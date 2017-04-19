EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Происшествия
  2545  3
Все про:Керченский пролив (189) корабль (835) МЧС РФ (122) Черное море (356) спасатели (116)

 МЧС РФ опубликовало список экипажа затонувшего в районе Керченского пролива сухогруза

На борту затонувшего турецкого сухогруза GEROI ARSENALA в Керченском проливе находились 11 мужчин и одна женщина-кок.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр журналистских расследований, МЧС РФ опубликовало список экипажа.

МЧС РФ опубликовало список экипажа затонувшего в районе Керченского пролива сухогруза 01


Напомним, сегодня утром экипаж сухогруза, который следовал из Азова в Турцию с грузом зерна, подал сигнал бедствия, после чего связь с ним была утеряна. К месту, откуда был подан сигнал бедствия, выдвинулось несколько судов. К поисково-спасательной операции в Чёрном море, где потерпел крушение сухогруз GEROI ARSENALA, привлекли вертолёт Ка-32 Минобороны РФ. Еще один вертолет Ми-8 МЧС РФ привлечен к поискам.

Читайте также: Затонувший сухогруз с украинцами на борту: возле Керченского пролива найдено третье тело

Ранее стало известно, что Южное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту крушения грузового судна GEROI ARSENALA вблизи Керченского пролива.
 перейти на форум
 
   
VEhrNGRrdzVRell3VERkU1owNURkekJNU0ZGMU9VZE5aazVIUWpCTUwxRnpUa2RDTUV4RVVtZDBRekV3VEhaUmRVaDZVVzVPUTI0d1MwVm5NRXRFVVhCSWVsRnRkRU14TUZsRVVtZzVRekV3VEROU1oyUkROakJNYWxGMVUwUlJkamxIUVRCTU4xRjFPVU0wTUV4S09EQkxabEYwWkVkQk1Fd3pVWFowUXpGSlRrTTRNRXczVW1kT1F6RT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кацапы затопили ведро с болтами, кому исчо. Наших канеша жаль, но война касается всех не разбирая фамилий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мабуть щось в том зерне було.Бо в Турции свого зерна навалом
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМЧС РФ опубликовало список экипажа затонувшего в районе Керченского пролива сухогруза
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти