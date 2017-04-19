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 Политика Украины
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 МИД позитивно оценивает вынесенное Международным судом ООН решение по иску Украины против РФ в отношении введения временных мер, - Зеркаль

Министерство иностранных дел позитивно оценивает вынесенное Международным судом ООН решение по иску Украины против России в отношении введения временных мер.

Об этом журналистам сказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

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"Для нас это решение действительно является очень позитивным, особенно ввиду того, что россияне просили вообще отклонить наши требования и не принимать решение. Поэтому для нас это действительно победа", - сказала Зеркаль.

Зеркаль также позитивно оценила тот факт, что суд признал свою юрисдикцию по этому делу, признал наличие нарушений и то, что существование данного спора никак не препятствует "минскому процессу", и что стороны могут продолжать "минский процесс" и судебное рассмотрение, как обязательство, параллельно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международный суд ООН отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил: " Украина представит в Международном суде ООН в Гааге доказательства преступлений РФ. Правда сильнее оружия ". После первого дня слушаний Порошенко отметил: " Ждем от суда в Гааге решений, которые остановят поставки оружия и позволят прекратить притеснения крымских татар ".

По словам главы МИД Павла Климкина, главная цель Украины в Гааге - защитить жизнь и права украинцев. Украина провела около 40 встреч с РФ до подачи иска в Международный суд ООН

Украина в Гааге напомнила о сбитом боевиками МН17: " Мы не знаем, кто может быть следующей жертвой ". А также в ходе заседания украинская сторона заявила: " Жертвы среди мирного населения Донбасса - результат спонсирования терроризма Россией ". Ранее Цензор.НЕТ публиковал полный текст выступления представителя Киева на Международном суде ООН.

По мнению первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, РФ очень перевозбудилась из-за иска против нее: " Это все очень напрягает Москву ".

В ходе своего выступления в суде 8 марте представитель РФ заявил: "Боевики нашли оружие в хранилищах и шахтах Донбасса". А также: "Россия прилагает значительные усилия, чтобы поддерживать крымских татар и украинское сообщество". В ответ, Мининформполитики обнародовало топ-5 лжи российской стороны в международном суде ООН в Гааге. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что над заявлениями РФ в суде ООН "недобрым смехом смеется весь мир". А представитель Украины в суде Елена Зеркаль отметила: "Мне очень понравилась реакция России. Они были расстроены", а также подчеркнула: "Чем больше Россия будет так очевидно лгать в суде ООН, тем это лучше для позиции украинской стороны".

Кроме того, родственники жертв крушения МН17 пришли на слушания в Международный суд ООН в Гааге по иску Украины против России: "Этот процесс наша единственная надежда".

В ответном слове 8 марта представитель Украины подчеркнул: " Россия не отрицает, что поставляет оружие для атаки против гражданских на востоке Украины".
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Позитивно ЗЕРКАЛьно обосрались соевые пупырышки-юрысты с дипломами, нарисованными в ближайшей подворотне.
Война - не война, оккупация - не окупация, а всего лишь "эффектиный контроль".
Вас, неучей винницких, никто в мире не понимает, ваши мутки и двойную бухгалтерию.
Офигенный выигрыш - Меджлис и укр язык.
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рашист тоже позитивно оценивает- в Украине рошен проводит АТО, а следовательно никакого спонсорства терроризма нельзя им пришить...но поддерживать и спонсировать террористов теперь можно спокойно и по-полной....
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никто не признает орков террористами, пока шоколадная банда их считает торговыми партнёрами.
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АТО аукнулась нам по по полной программе. Это вам не Печерский суд. АТО без доказательств террористической деятельности и ее финансирование международный суд не примет. А в перспективе весь разрушенный Донбасс будем восстанавливать мы за свой счет. Наверное такая договоренность кондитера и хуйла.
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За три роки доказів не зібрали!!!!Але для МЗС це перемога.Наша влада остані три роки гавно за квіточки видає.Ви ще не привикли???дивіз Порошенка,Луценка і ко."Грабь награленое"!!!Самі не знають ,що завтра з ними буде.
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Это было расмотрение дела по сути, само расмотрение дела продолжается, суд признал что сейчас недостаточно доказательств финансирования терроризма, но это не означает что этот вопрос закрыт. Все решается в окончательном решении суда, а это будет через несколько лет.
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Позитивно? Мда... это называется:"делать хорошую мину при плохой игре".
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мы пока зад...отами считаемся!(И наши кролики и питры-так нас всему миру и предоставляют).а батонсами подшевелить?не будет порядка пока ляшки чушки залупешки жули шмули анны ахметовы и прочая уйня не будет прелюдно казнена !!!!!!!!!!!!!!!!а так .будем питру магазины вытирать!
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О, "всепропальщиков" набежало ))). И все до одного - знатоки международного права ))).
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В сухом остатке:
1. суд принял иск к рассмотрению ( несмотря на сопротивление рашки)
2. это пока промежуточное решение на время слушаний по иску
3. чем закончтися суд - подождем, посмотрим.
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Слушание иска по сути - предстоит (вот, если бы Украине отказали в рассмотрении дела по сути, - это было бы плохо). И вот на время слушания иска сегодня суд мог обязать РФ перестать финансировать терроризм. Но суд не обязал. Поэтому, когда (пока) основной иск по финансированию терроризма будет рассматриваться, - Россия (пока) будет продолжать финансировать терроризм. (Как будто бы она при другом решении судьи перестала бы?)
Украине теперь, зная слабые места в деле, нужно эти слабые места устранить и быть готовой к борьбе во время слушания иска по сути.
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2. это пока промежуточное решение на время слушаний по иску

Решение о мере пресечения это то же промежуточное решение.
Если суд не несет ответственности за то что подозреваемый или обвиняемый сбежал или не несет ответственность за то что до решения суда будут страдать люди , то суд и принимает такие решения.
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Позиция Украины, мягко говоря , слабая. Доказать, что мордор, финансирует терроризм- будет сложно,....... было бы целесообразнее, предоставить доказательства, что мордор, ведет военную агрессию против Украины.
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Власть наша не способна ни на что. Ни посадить убийц Небесной сотни, ни посадить пособников януковича, засудить хотя бы заочно януковича, борьбы с коррупцией нет, только видимость, а фактически она стала больше чем при предшественниках, территториальную целостность страны не могут защитить не на территории ни в судах.Просрали Майдан, а дальше и всю страну просерут продерибанят. Полные ИМПОТЕНТЫ. Только девок себе в замминистры понабирали, а какой у них опыт, что они могут? Скоты бесхребетные. Три года при власти, а результат 0, даже минус.
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Акт агрессии ст 2 Статут ООН 4. Все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций;
Какой терроризм, петенька,ты долбо"б
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Сел в лужу Парашенко по самые уши и пытается тут свое поражение в победу превратить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД позитивно оценивает вынесенное Международным судом ООН решение по иску Украины против РФ в отношении введения временных мер, - Зеркаль
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