 "Начал убивать – убей... Заплатили мы по полной. Получили по роже", - кремлевский пропагандист Дугин жалеет, что Россия не довела до конца войну на Донбассе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОстроВ, это был вынужден признать кремлевский пропагандист, ультранационалист один из идеологов "русского мира" Александр Дугин на страницах подконтрольного ему журнала "Изборский клуб".
"Донбасс - ситуация крайне болезненная, потому что в действительности это половинчатость русской весны. Я много близких людей там потерял, и мне очень сложно об этом говорить. Но мы не взяли Новороссию, мы не потеряли Новороссию. Мы не воздержались от действия, мы не завершили действие", - заявил он.
"Это кровоточащая рана, которую вначале мы разогрели, способствовали ее созданию. Потом мы ее не излечили. Мы не довели до конца ничего", - сетует Дугин.
Он уверен, что подобная нерешительность Кремля, подписавшегося под Минскими соглашениями и заявляющая, что "ДНР/ЛНР" должны вернуться в состав Украины, недопустима. "Наше поведение - отвратительное. Начал убивать - убей, не хочешь убить - отойди. Зачем все просто поганить?", - анализирует он ситуацию на востоке Украины.
При этом Дугин возмущен тем, что Россия за незавершенную агрессию против Украины поплатилась по полной программе. "Заплатили мы по полной - как будто завершили действие и взяли Новороссию. И осуществили все, что хотели. Представьте: вы смотрите только полфильма, но заплатили полную цену, а получили по роже и вас выгнали на помойку. И фильм продолжает идти, кто-то его смотрит. Ситуация крайне болезненная, патологическая с Донбассом", - говорит он.
Александр Дугин - российский политик шовинистического толка, украинофоб, один из авторов концепции "русского мира" и так называемой "Новороссии". Он также является фигурантом финансовых санкций США против лиц, виновных в агрессии против Украины. С 2016 года Дугин - главный редактор телеканала "Царьград ТВ". Является членом ультранационалистического "Изборского клуба".
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- На референдум ходил?
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А ведь эта особь права. Надеюсь будущий суд зачтет ему эту самокритичность - скостит одно из трех пожизненных.
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