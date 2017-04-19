 В результате взрыва боеприпаса в учебном центре "Десна" ранен военнослужащий

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Центра в Фейсбук.
Причиной ранения стал взрыв пули МДЗ в результате неосторожности.
"Инструктор на полигоне несколько раз предупредил об опасности такой находки, и заметил, что она будет утилизирована по правилам. Но 42-летний боец не обратил внимания на предостережение, пытаясь собственными силами разобрать боеприпас.
В результате была получена травма конечности и ранение осколком в области живота. Сейчас раненый находится в госпитале. Также царапины на лице получил еще один контрактник, который стоял рядом. Он находится под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что в результате травматической ампутации военный лишился 4 пальцев.
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