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 Британские законодатели поддержали досрочные выборы в начале июня

Парламентарии Великобритании подавляющим большинством голосов утвердили предложение премьера Терезы Мэй провести досрочные выборы в стране 8 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RFE/RL.

В среду 19 апреля нижняя палата британского парламента 522 голосами "за" поддержала вчерашнее предложение премьера Мэй провести досрочные выборы 8 июня. Для утверждения плана премьер-министра нужны были две трети от 650 голосов. Лишь 13 парламентариев проголосовали "против".

Последние всеобщие выборы в Британии проводились в 2015, следующие по графику должны были состояться в 2020 году.

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Напомним, вчера премьер министр Великобритании предложила провести досрочные парламентские выборы
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