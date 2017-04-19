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 Общество
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Все про:загрязнение (97) Семерак (254) экология (971) Черное море (356)

 Семерак об экологии Черного моря: "Не только нефтепродукты несут загрязнение, но и продукты фармацевтической и парфюмерной промышленности"

Заключения совместных Черноморских исследований в рамках проекта ЕС/ПРООН свидетельствуют о том, что ущерб акватории Черного моря наносят не только нефтепродукты, но и продукты фармацевтической и парфюмерной промышленности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

"Были выявлены новые загрязнители вод Черного моря. Впервые в украинской акватории были применены современные методы химического анализа, которые показали, что не только нефтепродукты несут загрязнение, но и в том числе продукты фармацевтической и парфюмерной промышленности", - сказал он.

По его словам, это новый вызов, на который необходимо отреагировать, поскольку чрезмерное накопление таких веществ в тканях морских организмов - это реальная проблема.

Кроме того, чиновник констатировал чрезмерное обогащение Черного моря органикой. "Основным источником такого загрязнения являются воды Дуная, и для нас это четкий сигнал, что мы должны активизировать наше присутствие в Дунайской стратегии и участие Украины в работе в рамках такого инструмента", - прибавил министр.

"Следует отметить, что 73% морского дна, по результатам исследований в акваториях морского дна, отвечают критериям хорошего экономического состояния и 27% - находятся в неудовлетворительном состоянии. Мы теперь понимаем, где локализованы эти 27%, и это поможет принимать соответствующие правильные управленческие решения", - заявил Семерак.

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Научные заключения основываются на результатах совместных Черноморских исследований, которые проводились в Украине и Грузии в 2016 году в рамках проекта ЕС/ПРООН "Улучшение экологического мониторинга в Черном море (EMBLAS - II)".
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а фекалии из санаториев) и тур-баз?!
а города на берегу моря стоки куда сбрасывают?
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написав вірно, але фотка в тебе кацяпська !
а міністр, до речі юлін кард), казав про Дунай, Чорне море, Грузію,
про кацапів якось не було й це дивно!
кацапи що не забруднюют Чорне море?!
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Бросай дышать Семерак!Не трави воздух,углекислым газом
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСемерак об экологии Черного моря: "Не только нефтепродукты несут загрязнение, но и продукты фармацевтической и парфюмерной промышленности"
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