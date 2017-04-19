 Семерак об экологии Черного моря: "Не только нефтепродукты несут загрязнение, но и продукты фармацевтической и парфюмерной промышленности"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.
"Были выявлены новые загрязнители вод Черного моря. Впервые в украинской акватории были применены современные методы химического анализа, которые показали, что не только нефтепродукты несут загрязнение, но и в том числе продукты фармацевтической и парфюмерной промышленности", - сказал он.
По его словам, это новый вызов, на который необходимо отреагировать, поскольку чрезмерное накопление таких веществ в тканях морских организмов - это реальная проблема.
Кроме того, чиновник констатировал чрезмерное обогащение Черного моря органикой. "Основным источником такого загрязнения являются воды Дуная, и для нас это четкий сигнал, что мы должны активизировать наше присутствие в Дунайской стратегии и участие Украины в работе в рамках такого инструмента", - прибавил министр.
"Следует отметить, что 73% морского дна, по результатам исследований в акваториях морского дна, отвечают критериям хорошего экономического состояния и 27% - находятся в неудовлетворительном состоянии. Мы теперь понимаем, где локализованы эти 27%, и это поможет принимать соответствующие правильные управленческие решения", - заявил Семерак.
Научные заключения основываются на результатах совместных Черноморских исследований, которые проводились в Украине и Грузии в 2016 году в рамках проекта ЕС/ПРООН "Улучшение экологического мониторинга в Черном море (EMBLAS - II)".
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а города на берегу моря стоки куда сбрасывают?
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а міністр, до речі юлін кард), казав про Дунай, Чорне море, Грузію,
про кацапів якось не було й це дивно!
кацапи що не забруднюют Чорне море?!
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