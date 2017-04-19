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 В результате взрыва боеприпаса в учебном центре "Десна" ранен военнослужащий

В учебном центре ВСУ "Десна" в результате взрыва боеприпаса ранение получил 1 военнослужащий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Центра в Фейсбук.

Причиной ранения стал взрыв пули МДЗ в результате неосторожности.

"Инструктор на полигоне несколько раз предупредил об опасности такой находки, и заметил, что она будет утилизирована по правилам. Но 42-летний боец ​​не обратил внимания на предостережение, пытаясь собственными силами разобрать боеприпас.

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В результате была получена травма конечности и ранение осколком в области живота. Сейчас раненый находится в госпитале. Также царапины на лице получил еще один контрактник, который стоял рядом. Он находится под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате травматической ампутации военный лишился 4 пальцев.

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Господи. Ну, это же... нужно аккуратнее и соблюдать технику безопасности
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МДЗ - мнгновенного действия зажигательная. По всей видимости 12,7 мм. Нужно быть полным бараном что бы лезть в боеприпас прошедший ствол.. 42 года мужику, а ума... Да и командир не только отдает приказы, но и контролирует их выполнение. Раздолбаи.
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маленький боеприпас был.....когда взрывается большой - то все любознательные отлетают на безопасное расстояние.
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