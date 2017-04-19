 МЧС РФ опубликовало список экипажа затонувшего в районе Керченского пролива сухогруза

Напомним, сегодня утром экипаж сухогруза, который следовал из Азова в Турцию с грузом зерна, подал сигнал бедствия, после чего связь с ним была утеряна. К месту, откуда был подан сигнал бедствия, выдвинулось несколько судов. К поисково-спасательной операции в Чёрном море, где потерпел крушение сухогруз GEROI ARSENALA, привлекли вертолёт Ка-32 Минобороны РФ. Еще один вертолет Ми-8 МЧС РФ привлечен к поискам.Ранее стало известно, что Южное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту крушения грузового судна GEROI ARSENALA вблизи Керченского пролива.