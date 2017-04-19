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Все про:мэр (1425) погода (2417) Полтава (477) отопительный сезон (63)

 Власти Полтавы продлили отопительный сезон

Власти Полтавы приняли решение продлить отопительный сезон из-за ухудшения погодных условий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет, городской голова Александр Мамай подписал распоряжение о продлении отопительного периода в городе с 19 апреля. Причиной стало резкое ухудшение погодных условий и снижение среднесуточной температуры воздуха на территории города в течение трех суток до уровня меньше +8.

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Напомним, по прогнозу Гидрометцентра, в связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе до -5°С. На поверхности почвы 3-8°С, температура днем - 2-9 градусов тепла.


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а чего не пишут, что сегодня мэра Полтавы чуть не разорвали на куски, и ему пришлось убегать через чёрный ход с сессии?
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Молодці полтавчани! Цю мафію треба рвати на шматки скрізь!
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