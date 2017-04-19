 Великобритания продолжит осуществлять давление через санкции на РФ для полного выполнения ею минских соглашений, - Мэй

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы будем продолжать осуществлять давление через санкции для полного выполнения Россией Минских соглашений", - сказала она перед переговорами с президентом Украины Петром Порошенко в среду в Лондоне.
По словам Т.Мэй, Великобритания не признает аннексию Россией Крыма и осуждает действия России на востоке Украины.
Она также отметила, что ее страна поддерживает реформы, которые сегодня осуществляет Украина.
Напомним, в 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.
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Что характерно, зашёл сегодня в гости к одному чудаку, а у него... новогодняя ёлка стоит. Небольшая, скромная, но ёлка! новогодняя!
Ёлы-палы, думаю, да что ж это за люди такие? Пасха ж уже!
А потом присмотрелся, ёлы-палы, так я ж у себя дома:
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