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 Аэропорт "Запорожье" не принимает рейсы из-за снегопада

Единственная авиакомпания, которая осуществляла полеты с грунтовой полосы Международного аэропорта "Запорожье", приостановила рейсы из-за плохих погодных условий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Об этом агентству сообщил помощник директора Международного аэропорта "Запорожье" Игорь Базанов.

"Мотор Сич" на сегодня прекратила авиарейсы в связи с погодными условиями", - сказал Базанов.

По его словам, когда авиакомпания начнет полеты, точно неизвестно. В сообщении авиакомпании "Мотор Сич" в Facebook отмечается, что рейсы могут возобновить 25 апреля.

Также помощник директора аэропорта рассказал, что открытие отремонтированной бетонной взлетно-посадочной полосы отложено до 3 мая. Ранее аэропорт планировал возобновить полеты 26 апреля.

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