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 За рубежом
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Все про:Великобритания (1577) Порошенко (12734) Россия (70048) санкции (6033) минские соглашения (2096) Мэй Тереза (31)

 Великобритания продолжит осуществлять давление через санкции на РФ для полного выполнения ею минских соглашений, - Мэй

Великобритания поддерживает санкции против России до полного выполнения минских соглашений.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Ситуация на востоке Украины ухудшается. Санкций против РФ - абсолютно адекватный шаг, - глава МИД Латвии

"Мы будем продолжать осуществлять давление через санкции для полного выполнения Россией Минских соглашений", - сказала она перед переговорами с президентом Украины Петром Порошенко в среду в Лондоне.

По словам Т.Мэй, Великобритания не признает аннексию Россией Крыма и осуждает действия России на востоке Украины.

Она также отметила, что ее страна поддерживает реформы, которые сегодня осуществляет Украина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Длительность санкций четко привязана к полной имплементации Россией своих обязательств по минским договоренностям и уважению суверенитета Украины", - заявление глав МИД стран G7

Напомним, в 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.
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цензор -стал дуплом для маргиналов на попке сидящих и европейцев корчащих -за мамкины и папкины деньги-по факту нолики!!!!!!!!!!!!!
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Либо слабое давление,либо болтавни много.
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Санкции против Ирана ввели еще в средине 70-х годов прошлого века. За это время в Тегеране построили шикарное метро, страна начал производить самолеты, ракеты ...осваивать ядерные технологии. Так, что одними санкциями ничего не добиться. Тем более мир многополярен.
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А сколько за это время в Иране появилось миллиардеров которые в лидерах Форбс ? И что будет с Рашей при полном эмбарго на углеводороды , особенно учитывая новейшие тренды Китая и США.
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Об отвлеченном
Что характерно, зашёл сегодня в гости к одному чудаку, а у него... новогодняя ёлка стоит. Небольшая, скромная, но ёлка! новогодняя!
Ёлы-палы, думаю, да что ж это за люди такие? Пасха ж уже!
А потом присмотрелся, ёлы-палы, так я ж у себя дома:
Великобритания продолжит осуществлять давление через санкции на РФ для полного выполнения ею минских соглашений, - Мэй - Цензор.НЕТ 3750
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Спрыгнули с будапештских н минские соглашения
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Британская империя всегда мечтала уничтожить российскую и планомерно на протяжение столетий эту мечту претворяет в жизнь и по ходу им не долго Рашу душить осталось.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВеликобритания продолжит осуществлять давление через санкции на РФ для полного выполнения ею минских соглашений, - Мэй
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