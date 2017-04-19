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 Политика Украины
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 "Начал убивать – убей... Заплатили мы по полной. Получили по роже", - кремлевский пропагандист Дугин жалеет, что Россия не довела до конца войну на Донбассе

Россия, спровоцировав кровавую войну на Донбассе, не довела ее до победного конца и не достигла поставленных целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОстроВ, это был вынужден признать кремлевский пропагандист, ультранационалист один из идеологов "русского мира" Александр Дугин на страницах подконтрольного ему журнала "Изборский клуб".

"Донбасс - ситуация крайне болезненная, потому что в действительности это половинчатость русской весны. Я много близких людей там потерял, и мне очень сложно об этом говорить. Но мы не взяли Новороссию, мы не потеряли Новороссию. Мы не воздержались от действия, мы не завершили действие", - заявил он.

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"Это кровоточащая рана, которую вначале мы разогрели, способствовали ее созданию. Потом мы ее не излечили. Мы не довели до конца ничего", - сетует Дугин.

Он уверен, что подобная нерешительность Кремля, подписавшегося под Минскими соглашениями и заявляющая, что "ДНР/ЛНР" должны вернуться в состав Украины, недопустима. "Наше поведение - отвратительное. Начал убивать - убей, не хочешь убить - отойди. Зачем все просто поганить?", - анализирует он ситуацию на востоке Украины.

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При этом Дугин возмущен тем, что Россия за незавершенную агрессию против Украины поплатилась по полной программе. "Заплатили мы по полной - как будто завершили действие и взяли Новороссию. И осуществили все, что хотели. Представьте: вы смотрите только полфильма, но заплатили полную цену, а получили по роже и вас выгнали на помойку. И фильм продолжает идти, кто-то его смотрит. Ситуация крайне болезненная, патологическая с Донбассом", - говорит он.

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Александр Дугин - российский политик шовинистического толка, украинофоб, один из авторов концепции "русского мира" и так называемой "Новороссии". Он также является фигурантом финансовых санкций США против лиц, виновных в агрессии против Украины. С 2016 года Дугин - главный редактор телеканала "Царьград ТВ". Является членом ультранационалистического "Изборского клуба".

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Вылез таракан.
Тапком прихлопнуть что бы не мучался.
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Зато насосалась за обе щёки, на года вперёд. Полезно говорят для цвета лица.
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как можно воевать за мечту какую то Новосракию.. шизоид феерический .. даже Ху..ло поняло когда пизд..лей получать стало что Новосракия станет для него и Рашки новым Адом... они вон не знают что делать с горшком говна Крымом не знают как избавиться от куска говна части Димбассу...(пардон) за идиомы...
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"Начал убивать – убей... Заплатили мы по полной. Получили по роже", - кремлевский пропагандист Дугин жалеет, что Россия не довела до конца войну на Донбассе - Цензор.НЕТ 4573"Начал убивать – убей... Заплатили мы по полной. Получили по роже", - кремлевский пропагандист Дугин жалеет, что Россия не довела до конца войну на Донбассе - Цензор.НЕТ 567МинПанд‏ @crimeapanda 23 год.23 години тому

- Алё, скорая, тут человеку плохо.
- На референдум ходил?
- Да.
- Мы не приедем.

"Начал убивать – убей... Заплатили мы по полной. Получили по роже", - кремлевский пропагандист Дугин жалеет, что Россия не довела до конца войну на Донбассе - Цензор.НЕТ 8432
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они сами будут ходить к ней. не успевают видимо...
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"Заплатили мы по полной - как будто завершили действие и взяли Новороссию. И осуществили все, что хотели. Представьте: вы смотрите только пол-фильма, но заплатили полную цену, а получили по роже и вас выгнали на помойку. И фильм продолжает идти, кто-то его смотрит. Ситуация крайне болезненная, патологическая с Донбассом"

А ведь эта особь права. Надеюсь будущий суд зачтет ему эту самокритичность - скостит одно из трех пожизненных.
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Какие ещё три пожизненных? Там виселица светит. Одна.
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дело в том, что таких бредовых, за поребриком, тьма...
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да он уже давно мертвый,только что шевелится.
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Э-не. Как это заплатили? Уже? Еще все оплаты впереди. "Стрижка только начата" (с)
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Нет .... еще не по -полной. Надо чуть подождать. Полнота будет позже.
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почему это чучело еще не на передке и не показывает пример? всех пропагандонов надо на линию разграничения и война быстро закончится.
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Желаю суке дугину лишиться всего и пойти по миру, как многие мои соотечественники из-за него и таких как он вынуждены скитаться.
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Как нахер новопоносия?Кто мне покажкт на карте русскую республику?нет ее.Нет никакой россии,есть только теретория ,населена дибилами.
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О,Дугин,какой слог,сразу видно учителя Сафронкова с ООН
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Уже не так далеко по времени, когда этого старого педрилу забьют молотком до смерти сокамерники по ГУЛАГу.
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Хе-хе, этот дугин не врубается, что у кацапов со всеми своими примочками фишка тонка оказалась против Украины. Козлорылы имели только один шанс, когда бы укры не стали сопротивляться, а встречали орков с цветами и хлебом-солью. Аднака, этого не случилось, а то, сколько народу подалось в добровольцы,однозначно поставлило крест на всех кремлядских планах. Теперь только и остается , тихо ср@ть, вести всяческую подрывную деятельность в надежде , что и сейчас подтвердится высказывание Симога Петлюры : НАМ НЕ СТРАШНЫ МОСКОВСКИЕ ВОШИ, НАМ СТРАШНЫ УКРАИНСКИЕ ГНИДЫ.
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Изловить негодяя, посадить в ржавую металлическую клеть, клеть подвесить и показывать дикаря до его скончания в назидание всем человеконенавистникам.
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Ты посмотри тварь,*начал убивать, убей*! Он считает убийство людей,за фильм! Вы еще не заплатили по полной кацапы,ну время прийдет и заплатите! Фашисты!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Начал убивать – убей... Заплатили мы по полной. Получили по роже", - кремлевский пропагандист Дугин жалеет, что Россия не довела до конца войну на Донбассе
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