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 Киевские новости, Общество
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 Перед Евровидением в столице отремонтируют дороги. СПИСОК

Из бюджета Киева будет выделено 91,3 миллиона гривен на ремонт дорог накануне Международного песенного конкурса Евровидение-2017.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует департамент инфраструктуры КГГА в ответ на запрос 112.ua.

Перечень дорожных работ, которые проведут перед началом песенного конкурса, и их стоимость:

- капитальный ремонт Русановской набережной - от моста Патона до автомобильного моста через Русановский канал. Стоимость: 2 млн грн;

- капитальный ремонт ул. Р. Окипной - от автомобильного моста через Русановский канал до Левобережной площади с транспортной развязкой на Левобережной площади. Стоимость: 30,2 млн грн;

- капитальный ремонт ул. Митрополита Андрея Шептицкого - от площади Пантелеймона Кулиша до транспортной развязки на Левобережной площади. Стоимость: 48,5 млн грн;

- строительство трех светофорных объектов возле Международного выставочного центра. Стоимость: 3,1 млн грн;

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- ремонт автодорожного моста №2 через Русановский канал, который соединяет Русановскую набережную с ул. Р. Окипной. Стоимость: 502 тыс. грн;

- ремонт асфальтобетонного покрытия моста Метро с покраской перильного ограждения. Cтоимость: 3,1 млн грн;

- ремонт асфальтобетонного покрытия моста Метро с ремонтом перильного ограждения. Стоимость: 2 млн грн;

- ремонт Каховского путепровода №2 на пересечении пр. Броварского и ул. Митрополита Шептицкого. Стоимость: 605,4 тыс. грн;

- ремонт Каховского путепровода №1 на пересечении пр. Броварского и ул. Е. Сверстюка. Стоимость: 605,4 тыс. грн.

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Напомним, 62-й по счету международный песенный конкурс Евровидение будет принимать столица Украины. Главной ареной выбран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.


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То есть дороги нужны только двум сотням шведов, которые припрутся сюда на три дня? А хохлы - второй сорт, если бы не Евровидение, убивали бы подвеску на ямах и не жужжали?
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