 Аэропорт "Запорожье" не принимает рейсы из-за снегопада

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Об этом агентству сообщил помощник директора Международного аэропорта "Запорожье" Игорь Базанов.
"Мотор Сич" на сегодня прекратила авиарейсы в связи с погодными условиями", - сказал Базанов.
По его словам, когда авиакомпания начнет полеты, точно неизвестно. В сообщении авиакомпании "Мотор Сич" в Facebook отмечается, что рейсы могут возобновить 25 апреля.
Также помощник директора аэропорта рассказал, что открытие отремонтированной бетонной взлетно-посадочной полосы отложено до 3 мая. Ранее аэропорт планировал возобновить полеты 26 апреля.
Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Днепре транспортный коллапс из-за снегопада: замело аэропорт, заблокирован въезд и выезд со стороны Запорожья. ФОТОрепортаж
598 0
Украина может потерять 30% урожая плодовых из-за резкого похолодания, - Укргидрометцентр(35)
За полсуток из-за аномальных погодных условий на дорогах уже погибли 7 человек, - Омелян(7)
Имеем 150 обесточенных населенных пунктов, все бригады облэнерго работают. В ближайшее время ситуация будет восстановлена, - Гройсман(4)
Филатов о снегопаде в Днепре: "Это стихийное бедствие. Повалило 2600 деревьев. Возможны подтопления и перебои с электричеством и водой". ФОТО (обновлено)(89)
Губернатор Запорожской области жирует на наши с вами деньги. ФОТО(0)
Непогода в Украине: в Нацполиции просят водителей воздержаться от поездок на собственном транспорте, особенно на дальние расстояния(5)
Более 150 населенных пунктов в Украине остались без электроснабжения из-за непогоды, - ГСЧС(14)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума