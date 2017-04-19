 Перед Евровидением в столице отремонтируют дороги. СПИСОК

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует департамент инфраструктуры КГГА в ответ на запрос 112.ua.
Перечень дорожных работ, которые проведут перед началом песенного конкурса, и их стоимость:
- капитальный ремонт Русановской набережной - от моста Патона до автомобильного моста через Русановский канал. Стоимость: 2 млн грн;
- капитальный ремонт ул. Р. Окипной - от автомобильного моста через Русановский канал до Левобережной площади с транспортной развязкой на Левобережной площади. Стоимость: 30,2 млн грн;
- капитальный ремонт ул. Митрополита Андрея Шептицкого - от площади Пантелеймона Кулиша до транспортной развязки на Левобережной площади. Стоимость: 48,5 млн грн;
- строительство трех светофорных объектов возле Международного выставочного центра. Стоимость: 3,1 млн грн;
- ремонт автодорожного моста №2 через Русановский канал, который соединяет Русановскую набережную с ул. Р. Окипной. Стоимость: 502 тыс. грн;
- ремонт асфальтобетонного покрытия моста Метро с покраской перильного ограждения. Cтоимость: 3,1 млн грн;
- ремонт асфальтобетонного покрытия моста Метро с ремонтом перильного ограждения. Стоимость: 2 млн грн;
- ремонт Каховского путепровода №2 на пересечении пр. Броварского и ул. Митрополита Шептицкого. Стоимость: 605,4 тыс. грн;
- ремонт Каховского путепровода №1 на пересечении пр. Броварского и ул. Е. Сверстюка. Стоимость: 605,4 тыс. грн.
Напомним, 62-й по счету международный песенный конкурс Евровидение будет принимать столица Украины. Главной ареной выбран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.
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