 МЧС РФ опубликовало список экипажа затонувшего в районе Керченского пролива сухогруза

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр журналистских расследований, МЧС РФ опубликовало список экипажа.
Напомним, сегодня утром экипаж сухогруза, который следовал из Азова в Турцию с грузом зерна, подал сигнал бедствия, после чего связь с ним была утеряна. К месту, откуда был подан сигнал бедствия, выдвинулось несколько судов. К поисково-спасательной операции в Чёрном море, где потерпел крушение сухогруз GEROI ARSENALA, привлекли вертолёт Ка-32 Минобороны РФ. Еще один вертолет Ми-8 МЧС РФ привлечен к поискам.
Ранее стало известно, что Южное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту крушения грузового судна GEROI ARSENALA вблизи Керченского пролива.
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