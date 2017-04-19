 МИД позитивно оценивает вынесенное Международным судом ООН решение по иску Украины против РФ в отношении введения временных мер, - Зеркаль

Об этом журналистам сказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Для нас это решение действительно является очень позитивным, особенно ввиду того, что россияне просили вообще отклонить наши требования и не принимать решение. Поэтому для нас это действительно победа", - сказала Зеркаль.
Зеркаль также позитивно оценила тот факт, что суд признал свою юрисдикцию по этому делу, признал наличие нарушений и то, что существование данного спора никак не препятствует "минскому процессу", и что стороны могут продолжать "минский процесс" и судебное рассмотрение, как обязательство, параллельно.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил: " Украина представит в Международном суде ООН в Гааге доказательства преступлений РФ. Правда сильнее оружия ". После первого дня слушаний Порошенко отметил: " Ждем от суда в Гааге решений, которые остановят поставки оружия и позволят прекратить притеснения крымских татар ".
По словам главы МИД Павла Климкина, главная цель Украины в Гааге - защитить жизнь и права украинцев. Украина провела около 40 встреч с РФ до подачи иска в Международный суд ООН
Украина в Гааге напомнила о сбитом боевиками МН17: " Мы не знаем, кто может быть следующей жертвой ". А также в ходе заседания украинская сторона заявила: " Жертвы среди мирного населения Донбасса - результат спонсирования терроризма Россией ". Ранее Цензор.НЕТ публиковал полный текст выступления представителя Киева на Международном суде ООН.
По мнению первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, РФ очень перевозбудилась из-за иска против нее: " Это все очень напрягает Москву ".
В ходе своего выступления в суде 8 марте представитель РФ заявил: "Боевики нашли оружие в хранилищах и шахтах Донбасса". А также: "Россия прилагает значительные усилия, чтобы поддерживать крымских татар и украинское сообщество". В ответ, Мининформполитики обнародовало топ-5 лжи российской стороны в международном суде ООН в Гааге. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что над заявлениями РФ в суде ООН "недобрым смехом смеется весь мир". А представитель Украины в суде Елена Зеркаль отметила: "Мне очень понравилась реакция России. Они были расстроены", а также подчеркнула: "Чем больше Россия будет так очевидно лгать в суде ООН, тем это лучше для позиции украинской стороны".
Кроме того, родственники жертв крушения МН17 пришли на слушания в Международный суд ООН в Гааге по иску Украины против России: "Этот процесс наша единственная надежда".
В ответном слове 8 марта представитель Украины подчеркнул: " Россия не отрицает, что поставляет оружие для атаки против гражданских на востоке Украины".
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Война - не война, оккупация - не окупация, а всего лишь "эффектиный контроль".
Вас, неучей винницких, никто в мире не понимает, ваши мутки и двойную бухгалтерию.
Офигенный выигрыш - Меджлис и укр язык.
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1. суд принял иск к рассмотрению ( несмотря на сопротивление рашки)
2. это пока промежуточное решение на время слушаний по иску
3. чем закончтися суд - подождем, посмотрим.
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Украине теперь, зная слабые места в деле, нужно эти слабые места устранить и быть готовой к борьбе во время слушания иска по сути.
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Решение о мере пресечения это то же промежуточное решение.
Если суд не несет ответственности за то что подозреваемый или обвиняемый сбежал или не несет ответственность за то что до решения суда будут страдать люди , то суд и принимает такие решения.
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Какой терроризм, петенька,ты долбо"б
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