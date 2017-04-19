 Британские законодатели поддержали досрочные выборы в начале июня

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RFE/RL.
В среду 19 апреля нижняя палата британского парламента 522 голосами "за" поддержала вчерашнее предложение премьера Мэй провести досрочные выборы 8 июня. Для утверждения плана премьер-министра нужны были две трети от 650 голосов. Лишь 13 парламентариев проголосовали "против".
Последние всеобщие выборы в Британии проводились в 2015, следующие по графику должны были состояться в 2020 году.
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