи дальше, тухлядь рваная!
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А , не , не сталагмит ... Но все равно : "Что так воняет ?"
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у твоей мамы в щели потек,холуй недоношеный!
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Эво ...как тебя торкнуло то. Вам рюзким постоянно кто-то мешает жить то американцы, то прибалты, то грузины, то штурмовики дарта вейдера. Весь мир гумно , а вы дартаньяны? Свалите уже с этой планеты. Дышать без вас легче станет. Клоуны, млять. В говне сидите и всех туда затянуть хотите.
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Вот ты прям про себя и описал..у меня такого нету ..я трезво вижу сколько говнищя вокруг..но вы боты ватные меня уже за??бли своими высерами проплачеными или тупо идейными ..только гадить и можете ущербные твари..ненравится уеб..йте в свою раисю живити и процветайте..только відебітся від нас кацапи мразотні виродки!!
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все кто лижет сраку власти- дегенераты. ты из их числа
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я же говорю что ты полудолбок. я украинец и за Украину. а вот порошенко мне и нах не нужен ибо он гондолупень ПРовский недорезаный. а все кто его тут защищает- вафлисты и неполноценная шелупонь антимайданная перекрашеная
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Почитала ваши высказывания...Да....
И вы еще возмущаетесь,что вас банят....
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такая же как и ты,так что вместе пойдем,ты первый.
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оно и видно как ты за Украину) кого ты лечишь ватан
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если для тебя порошенко=Украина, то ты гандосрань тупая
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да просто кацапчики аж изнемагают как им порошенко неравится...мне он тоже неособо нравится но позитив есть ...для меня Украина это моя земля мои люди ..только вот много у нас не украинцев..а хохлов..кацапов..ватанов настолько проконченых ..много всего плохого..внутр политика мне его ненравится а внешняя очень даже неплохо..как бы оно нибыло всеравно сдвиги идут в правильном направлении..а вы шо хотели раз годик и все в малине? а нефига..многие года! только ныть и срать можете..
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ты пердишь одинаково как рыгоботы в 2012.."а что вы хотели? чтоб покращення в один миг?"..тьфу тебе в рыло
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Нет никакой скамьи подсудимых.Судьба Каддафи или Чаушеску.
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Сегодня Порошенко в Британии обскорбил РАБссию,выступая в Королевском институте международных отношений,назвав РАБссию КРОКОДИЛОМ.
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Не думаю что ботоксный карла попадёт в Гаагу. Придушат подушкой, скажут что от запора умер и запаркуют в кремлёвской стене...
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нормально...пошли суды .скоро еще суд по боингу,потом по польскому ту-154 подоспеет...хуйло может и успеет подохнуть,от переживаний за свой пукан (как милошевич) ,но всей кодле кооператива озеро сиё не удастся.
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так позорно просирать суды только полный недочпокер порошенко умеет
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засосись в анус своему рошенопидрасту, шелупонь проплаченая! смокчи стручок свое соевому прендергасту. это вас роднит с кацапами- лизать сраку власти
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кацап-твой папа-гомик. а порохоботы- выплядки- членососы опущеные.
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Нервы , ботик, у тебя не к черту ... Отдохнуть тебе пора ...Сьездить тебе надобно ... по @балу , например .
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порхоботам ножи в глотки. сраколизы власти - биомусор
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Нет ничего противнее, чем когда » рузьге» дерьмо корчит из себя золотой слиток. Тошнит от вас, «вяликие»убогие.
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Как оказалось, что лишь с помощью крымских татар удалось зачепить агрессивную россию. Может стоит поменять мнение о крымских татарах многим и перестать лить на них грязь?
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"подвиги" плешивого окурка начались не с подлодки Курск и взорванных домов,гораздо раньше,когда он питерцев кинул на продуктах питания... Кстати досье бывшего депутата Марины Салье на Путлера находится в Лондоне...
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Все татары шо были против оккупации Крыма, в Украине вместе с чубаровым.Основная масса тех кто остался вроде и не шебуршаться,все устраивает.Ну а малая толика недовольных властью и жизнью есть в любой стране.Петей и его политикой то же многие недовольны и их то же или преследуют или покупают. Сель ави.А с Крымом вообще может казус получиться.Его передали в 1956 году из состава РСФСР в состав УССР решениями разных политбюро и съездов КПСС. А так как нынешние лидеры Украины анулируют и декоммунизируют все решения коммуняк,то они анулируют и это решение и Крым путя скажет должен вернуться в рашу. Да и сама Украина вышла из состава русской империи ,как и другие республики после коммунистической октябрьской революции и ряда решений тех же коммунистов.Зря нынешние алигархи ругают коммунистов .Они добрые дела в этом плане сделали.Не реши они тогда и Крым так и оставался бы в составе России и не было бы сейчас споров .
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ТЫ сначала погугли " Крымская Калифорния" а потом рассуждай ,неуч !!!
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Ваши доводы не выдерживают никакой критики...
Завуалированное оправдание действий россии,не иначе.
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Ксения,это просто мои рассуждения и они вас немного затронули.А вообще про Крым и его судьбу есть огромное количество информации ,так же как и про пять южных областей Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня заложены первые практические меры, которые приведут Путина на скамью подсудимых, - Чубаров
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