 Боевики обстреляли из минометов Красногоровку, - пресс-центр штаба АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "На Приморском направлении, по защитникам Красногоровки враг открывал огонь из минометов калибра 82-мм. Морских пехотинцев вблизи Водяного обстреливал из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а рядом с Павлополем - из автоматических гранатометов. По оборонцях Широкино противник вел огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия.
На Донецком направлении позиции рядом населенного пункта Луганское враг обстреливал из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
Несмотря на вооруженные провокации подразделений российско-оккупационных войск, украинские защитники строго придерживались режима "тишины и огонь в ответ не открывали".
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